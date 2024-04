Gmail es uno de los servicios de correo electrónico más utilizados en el mundo. Ya sea por su facilidad de navegación o por su compatibilidad con cualquier dispositivo, esta plataforma nos permite personalizar nuestra cuenta.

Posiblemente, cuando creaste tu mail elegiste un nombre al azar y esto puede volverse bochornoso si lo utilizas para el trabajo. Y ahora ¿quieres cambiar tu dirección? En Tech Bit te damos el paso a paso.

Gmail es una de las plataformas de correo electrónico más utilizadas. Foto: Unsplash

Leer también Requisitos para evitar que Google elimine tu cuenta de Gmail

¿Cómo cambiar la dirección de mi correo Gmail?

Antes de entrar a detalle sobre cómo cambiar tu dirección de Gmail, vale la pena señalar que este truco te ayudará a personalizar únicamente los caracteres que van antes del “@”, más no el nombre de la cuenta.

En sí, el nombre de usuario es aquel que aparece junto a la dirección de correo cuando envías un mensaje o al entrar a tu perfil de Google. Por ejemplo, quizá te llames "Juan Gutiérrez" o "Pablo Pérez" y tu correo sea "megustalafiestaenexceso@gmail.com".

Erróneamente, se cree que modificar la dirección del mail afectará la configuración de la cuenta del usuario y no es así. Son procesos separados y el primero puedes realizarlo de la siguiente manera:

Abre Gmail y da clic sobre la imagen de tu perfil.

Entra en “Administrar tu cuenta de Google”.

Elige “Información personal”.

Dirígete a “Información de contacto” y selecciona tu correo electrónico.

Escoge el apartado "Dirección de correo electrónico de la Cuenta de Google".

Pulsa “Editar” y escribe la nueva dirección. Al confirmar el cambio ya no podrás modificarlo, así que piensa bien tu decisión.

En seguida, Gmail te enviará un mensaje con el enlace de verificación a tu nueva dirección de correo electrónico. Ábrelo y haz clic en el vínculo para terminar el proceso.

Sigue estos pasos para cambiar la dirección de Gmail. Foto: Captura de pantalla

¿Por qué no puedo cambiar la dirección de mi correo Gmail?

Aunque se trata de un proceso sencillo, no siempre resulta exitoso. De acuerdo con Google Support, si no te aparece la opción para cambiar tu dirección de correo, es posible que no la tengas habilitada o la hayas modificado con anterioridad.

Asimismo, si la dirección de Gmail te fue proporcionada por parte de tu trabajo, escuela u otro grupo, tendrás que hablar con el administrador de dichas cuentas para que te ayude a modificarla.





Leer también WhatsApp: truco para saber si revisan tus conversaciones

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters