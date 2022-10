Análisis de A Plague Tale: Requiem

El mundo de los videojuegos es un entorno cambiante, ya que al igual que la industria del cine, día a día se vuelve más y más metamórfico con la finalidad de mantenerse en el gusto de los gamers, que se vuelven más exigentes en diversos apartados.



En este contexto en el que la competencia está liderada por las principales compañías como Nintendo, PlayStation o Xbox, igualmente hau un cúmulo de desarrolladoras que acaparan la atención de los jugadores, es por ello que cada que aparece un nuevo competidor en escena, tiene dos opciones: o conectar un éxito para garantizar su permanencia o simplemente pasar desapercibido hasta desaparecer.



Asobo Studio



Es así que en 2019, un pequeño estudio francés conocido como Asobo Studio atrajo las miradas del mundo gamer gracias a una propuesta atractiva y novedosa, bajo el nombre de A Plague Tale: Innocence, el cual, a pesar de ser un juego que podría considerarse como independiente, intentaba presentarse como un AAA, teniendo una esencia muy parecida al estilo de trabajo de grandes de la industria como Naughty Dog con Uncharted y The Last of Us.

A pesar del éxito obtenido, debido al competitivo entorno de la industria, parecía complicado que Focus Entertainment diera luz verde para considerar lanzar una secuela, hecho que cambió cuando en E3 de 2021, se anunció A Plague Tale: Requiem, título que busca mejorar lo hecho por su antecesor.



A Plague Tale: Requiem



Como señalamos anteriormente, “A Plague Tale: Requiem” es la secuela de “A Plague Tale: Innocence”, título lanzado en 2019, cuando la historia ambientada durante una pandemia medieval, no evocó de inmediato escenas demasiado familiares de muerte y enfermedad masivas en el mundo real.



Ahora, unos años después de la pandemia del coronavirus, las representaciones de enfermedades, desde la ubicuidad de personas enfermas, hasta su historia sobre personajes que luchan por encontrar esperanza en medio de tanta crueldad, se sienten mareadamente reconocibles.



En ese sentido, "Requiem" retrata las pesadillas de la vida en vigilia en un escenario sangriento del siglo XIV con un estilo expresionista exagerado que evita que sus terrores reflejen demasiado la realidad.



Justifica mirar un recordatorio de lo que hemos soportado en la actualidad con un mensaje de esperanza amplificado por el temor descomunal de sus montañas de ratas de plaga y cadáveres.



Continuación directa

El título da inicio inmediatamente después de la conclusión de "Inocence", Amicia debe guiar nuevamente a su hermano menor a través de una Francia tensa bajo el peso de la guerra y la plaga, y perseverar contra un mundo decidido no solo a mostrarle el alcance total de la brutalidad humana, sino también a robarle a su hermano, cuya sangre tiene poderes misteriosos.



Mejorando el producto original



En comparación con el primer juego, "Requiem" se inclina mucho más hacia la tendencia de inyectar su ficción histórica con fantasía colorida sobre linajes místicos y explicaciones sobrenaturales para la destrucción de la Peste Negra.

En el proceso, el juego pierde algo del horror a nivel de su telón de fondo de la Guerra de los Cien Años, usando sus montículos de cadáveres y laberintos de ratas como sustitutos de la muerte violenta y la inhumanidad, en lugar de como expresiones. de pesadillas históricas específicas.



Los gamers pueden pasar gran parte del tiempo controlando a una adolescente normal y falible, guiándola encuentro tras encuentro con grupos de enemigos asesinos pero mundanos.



Nuevo juego, nuevos desafíos



El desafío de los niveles de sigilo en los que Amicia y sus compañeros deben ser más astutos y hábiles que las fuerzas más grandes y organizadas de bandidos y soldados que patrullan la Francia devastada por la guerra se ha expandido más allá del conjunto de secuencias más simples que se presentan en el juego original.



El juego aún consiste principalmente en escabullirse a través de matorrales, agacharse detrás de las paredes y adentrarse en las sombras de los edificios en ruinas para evitar una confrontación abierta con los enemigos, muy al estilo de clásicos del género como Metal Gear.



Al igual que en "Inocence", el arma principal de Amicia es una honda que funciona como un elemento básico para resolver acertijos y como un juguete mortal para niños, capaz de manipular el medio ambiente azotando trozos de roca o fajos de material inflamable o que atrae roedores.



Expansión de la experiencia



Pero el diseño de los campos de batalla se ha ampliado para permitir una mayor variedad de soluciones y más flexibilidad para los jugadores.



La escala aumentada ofrece más oportunidades para distraer a un matón errante arrojando una olla de cerámica y deslizándose debajo de una mesa hasta que sea seguro pasar, o recolectando materiales para lanzar un cebo para que las siempre presentes ratas plaga emerjan para enjambrar y devorar a un oponente. “Requiem” está diseñado para adaptarse a cualquiera de estos tipos de enfoques.



Uu digno sucesor



Dicho todo lo anterior, queda claro que A Plague Tale: Requiem es una secuela destacada en diversos aspectos. Mejora a su predecesor en muchos sentidos, al ajustar con precisión sus sistemas de sigilo y navegación, agregar más variedad de juego y ofrecer un mundo visualmente impresionante.



No obstante, no es perfecto, ya que uno de sus puntos débiles, es su narración desordenada, que expone los límites temáticos de un medio que depende demasiado de la violencia como forma principal de interacción y como herramienta para atraer a los gamers.



Asimismo, queda claro que A Plague Tale: Requiem es una versión más grande de Innocence, desde aumentar su fórmula sigilosa hasta aumentar su duración, ya que este título es aproximadamente el doble que el primer juego.



Eso también se refleja en la narrativa, que busca una historia a mayor escala completa con un poco de trotamundos.



Requiem continúa la historia del siglo XIV de Amicia y su hermano pequeño, Hugo, que padece una especie de enfermedad sobrenatural llamada Prima Macula. Amicia está decidida a encontrar una cura, aunque su mundo todavía está en medio de la Peste Negra, ya que miles de ratas se han apoderado de Europa.



Al igual que el original, hay momentos de la historia que brillan. Requiem está en su mejor momento cuando reflexiona sobre cómo el joven Hugo está siendo envenenado por el mundo que lo rodea.



Es una esponja que absorbe una gran cantidad de muerte en medio de otras crueldades del siglo XIV.



En una escena desgarradora, Hugo se entera de la práctica de la esclavitud. Inicialmente angustiado por el concepto, se desespera aún más cuando encuentra un juguete de peluche dejado por un niño esclavo.



Está destrozado por la idea de que incluso los niños pueden ser esclavos, y aún más arruinado por el hecho de que sus captores ni siquiera les dejan quedarse con su juguete. Es un momento sin duda alguna muy fuerte para el espectador / gamer, uno de los muchos que cortan cualquier esperanza de humanidad que le quede al niño.

