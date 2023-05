El Asistente de Google es una herramienta de dicho buscador que ayuda a buscar información y a realizar tareas.

Solo debes realizarle preguntas o pedirle que haga algo. Sin embargo, no todas las personas saben cómo acceder a esta herramienta tan popular de Google.

¿Cómo acceder al Asistente de Google?

Si quieres activar esta herramienta de Google desde tu teléfono o tablet Android, solo tienes que abrir la aplicación del Asistente de Google (tienes que buscarla donde tienes todas las herramientas de Google, por lo general los smarthphones las colocan todas juntas en una carpeta, puede aparecer bajo el nombre de “Google”) y activar el Asistente.

Si el Asistente está desactivado, verás la opción para activarlo en la parte inferior. Presiona “Activar”. Incluso puedes activar la opción de “Hey Google” y enseñarle al Asistente de Google a reconocer tu voz.

¿Cómo hacer que el Asistente reconozca tu voz?

El primer paso es abrir el Asistente e ir a Configuración del Asistente. Luego, en Parámetros de configuración populares, presiona Hey Google y Voice Match. Activa Hey Google. Te sugerimos que si accediste a tu dispositivo con una cuenta de Google Workspace for Education y no puedes activar "Hey Google", es posible que el administrador haya desactivado los parámetros necesarios para su funcionamiento. Si quieres obtener más detalles, comunícate con tu administrador.

Luego sigue las indicaciones para configurar Voice Match de manera que Asistente de Google reconozca cuando dices "Hey Google". Presiona Modelo de voz, y luego Volver a entrenar modelo de voz, y sigue los pasos para grabar tu voz.

Intenta seguir las indicaciones del Asistente de Google en un ambiente donde no se escuchen otras voces o donde no haya tanto sonido ambiente, para que al Asistente no se le dificulte reconocer tu voz y puedas completar todo el proceso rápidamente.