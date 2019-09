#Gamers

Activision, en colaboración con Tencent, anunció hoy que Call of Duty: Mobile se lanzará el 1 de octubre en todos los países donde Google Play y App Store son compatibles, con las excepciones de China, Vietnam y Bélgica.

Call of Duty: Mobile es la experiencia de acción en primera persona que por primera vez ofrece mapas, modos, armas y personajes favoritos de los fanáticos de Call of Duty, incluidas las series Modern Warfare y Black Ops, en un solo paquete para móviles. Call of Duty: Mobile, desarrollado por el estudio Timi de Tencent y publicado por Activision, es gratuito para dispositivos Android e iOS.

“Estamos brindando la experiencia de acción definitiva en primera persona en dispositivos móviles con el modo de juego insignia de Call of Duty en la palma de sus manos”, dijo Chris Plummer, vicepresidente de Mobile en Activision. “Estamos reuniendo lo mejor que la franquicia tiene para ofrecer, incluidos mapas de Modern Warfare como Crash y Crossfire, mapas de Black Ops como Nuketown y Hijacked, y muchos más, en un título épico. Hemos probado el juego exhaustivamente en territorios seleccionados y los comentarios que hemos recibido nos han ayudado a refinar la experiencia para el 1 de octubre”.

Call of Duty: Mobile se lanzará con un conjunto de modos multijugador de Call of Duty y Battle Royale, con más modos y contenido, eventos de tiempo limitado y listas de reproducción que se agregarán regularmente.

En el modo multijugador, los jugadores experimentarán el fluido combate en primera persona de Call of Duty, luchando cara a cara en los modos favoritos de los fanáticos como Team Deathmatch, Search and Destroy y Free-For-All, en mapas icónicos como Nuketown, Crash, Hijacked y más. En el camino, los jugadores subirán de rango para ganar y desbloquear personajes clásicos de Call of Duty como John "Soap" MacTavish y Simon "Ghost" Riley de la serie Modern Warfare, así como Alex Mason de la serie Black Ops. Las armas, habilidades y el equipo adicional para equipar y personalizar también están al alcance de los jugadores para la mejor experiencia de Call of Duty.

El modo Battle Royale es una versión construida y adaptada para Call of Duty: Mobile. Hasta 100 combatientes lucharán por la supervivencia en un mapa diseñado exclusivamente para el título móvil con ubicaciones de toda la franquicia de Call of Duty en solos, dúos o equipos de cuatro personas. Los jugadores pueden luchar por tierra, mar y aire con vehículos que incluyen un ATV, un helicóptero y una balsa táctica, mientras encuentran y equipan ítems y armas que abarcan la serie.

Los jugadores pueden registrarse para Call of Duty: Mobile y encontrar la información más reciente en el siguiente link y en su canal de YouTube.