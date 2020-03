Aplicaciones para pedir ayuda si te encuentras en peligro

Las amenazas a la seguridad personal son una problemática global, sin embargo, las mujeres, junto con los niños, parecen ser los grupos más desprotegidos. Mundialmente, se estima que aproximadamente nueve de cada 10 mujeres ha estado en alguna situación de riesgo, y una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual.

Asimsimo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género cobra más víctimas en el mundo que cualquier otra amenaza al bienestar de las mujeres. Por su parte, cerca del 80% de los casos de violaciones no son reportados a las autoridades, debido al miedo a represalias o por la idea de que el personal judicial no hará o no podrá hacer nada al respecto.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 10 mujeres son asesinadas cada día en México. De hecho, seis de cada 10 han enfrentado violencia durante sus vidas, 40% de ellas han sufrido violencia sexual. Tan solo en 2019, se reportaron 1,889 casos de abuso, 410 fueron en detrimento contra mujeres, 90% de ellas fueron abusadas sexualmente de acuerdo con la ONG Alto al Secuestro.