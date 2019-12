Apple premia las mejores aplicaciones y juegos de App Store en 2019

Detrás de cada aplicación, juego o software se encuentra el trabajo y esfuerzo de cientos de desarrolladores que buscan hacerse de un nombre y lugar en el competido mundo de las tiendas de aplicaciones.

Apple lo sabe y por ello es que por primera vez organizó el evento “Best of 2019” en la ciudad de Nueva York, para “festejar y celebrar” los logros de la comunidad de desarrolladores que trabajan para el ecosistema de la compañía tanto en iOS como en MacOS.

Anteriormente, la compañía daba a conocer la decisión de los ganadores a través de un comunicado de prensa, en esta ocasión, la intención fue realizar un evento más formal que le permitiera a los desarrolladores tener un rostro y un nombre frente a los usuarios y con ello externar el reconocimiento de Apple a su extraordinario esfuerzo y el gran aporte que dan al ecosistema de la compañía.

Diez desarrolladores fueron reconocidos como lo mejor de 2019 por Apple, gaming, productividad, diseño y social media estuvieron entre las categorías más reconocidas por la empresa de Cupertino, California.

Una de las más populares fue Spectre Camera de la empresa Lux Optics conformada por sólo dos personas, el estadounidense Ben Sandofsky y el holandés Sebastiaan de With. Spectre Camera permite tomar fotografías profesionales e incluso realizar “fotos en vivo” o con movimiento por medio del uso de Machine Learning.

“Somos una compañía de dos personas y ha sido un camino de mucho aprendizaje y dos años de desarrollo para lograr esta aplicación, queremos que la gente que use Spectre se sienta como un fotógrafo profesional, gracias al hardware y al software del iPhone, así como a su extraordinaria lente podemos lograr subir la barra en cuanto a la calidad de las fotos que las personas principiantes pueden tomar, nos especializamos en fotografías de larga exposición que transformamos en imágenes hermosas y de gran calidad que nos hayan reconocido como la mejor App para iPhone, siendo una empresa literalmente pequeña, es un gran honor”. señaló Sebastiaan de With.

Entre las aplicaciones reconocidas, se encuentra Typic 2, que se llevó el galardón a mejor Trend App del año, Typic 2 permite a los usuarios decorar las fotografías que toman con diseños, colores y etiquetas, y fue desarrollada por los colombianos Margarita Acosta y Julián Urrego, de la empresa Hi Mom Developers.

Otra de las apps galardonadas fue Unfold, del español Alfonso Cobo, y que ganó el reconocimiento como la mejor app en storytelling. Cobo es un arquitecto residente en Estados Unidos sin antecedentes en tecnología, por lo que el reconocimiento a Unfold le ha llegado de improviso.

“Es una locura, yo soy arquitecto y siempre pensé que debía haber una mejor manera de contar historias en Instagram o en Facebook, la idea de esta aplicación vino a mi mente para solventar mi necesidad propia de contar mejor las historias en redes sociales, entonces conocí a Andy (McCune), él tiene un perfil en Instagram con ideas muy originales y es diseñador, entonces comenzamos a trabajar en la aplicación y actualmente tenemos 26 millones de descargas, el que Apple nos haya reconocido como una de las mejores aplicaciones del 2019 nos tiene locos de emoción, estamos anticipando que más gente nos conozca y nos pruebe por ese simple hecho”.

Entre las aplicaciones de gaming, la ganadora al reconocimiento de Mejor Juego de Arcade 2019 fue Sayonara Wild Hearts, un juego de destreza mezcla de carreras sobre rieles y hack and slash que se encuentra disponible para iPhone, iPad y Apple TV.

“Es un juego en el que se conjunta no solo el arte visual sino que hace uso de la música de Apple Music como soundtrack para el juego, y la compatibilidad de Arcade con los controles de PS4 y Xbox han hecho que el número de gamers se incremente, esta palabra generalmente intimida mucho a las personas, pero por medio de nuestro juego y del grandioso ecosistema de Apple podemos quitar esa barrera y hacerle saber al jugador casual que también puede ser un gamer y puede tener este tipo de entretenimiento en la pantalla grande de su sala o en las pantallas de sus dispositivos móviles”. Asegura Kelsey Hansen, Productora del juego.

Apple espera conocer la retroalimentación de usuarios y desarrolladores en torno al formato de la premiación para decidir si será un evento anual de ahora en adelante, con lo que sí se encuentra comprometida la compañía es en continuar reconociendo la labor y el esfuerzo de los desarrolladores que publican sus aplicaciones en la AppStore.



LISTA COMPLETA DE GANADORES

iPhone App Trend of the Year

Typic 2 (Hi Mom Developers)

Margarita Acosta /Julián Urrego Desarrolladores

iPhone App of the Year

Spectre Camera (Lux Optics) - Ben Sandofsky, Co-fundador / Sebastiaan de With, Co-Fundador

iPhone Game of the Year

Sky: Children of the Light (thatgamecompany) - Jenova Chen, Presidente en thatgamecompany y Director Creativo en Sky / Jennie Kong, Jefa de Relaciones Públicas y Marketing en thatgamecompany

iPad App of the Year

Flow by Moleskin (Moleskin) - Ben Hamey, Diseñador y Co-fundador / Carly Jacobs, Marketing

iPad Game of the Year

Hyper Light Drifter (Heart Machine & Abylight Studios) - Eva Gaspar, CEO en Abylight Studios

Mac App of the Year

Affinity Publisher (Serif) - Ashley Hewson, Gerente de Negocio / Kate Musgrove, Jefa de Contenido y Aprendizaje

Mac Game of the Year

GRIS (Nomada Studios) - Mark Hickey, Vicepresidente de Mobile Publishing en Devolver Digital / David Ricart, Director Creativo y Diseño de Marca

Apple TV App of the Year

The Explorers (The Explorers) - Olivier Chiabodo, Fundador y CEO / Jean François Grang, App Developer

Apple TV Game of the Year

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (Dotemu) - Cyrille Imbert, CEO / Omar Cornut, Co-Fundador en Lizardcube

Apple Arcade Game of the Year

Sayonara Wild Hearts (Annapurna & Simogo) - Kelsey Hansen, Productora

App Trend: Storytelling

Unfold - Alfonso Cobo, Jefe en Unfold / Andy McCune, Jefe de Operaciones en Unfold