Así puedes consultar tu Afore desde internet

Una de las peores consecuencias que está dejando la Covid-19 es la falta de empleo. El cierre de millones de negocios en el país ha obligado a los trabajadores a buscar alternativas y, en muchos casos, disponer de los fondos de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). Si desafortunadamente estás en esta situación o simplemente quieres saber cuál es el estado de este producto te decimos cómo consultarlo por Internet.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los retiros anticipados de dinero de las Afores por causa de desempleo aumentaron 40% tan sólo en el mes mayo con respecto al mismo mes del 2019. También detalló que el monto erogado durante ese mes llegó a los mil 556 millones de pesos.

La plataforma online de comparación de servicios financieros, Coru.com expone que disponer de la Afore antes de tiempo es muy poco recomendable, "de hecho es alarmante para la población mexicana, que tiene en promedio un ahorro para su retiro de solo 70 mil pesos", advierte.

Y es que, recurrir a estas medidas para enfrentar una emergencia afecta a largo plazo, ya que las personas tendrían hasta 19% menos de ahorro en su cuenta individual cuando llegue el momento de su retiro, advierte la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Un tema también de preocupación es que en México, tres de cada 10 (34.5%) millennials o jóvenes de 20 a 39 años, no tienen ningún plan de ahorro para el retiro; mientras que el 45.5% cuenta con una Afore o plan de retiro con su trabajo, el 9% tiene contratada una por su cuenta, en tanto que el 4.5% dice tener la del trabajo además un plan de previsión; igualmente, el 6.5% no sabe si tiene alguna Afore, según un sondeo realizado por Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brand Engagement en julio de 2019.

Consulta tu Afore

Para todas aquellas personas que desconocen dónde está su ahorro para el retiro, Coru enlista los principales pasos para rastrear la Afore en internet.

Primero, ¿cómo saber si tienes Afore o no?

Antes de buscar dónde está tu Afore, no olvides que solo es posible tener una si trabajaste como asalariado. “Si eres independiente, tú eres el único responsable de hacer el trámite de alta y solicitarla, así que, si siempre has trabajado por tu cuenta y no sabes nada de tu Afore, es porque seguramente no tienes”, señala Ivan Hernández, director de Coru.com.

Por otro lado si has trabajado como asalariado o estás seguro de que cuentas con un fondo para el retiro estos son los pasos a seguir para encontrar en internet tu Afore:

1. Entra a la página de E-sar. Se trata del sistema oficial de la Consar para hacer trámites relacionados con las tu Afores como domiciliar aportaciones voluntarias, hacer una pre solicitud o localizarla.

Es importante señalar que para buscar tu Afore por internet necesitas tener a mano tu Número de Seguridad Social (NSS), que se puede recuperar de la página del IMSS, del Infonavit o también aparece en los recibos de nómina u otros documentos de tu trabajo. Otra opción es tener tu Clave Única de Registro de Población (CURP), además de una cuenta de correo electrónico para recibir la información.

2. Llena el formulario que aparece en la página de e-sar, e ingresa tu Número de Seguridad Social o tu CURP, y tu correo electrónico.

3. La respuesta debería llegar casi de inmediato a tu correo, de lo contrario, llama al servicio de Sartel, de la Consar. El teléfono es 1328-5000 y es gratuito desde todo el país.

4. Una vez que te respondan, ya sea por email o por teléfono, te harán saber si tienes una cuenta individual, primero. Y si ya elegiste una Afore, o no.

Una cuenta individual es aquella cuenta donde el gobierno reúne tus aportaciones, y las asigna basándose en las Afores que den mayor rendimiento neto.

En ese sentido Coru explica que existen dos formas de obtener una cuenta de Afore, la primera es que tú elijas la compañía que manejará ese fondo, y la segunda es que se te asigne.

Para quienes cotizan en el IMSS y nunca seleccionaron una Afore existe la asignación. Las asignaciones se realizan cada año; consisten en tomar las cuentas que voluntariamente no se han registrado y se distribuyen entre las administradoras que hayan generado más rendimientos.

Si después de dos años de la asignación el cliente no ha solicitado un registro de Afore la cuenta será reasignada. Esto quiere decir que nuevamente se elegirá entre las alternativas con mayor rendimiento para que el fondo para el retiro siga generando ganancias.

Recomendaciones para seleccionar Afore

Recuerda que es tu derecho cambiar tu cuenta individual hasta dos veces al año a la Afore que tú prefieras.

Para elegir una Afore Coru recomienda considerar tres factores importantes:

Los rendimientos que te da la Afore, es decir, el dinero que se genera como ganancia por mantener tu dinero con una Afore u otra. Las diferencias llegan a ser de hasta el 30%, así que vale la pena analizar opciones.

La comisión que te cobra la Afore, por ejemplo, el cobro por manejo de cuenta.

Los servicios o la calidad en el servicio que ofrece, especialmente revisa que tengan número de contacto, oficinas y personal para resolver aclaraciones.