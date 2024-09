Antonie de Saint-Exupéry nos dejó una obra emblemática que hasta ahora sigue inspirado a miles de lectores de todas las edades. Se trata de "El Principito", un cuento que nos lleva a tener profundas reflexiones sobre diversos temas como el amor y la amistad.

Además, sus icónicas frases han marcado generaciones y muchas personas se han declarado fanáticos de esta obra literaria.

Si amas todo lo que tenga que ver con "El Principito", tal vez deberías darle un toque diferente a tu WhatsApp. A continuación te decimos cómo activar el modo "Principito" en la app de mensajería instantánea.

Imagen: Freepik.

Leer también: Truco para “desaparecer” Meta IA de WhatsApp

Así puedes activar el modo “Principito” en WhatsApp

Activar el modo “Principito” es muy sencillo. Para ello debes seguir una serie de pasos que a continuación te enlistaremos.

Pero antes tendrás que descargar la app de “Nova Launcher” más tres imágenes de "El Principito” que puedes conseguir en un banco de imágenes como Pinterest. Una de las imágenes debe ser cuadrada, una vertical y una horizontal.

Una vez que las tengas listas, deberás cambiar el ícono, fondo de pantalla y teclado de WhatsApp.

Imagen: Freepik.

Pasos para cambiar el ícono de WhatsApp

Ingresa a la app de Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp .

. Accede al menú.

Da clic en “Editar”.

Oprime el logo y, posteriormente, da clic en “Fotos”.

Selecciona la imagen cuadrada de "El Principito” que descargaste previamente.

que descargaste previamente. Al terminar da clic en “Listo”.

Imagen: Freepik.

Pasos para cambiar el fondo de pantalla de WhatsApp

Abre WhatsApp.

Selecciona los tres puntos que se encuentran de lado superior derecho.

Da clic en “Ajustes”>“Chats”>”Fondo de pantalla”.

Aparecerá la vista predeterminada, tendrás que pulsar “Cambiar” y luego “Mis fotos”.

Escoge la imagen vertical que descargaste de "El Principito” y ajústala como más se te acomode.

y ajústala como más se te acomode. Una vez que estés convencido da clic en “Establecer fondo de pantalla”.

Imagen: especial

Pasos para cambiar el teclado de WhatsApp

Ingresa a cualquier chat de WhatsApp .

. Da clic en el recuadro en blanco como si fueras a redactar un mensaje.

Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono de engranaje.

Posteriormente elige la opción de “Tema” y después el botón azul en “Mis temas”.

Selecciona la imagen horizontal de "El Principito” y ajústala tomando como referencia el tamaño predeterminado.

y ajústala tomando como referencia el tamaño predeterminado. Da clic en “Siguiente”. Modifica el brillo y oprime “Listo”.

Imagen: Freepik.

WhatsApp como tal no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales pues considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería. Por lo que si activas el modo “Principito”, es bajo tu responsabilidad.

Leer también: UNAM lanza convocatoria para estudiar a distancia y en sistema abierto; fechas clave

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters