¿Cuántas apps has bajado últimamante? Un artículo de Jan Youngren especialista en seguridad, publidado por VPNpro, señala que la empresa china Shenzhen HAWK Internet desarrolló 24 apps populares que contienen malware y por ende fueron eliminadas de Play Store.

Dicha empresa también es la encargada de desarrollar algunas de las aplicaciones oficiales de móviles Alcatel, tales como File Manager y Sound Recorder, las cuales se encuentran entre las afectadas.

Entre algunos de los problemas que estas apps causaban destacan el robo de datos privados de los usuarios, a quienes se les solicitaba "una enorme cantidad de permisos sensibles" en sus dispositivos, tales como hacer llamadas, tomar fotos y grabar audio y video, señala el artículo.

Una de las aplicaciones infectadas que más datos de usuarios recopiló es Weather Forecast, que después de obtener la información la mandaba a un servidor en China. Esta app también suscribió a sus usuarios a números de teléfono premium, lo cual generó grandes cargos en las facturas telefónicas. Y a esto hay que sumarle que la aplicación abría ventanas de navegador ocultas y hacia clic en anuncios de ciertas páginas web.

En fechas recientes, Shenzhen Hawk, TCL Corporation, declaró para el medio citado que "tras la acciones de Google están trabajando activamente para comprender mejor sus preocupaciones. También están planeando la contratación de un consultor de seguridad externo que auditará cada una de sus aplicaciones para ofrecer a sus clientes tranquilidad y confianza".

A continuación te presentamos la lista de las maliciosas aplicaciones que detectó Google:

Tap Sky

1. World Zoo

2. Puzzle Box

3. Word Crossy!

4. Soccer Pinball

5. Dig it

6.Laser Break

7. Word Crush

8. Music Roam

Mie-Alcatel.Support

9. File Manager

10. Sound Recorder

11. Joy Launcher

12. Turbo Browser

13. Weather Forecast

14. Calendar Lite

ViewYeah Studio

15. Candy Selfie Camera

16. Private Browser

Hawk App

17. Super Cleaner

18. Super Battery

Hi Security

19. Virus Cleaner 2019

20. Hi Security 2019

21. Hi VPN, Free VPN

22. Hi VPN Pro

23. Net Master

Alcatel Innovative Lab

24. Candy Gallery

