Quizá, en más de una ocasión te sorprendiste al ver la cantidad de dinero que ibas a pagar al ver tu recibo de luz. Y, lo más seguro, es que te cuestionaste sobre cuánta energía eléctrica consumiste para que llegara la factura con esa cantidad.

Afortunadamente, consultar el consumo de luz en tiempo real ahora es posible gracias a las herramientas que nos brinda internet.

En Mexico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con una herramienta que te ayudará a medir el consumo de luz en tiempo real. En Tech Bit te explicamos cómo lograrlo.

¿Cómo saber cuánta luz gasto en tiempo real?

Si te surgieron dudas entorno al cobro que aplicó la CFE por el servicio de energía eléctrica, puedes consultar tu consumo de energía en tiempo real.

Para ello, deberás dirigirte a tu tienda de aplicaciones y descargar CFE Contigo, una aplicación disponible para sistemas operativos Android y iOS.

Esta app proporciona diferentes herramientas como consultar tu recibo, pagar el servicio eléctrico, calcular el consumo, cambiar el domicilio de pago de tu servicio, etcétera.

Una vez que hayas descargado la aplicación tendrás que registrarte y asociar tu número de servicio, el cual puedes encontrar en la parte inferior del resumen de tu recibo, justo en donde viene un código de barras.

Cuando te hayas registrado podrás consultar cuánta energía eléctrica consumes. Pero antes debes saber que el tipo de tarifa de la CFE varía en todo el país. Existen siete clasificaciones de tarifas domésticas y una Doméstica de Alto Consumo (DAC) que aplican según tu localidad. Estas son reconocidas como se muestran a continuación: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F.

Estas nomenclaturas sirven para indicar las diferentes regiones del país. Las tarifas son designadas por la temperatura de la localidad en donde vives, por ejemplo, en zonas donde el clima es extremo se aplica un subsidio gubernamental mayor, considerando que en esos hogares se incrementa el uso de sistemas de enfriamiento o calefacción y su consumo de electricidad es elevado.

Para saber qué tipo de tarifa tienes, puedes revisar tu recibo. En la parte superior izquierda dice "Tarifa" y el número de tarifa con el que cuentas.

La CFE mide tu consumo de luz por Kilowatts/hora (Kw/h). Un Kw/h equivale a 10 focos encendidos durante una hora. Y cada tarifa tiene un rango mensual de gasto de Kw/h establecido, por esta razón la CFE te sugiere no excederlos para que no disminuya el subsidio o para que no caigas en la tarifa DAC, la cual no tiene ningún apoyo gubernamental.

Una vez que seas consciente de tu tipo de tarifa, entra a la app de CFE y pulsa la opción de "Simulador de Consumo". Al ingresar te aparecerá otra pestaña en donde deberás ingresar la lectura actual de Kwh y posteriormente debes seleccionar "Calcular".

Una vez que se calcule te dará un costo aproximado de la energía a la fecha de consulta y el costo aproximado de energía de la próxima facturación. Con esta información, podrás tener un control de la energía que consumes.

