Visitamos las oficinas centrales de Amazon en Seattle, Estados Unidos para conocer de primera mano la estrategia que tiene la empresa fundada por Jeff Bezos para el futuro del hogar inteligente.

Amazon impulsa la transformación hacia hogares inteligentes

“Aunque la automatización ha avanzado mucho en la última década aún la experiencia en el hogar es aún muy pasiva, un hogar inteligente no es la experiencia proactiva que encontramos por ejemplo en un automóvil en donde los frenos tienen asistencia, o están llenos de sensores que activamente ayudan al conductor, queremos cambiar eso” Señala David Limp, Vicepresidente de Dispositivos y Servicios en Amazon.

Amazon quiere formar parte de los hogares en todo el mundo en todo sentido de la experiencia digital a través de Ambient Home, que representa un paso delante de lo que hasta ahora su asistente virtual Alexa puede hacer por las personas.

Leer también: ¿Cómo usar passkey en tu cuenta de Google?

Foto: Amazon

Rutinas proactivas de Alexa

“Durante la pandemia hubo un incremento en la adopción de dispositivos echo y detectamos un incremento de 30% en el uso de Alexa y sus habilidades. Al día de hoy “Alexa reproduce música” es quizás el comando más utilizado en el mundo, pero hay una serie de rutinas que se ejecutan en el fondo sin que el usuario tenga que hacer una petición, se disparan automáticamente como encender las luces de afuera cuando anochece, abrir la puerta del garage cuando llegas a casa y es en este tipo de actividades, en donde el usuario piensa que todo es mágico porque nunca ve lo que sucede, en donde queremos dar el siguiente paso para mejorar la experiencia”. Señaló Limp.

En una demo llevada a cabo en su Smart Home Lab, Marja Koopmans, Directora de Salud y Hogar Inteligente nos mostró hacia donde Amazon define esta propuesta. Por medio de una rutina llamada “Alexa inicia mi día” el hogar inteligente enciende las luces, lee el calendario de actividades, inicia la regadera y comienza a preparar café.

Amazon busca transformar los hogares

“Todas estas acciones ocurren mientras la persona se levanta, y son completamente invisibles, el usuario no tiene que configurar nada, no tiene que entender de protocolos o instalar aplicaciones, simplemente ocurren y es una de las formas en las que buscamos que la idea de un hogar inteligente sea una experiencia más proactiva” aseguró la ejecutiva.

De igual manera, al irse el usuario la casa inteligente cierra la puerta, baja la temperatura y apaga cualquier luz dejada encendida.

En Amazon están convencidos que este tipo de experiencias transformarán la forma en que se vive rodeado de dispositivos inteligentes y harán de los hogares lugares más seguros y fáciles de administrar.

Para ello es necesario que Alexa evolucione en su aprendizaje de las rutinas de los consumidores. Pudimos charlar con Michele Butti, Vicepresidente de Alexa para mercados internacionales.

“Alexa es una pieza clave para la integración de la experiencia que buscamos para el hogar y siempre es un reto lograr entregar esa experiencia en diversos mercados, países como Japón o los Emiratos han sido un verdadero reto técnico para enseñar a Alexa a discernir lo que se está diciendo, en Japón por ejemplo, el mismo fonema puede significar diferentes cosas dependiendo el contexto de la conversación”.

México y Brasil lideran la experiencia de Alexa en América Latina

Michele Butti asegura que México y Brasil son los dos países latinoamericanos donde la experiencia de Alexa es idéntica a Estados Unidos y señala que México es incluso líder global en ciertos aspectos de uso.

“México es el líder de consumo per cápita de música a través de dispositivos Echo, es simplemente increíble la cantidad de música que escuchan los mexicanos. Y el grado de dispositivos inteligentes y la adopción que tienen de ellos en mercados como México y Brasil los posicionan como países en donde la experiencia es similar a Estados Unidos, los equipos locales han hecho maravillas para crear personalizaciones como El Día del Taco o los Cuentos Originales, y por ello creemos que Alexa ha sido crucial para atraer más tráfico al sitio de Amazon Music, de llevar más peticiones hacia el contenido en vídeo, obviamente hacia el retail, y sin duda estas experiencias de hogar conectado serán parte de la vida diaria de las personas”.

Alexa descarta la integración de modelos de IA en el corto plazo

Respecto a si Alexa evolucionará hacia una IA más cercana a GPT Chat u Open IA, David Limp asegura que no está en las prioridades de la compañía por ahora.

“Estas IA de Gran Lenguaje tienen una tendencia a alucinar y eso es algo que no podemos permitir en un producto como Alexa, si le pides por ejemplo que encienda la luz de la recámara y te enciende la de la cocina, bueno, quizás le puedas pasar un error, pero si lo hace consistentemente, dejarás de usarla, no tendrá sentido hacerle peticiones, entonces estos modelos de IA tienen a tener este tipo de errores y lograr que se comporten como queremos para dar una experiencia ideal al usuario toma tiempo y toma mucha investigación y desarrollo, no es como simplemente vaciar Chat GPT dentro de Alexa y lograr una herramienta más poderosa, es mucho más complicado y por el momento no vemos necesidad de hacerlo”.

Un siguiente paso en la estrategia de Amazon para mudarse a tu casa es el entretenimiento, a través de una demo de la Smart TV Fire Tv Omni QLED con Ambient, bajo este nuevo esquema la televisión se vuelve un hub en donde cuando no se usa para consumir contenidos presenta en la pantalla arte, información relacionada con el día a día de los usuarios, permite ver las cámaras de seguridad en segundo plano e incluso puede generar sus propios salvapantallas en tiempo real por medio de IA Generativa.

Adicional a ello, la nueva versión de FireOS contará con Luna, un servicio de juego en la nube parecido al extinto Stadia de Google, y entre los nombres que pudimos encontrar en la lista de publishers se encontraba la francesa Ubisoft. Luna vendrá acompañada de un control remoto dedicado para la plataforma y solamente se requerirá de una cuenta Amazon Prime para acceder al servicio. Luna estará disponible “mas tarde” en 2023 de acuerdo con Amazon.

Si bien todas estas tecnologías ya se están desplegando a los usuarios de todo el mundo, no quiere decir que Amazon solamente está pensando en hacer ajustes de optimización a Alexa e integrar de mejor manera los dispositivos inteligentes del hogar. Dos grandes proyectos apuntan hacia dónde se ve la compañía en la próxima década.

El primero de ellos es el proyecto ASTRO, este robot autónomo que nos fue presentado en 2021 y que se encuentra en una fase beta de pruebas entre los usuarios.

Foto: Amazon

“Estamos convencidos que en los próximos 5 a 10 años habrá un robot en uno de cada cinco hogares y no nos referimos a robots como las aspiradoras de hoy día, sino a robots más inteligentes, interactivos y que sirvan a un propósito diferente, ASTRO está pensado para ser no solamente un dispositivo de compañía, sino que tiene muchas funciones prácticas como mantenerte en contacto con tus seres queridos cuando estás lejos o monitorear la seguridad de tu casa cuando no estás en ella”. Señala Ken Washington, Director de Consumer Robotics en Amazon.

En una breve demostración en vivo, pudimos ver a ASTRO dirigirse a la cocina y verificar que las llaves de la estufa estuvieran cerradas, se encargó de verificar si la mascota de casa estaba bien e incluso pudo mostrar quién tocaba la puerta.

“Son casos de uso en los que creemos que la gente se apoyará cada vez más y más, ASTRO está integrado a los dispositivos Ring y puede acceder a las cámaras de éstos a petición del usuario, creemos que esta interacción de fondo es la que hará que los robots sean cada vez más relevantes en el hogar”.

Pero sin duda el anuncio más interesante de la jornada fue el Proyecto Kuiper, la iniciativa de Amazon para contar con su propia constelación de satélites de baja órbita terrestre para 2030.

“Project Kuiper está pensado para brindar conectividad a usuarios que no cuentan con el servicio o que tienen opciones de conextividad lentas y obsoletas pero es la única opción que tienen para acceder a Internet. Nuestra visión comprende el lanzamiento de una constelación de 3 mil 236 satélites de baja órbita terrestre con los que podemos ofrecer internet a velocidades desde 100 Mbps hasta 1Gbps”. Aseguró Naveen Kachroo Jefe de Producto del proyecto

Si bien los diseños todavía están sujetos a modificaciones, una de las antenas del internet satelital de Amazon sería casi tan pequeña como un Kindle. La antena más accesible tiene forma de cuadrado con un tamaño de 7 pulgadas y que puede ofrecer una conexión de hasta 100 megabits por segundo.

La segunda antena también es cuadrada y ligeramente más grande —unas 11 pulgadas—, y permitiría obtener velocidades de hasta 400 Mbps. Aunque el modelo más interesante es el tercero; no solo porque es considerablemente más grande que los anteriores (48 x 76 centímetros, aproximadamente), sino porque ofrecería conectividad de hasta 1 gigabit por segundo, aunque Amazon lo tiene reservado para necesidades empresariales.

El mapa de despliegue contempla lanzar dos satélites de prueba este 2023 y comenzar con pruebas beta entre consumidores en algún momento de 2024, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos le ha dado un plazo límite a Amazon para desplegar por lo menos el 90% de su constelación en 2029, por lo que el servicio alcanzaría su potencial ideal en la tercera década del siglo.

Al brindar internet, Amazon asegura que si ecosistema tan cuidadosamente desarrollado de comercio en línea, contenido en streaming y la automatización del hogar por medio de Alexa quede inmune ante quiebras, subidas de precios o salida del país de los operadores de Internet.

Este será el movimiento más importante en la estrategia de la compañía con el que, literalmente, Amazon se mudará de Seattle y se irá a vivir a tu hogar.

Leer también: Probamos el Amazon Echo Auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters