Hoy 22 de septiembre salió a la venta el nuevo iPhone 15 en México y varias partes del mundo, por lo que los seguidores de la firma de Cupertino se dieron cita desde muy temprano para ser de los primeros en conseguir el nuevo dispositivo de la compañía.

Sin embargo, algunos amantes de la marca Apple aún no se han decidido a comprar el nuevo iPhone 15, ya sea por el precio o quizá porque aún conservan un iPhone de versiones anteriores y que aún resultan útiles. Sin embargo ¿sabías que puedes canjear tu iPhone viejo por el nuevo iPhone 15?

En Tech Bit te decimos cómo lograrlo

¿Cómo cambiar mi iPhone viejo por un iPhone 15?

Si no lo sabías, Apple cuenta con un programa llamado Trade In, el cual consiste en que la compañía te da un crédito monetario al canjear algún dispositivo de la marca. "Con Apple Trade In, puedes obtener crédito por el valor de tu dispositivo actual. Trae el dispositivo que quieres canjear a cualquier Apple Store y el valor de canje se descontará en tu compra", señala la compañía en su página oficial.

El crédito que te dé la compañía dependerá de las condiciones en las que se encuentra el dispositivo que deseas canjear. Para cotizar el crédito de tu dispositivo debes ir a una Apple Store o bien, ingresar al sitio de apple.com y hacer la cotización de manera online. Sin embargo, debes saber que si eliges este último método, al asistir a una tienda física, el valor podría ser distinto al estimado en línea.

Foto:captura de pantalla

Apple en su página solo da algunas sugerencias de la cantidad que puedes recibir al canjear tu dispositivo. Por ejemplo, si deseas cambiar un iPhone 13 Pro Max, el crédito que puedes obtener es de hasta 15,200 pesos. Por lo que para obtener el iPhone 15 Pro Max, solo deberías dar una diferencia de 13,799 pesos. Recuerda que estos son valores aproximados, por lo que pueden variar al momento de asistir a una Apple Store.

¿Qué debo considerar antes de canjear mi iPhone viejo?

Para canjear tu iPhone viejo, un grupo de especialistas tendrá que evaluarlo para brindarte su valor exacto. Una vez que tengan un precio, el equipo te descontará este valor en tu nueva compra.

Pero, antes de entregarlo, es importante que prepares tu dispositivo. Para ello, deberás seguir las recomendaciones que brinda Apple en su página oficial:

Desvincula todos los dispositivos conectados a tu iPhone.

Respalda la información de tu iPhone.

Cierra todas las sesiones que tengas abiertas en tu iPhone, incluyendo tus cuentas de iCloud, iTunes y App Store.

No borres el contenido ni cambies la configuración. El especialista te ayudará a hacerlo una vez que haya hecho la valoración.

Foto: apple.com

¡Y listo! Con ello ya podrás canjear tu dispositivo.

¿Cuál es precio del iPhone 15 en México?

El nuevo iPhone 15 ya está disponible en las tiendas físicas de Apple. Sus costos en México son:

iPhone 15: a partir de 19, 499 pesos

iPhone 15 Plus: a partir de 21, 999 pesos

iPhone 15 Pro: a partir de 23 mil 999 pesos

iPhone 15 Pro Max: a partir de 28 mil 999 pesos

Foto: captura de pantalla

