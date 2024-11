Colchones con más de 9,000 pesos de descuento, almohadas de regalo y más de una década de garantía son los ganchos con los cuales un supuesto distribuidor, ubicado en Monterrey, ha encandilado a más de un consumidor en línea, para luego hacerse de su dinero con distintas técnicas.

Y luego también están los comercios de las diversas plataformas sociodigitales, como Facebook, que se convierten en tierra fértil para los ciberdelincuentes, para tejer todo tipo de engaños y, en consecuencia, apropiarse de los bienes de las personas, tanto materiales como económicos.

Es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México el que advierte que la red fundada por Mark Zuckerberg representa el principal servicio de su tipo en el que se efectúan fraudes en el área de comercio en línea.

Imagen: Unsplash

Leer también: Paso a paso para aprender a usar Bluesky

No son pocos los relatos en los que los usuarios, por ejemplo, tienen la intención de vender algún electrónico; el actor malicioso entra a escena cuando supuestamente hace el depósito por el mismo, sin embargo, este es falso o está alterado. El vendedor entrega el artículo, pero nunca verá reflejado el dinero en su cuenta bancaria.

¿Es real este sitio web?

Existen varios ejemplos de portales apócrifos, como el del supuesto distribuidor de colchones. Incluso, estos redoblan sus estrategias de ataque o daño durante temporadas como Buen Fin.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llama a los compradores o clientes a prestar atención a ciertos elementos antes de compartir sus datos bancarios o efectuar transferencias que comprometan sus finanzas.

En primer lugar, es importante revisar que los portales de comercio comiencen con “https://” y luzcan un candado de seguridad cerrado en la barra del navegador. Para mayor certeza, la dependencia de gobierno sugiere buscar la página en su llamado monitoreo de tiendas virtuales (profeco.gob.mx/tiendasvirtuales).

Imagen: Unsplash

La plataforma enlista a los proveedores cuyas operaciones de comercio digital cumplen con las disposiciones estipuladas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. La consulta se puede hacer por nombre comercial, por dirección electrónica o, bien, al filtrar el catálogo por giro, como aerolíneas, joyerías o tiendas de autoservicio.

Evita compras impulsivas, por aburrimiento

La Profeco también invita a las personas a comparar precios y cotejar términos y condiciones propias de cierta temporada, además de comprobar “que el vendedor ofrezca garantías mínimas y los medios de contacto para hacerlas efectivas o, en su caso, realizar cualquier reclamo”.

No menos importantes son las políticas de privacidad y de devoluciones de artículos.

Otra recomendación es no efectuar el pago si la orden de compra no contiene los datos del producto, sus características, precio y condiciones de envío o canje del servicio. Y dichos detalles deben resguardarse, en caso de que sea necesario levantar alguna aclaración.

Imagen: Unsplash

Por su lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pide abstenerse de ingresar a enlaces de ofertas llamativas procedentes de WhatsApp, redes sociales, correo electrónico y otros medios similares con gran popularidad. Estos podrían abrir la puerta a la “descarga de aplicaciones desconocidas utilizadas para el robo de datos e identidad”, advierte el organismo.

Salvaguarda tu información

Una vez que hayas encontrado un bien a un precio envidiable (y, claro, dentro de tus posibilidades de pago), es importante proceder a su adquisición mediante el equipo de cómputo de tu hogar o de tu teléfono con antivirus actualizado y programas de detección de software malicioso.

“Para el uso de redes sociales, telefonía móvil y banca en línea, activa el doble factor de autenticación de las aplicaciones”, añade la Condusef en su portal oficial.

En ese sentido, las entidades financieras han colocado sobre la mesa alternativas que brinden mayor seguridad a sus tarjetahabientes. Prueba de ello son los tokens, cuya misión es resguardar los datos personales y garantizar una experiencia segura.

“La tecnología de tokenización de Visa se ha vuelto fundamental en el ámbito de las compras en línea debido a su capacidad para mejorar la seguridad de las transacciones. Reemplazamos la información sensible del cliente, como números de tarjeta de crédito, con un identificador único generado aleatoriamente (token), el cual no tiene valor fuera del contexto en el que fue creado; si fuera interceptado por ciberdelincuentes, no puede usarse para realizar compras fraudulentas.

“La tokenización protege la información del cliente, reduce el riesgo de fraude y ayuda a los comercios a cumplir con las regulaciones de privacidad de datos, lo que crea un entorno de compras en línea más seguro y confiable. Trabajamos con toda la industria para ofrecer una experiencia segura y sin fricciones en sus transacciones”, dice Gonzalo Tercero, representante de Visa México.

De esta manera, entre recomendaciones generales y la personalización de cada operación, aprovecha con confianza las ofertas y descuentos de la temporada de compras u otra.

Imagen: Unsplash

Eso sí, recuerda que si detectas algún cargo o consumo no reconocido, debes reportarlo de inmediato a tu institución financiera.

¿Cómo evitar fraudes?

En una tienda física, cuando adquieres algún bien, tomas medidas que te dan la certeza de que estás haciendo una compra segura. También debes aplicar algunas en lo digital, según Condusef:

Instala en tu computadora personal o dispositivo móvil un buen antivirus.

No des clic o abras vínculos o enlaces sospechosos.

Si descargas aplicaciones, hazlo desde las tiendas y desarrolladores oficiales.

No envíes tus datos personales y bancarios por correo electrónico.

Ante supuestos correos electrónicos enviados por tu institución bancaria, llama o asiste a tu banco y verifica los hechos.

No entres a páginas electrónicas sospechosas o respondas mensajes en los que te aseguren que ganaste un premio o sorteo. Por lo general, te van a solicitar información personal para otorgarte la supuesta recompensa.

Verifica que los sitios de tu interés posean el protocolo de seguridad (https://) y la representación de un candado en la barra de direcciones.

Leer también: 8 cursos gratis de Harvard que recomienda Bill Gates