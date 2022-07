Alexa es el asistente virtual desarrollado por Amazon, el cual tiene la capacidad de realizar distintas actividades sin problema, como reproducir música, hablarle a algún contacto, pedir comida, jugar contigo, etcétera.



Sin embargo, en algunas ocasiones Alexa ha estado implicada en casos bastante extraños, lo cual ha provocado que se cuestione la capacidad de este asistente de voz ya que sus errores incluso han puesto en peligro la vida de las personas.



En Tech Bit te enumeramos algunos de los extraños casos ocurridos con el asistente virtual de Alexa, los cuales dieron bastante de qué hablar.

Leer también: ¿Cómo será el wifi del futuro?

Reto peligroso



El año pasado, el asistente virtual de Alexa dio de qué hablar pues en Estados Unidos puso en peligro la vida de una niña de 10 años. Cuando la pequeña le pidió a Alexa que le pusiera un reto, esta le sugirió que tocara con una moneda las clavijas de un enchufe.



“Enchufa un cargador de teléfono hasta la mitad en un tomacorriente de pared, luego toca con un centavo las clavijas expuestas”, dijo Alexa. La madre de la menor escuchó todo y rápidamente expuso en redes sociales su caso para advertir lo que Alexa estaba sugiriendo.



Por su parte, Amazon explicó en un comunicado que ya se había actualizado a Alexa para que evitara dar este tipo de recomendaciones. Al parecer dicho reto lo había obtenido Alexa de TikTok, en donde se volvió viral el “desafío del centavo”.



Los fantasmas de Alexa



Durante un tiempo se hizo viral en Internet algunos extraños videos en donde Alexa pareciera ser controlada por entre maligno, ya que en dichos videos se muestra cómo Alexa comienza a hablar sola de temas relacionados con fantasmas.



Uno de los casos más controversiales fue el de un residente estadounidense llamado Harry McClarry, quien grabó el momento exacto en el que Alexa comenzó a hablar por sí sola sobre temas espiritistas, asustando a su dueño ue la estaba grabando.



“El intento deliberado de contactar con una persona fallecida se define como Sesión Espiritista. Tengo un truco que te va a buscar, ¿quieres intentarlo?”, dijo la bocina de Alexa mientras se abrió por sí sola la puerta de la habitación del hombre, al mismo tiempo que Alexa emitía una risa bastante extraña.



Hasta el momento no se sabe si este evento fue real o se trató de un truco del hombre, lo cierto es que su video se volvió viral en TikTok y dio mucho de qué hablar.



¿Alexa trabaja para la CIA?



Alexa siempre responde a las preguntas que le hagas, sin embargo, parece que hay una que le incomodaba bastante en 2017.



Después del escándalo producido por una de las publicaciones hechas por Wikileaks en donde se filtraron más de 8,000 páginas de documentos relacionados con el programa de espionaje masivo que llevaba a cabo la CIA, varios usuarios le preguntaron a su Echo si Alexa trabaja para la CIA.



Sin embargo, al momento de realizar esa pregunta, el dispositivo se apagaba y no había respuesta alguna sobre dichas preguntas. Aunque algunos consideran que esto se debe a un error de la IA, otros más comenzaron a preocuparse por su privacidad ya que este dispositivo podría ser perfecto para espiar a las personas.



A pesar de ello, nunca se comprobó que Alexa trabajara para la CIA, así que todo quedó como un error del asistente.



El día que Alexa presenció un asesinato



El asistente virtual de Alexa se convirtió en el testigo principal de la investigación de un asesinato. En 2015 en Arkansas, Victor Collins fue encontrado en una tina de hidromasaje de la casa de uno de sus amigos con signos de haber sido estrangulado y ahogado. Después de este evento, las autoridades comenzaron a investigar y tenían como principal sospechoso al dueño de la casa.



De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba con tres amigos más celebrando una fiesta, los testigos dieron sus versiones, sin embargo, parecía haber cabos sueltos durante la investigación por lo que necesitaban encontrar información relevante que les ayudará a dar con el asesino.



Los vecinos dieron a conocer que durante horas estuvieron reproduciendo música desde la bocina de Alexa, lo cual la convertía en un testigo más de los hechos.



Amazon se negaba a dar información recolectada por Alexa mientras que la policía quería llegar a los archivos de voz del asistente virtual para descubrir al asesino. No fue hasta 2016 cuando el gigante tecnológico aceptó dar la información recuperada por Alexa, lo cual fue criticado por usuarios ya que no podían aceptar que sus conversaciones fueran grabadas por el asistente de voz.



El caso siguió en investigación durante dos años más y se llegó a la conclusión de que Alexa no había aportado pruebas para encontrar al asesino. Sin embargo, este antecedente sirvió para obligar a las compañías a proporcionar información relevante en un caso de crimen.

Leer también: Tiktoker crea álbum de estampas de "Betty la fea" y se puede descargar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters