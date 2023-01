811, ¿qué hacer si te marcan de un número que empieza así?

Seguramente en tu día a día has recibido llamadas de números telefónicos provenientes de otros estados de la república. En el mejor de los casos es algún familiar que intenta comunicarse contigo o una empresa legítima que quiere venderte algo, pero también puede que sea una situación de extorsión o spam, por ello es importante que estés alerta.

Hay que prestar especial atención a aquellos números que comiencen con la lada 811, si recibes una llamada así, la recomendación es no contestar. En Tech Bit te decimos los detalles y de dónde proviene esta clave.

¿Por qué no debes contestar una llamada con lada 811?

Primero aclaremos de qué estado del país provienen las llamadas que comienzan con 811.

Esta clave lada pertenece a la ciudad de Monterrey que se encuentra ubicada dentro del estado de Nuevo León. Así que, si tienes algún familiar o amigo que esté residiendo en dicha localidad, seguramente se está tratando de comunicar contigo y no habría razón para rechazar su llamada.



Foto: Pixabay

Pero en dado caso de que no sea así, entonces lo mejor será no responder debido a que los números provenientes del +811 o 00811 están siendo ligados con algunos tipos de estafa realizadas vía satelital.

Uno de los modus operandi más comunes es que no te dan tiempo de contestar y, al quedar el registro de llamada perdida, la persona tiene que devolver la llamada para saber quién se trataba de comunicar.

Esto estaría generando ganancias al otro número, razón por la que en algunos países ya ha emitido una alerta de seguridad. Y es que esta lada, al no pertenecer a una dependencia gubernamental, permite al propietario establecer una tarifa por llamada sin que exista regulación en las transacciones.

Por lo anterior te recomendamos hacer caso omiso a la llamada y no devolverla para no ser víctima de algún robo o estafa. Además, si tu dispositivo móvil cuenta con la función de bloquear números haz uso de esa herramienta para no volver a recibir una llamada de ese número.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de extorsión?

En caso de responder la llamada o encontrar pagos indebidos en tu recibo, puedes comunicarte con la Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, el área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana especializada en ofrecer asesoría para el manejo de crisis en situaciones de delitos del fuero común que impliquen riesgos a las personas o instituciones.



Imagen: Pixabay

De acuerdo con información publicada en el sitio web de esta dependencia, debes evitar proporcionar información personal vía telefónica en los siguientes casos:

- Ofrecimiento de cambio de compañía.

- Ofrecimiento de tarjetas de crédito de diversas instituciones bancarias.

- Ofrecimiento de algún servicio.

- Solicitud de algún servicio.

- Encuestas telefónicas.

- Confirmación de datos personales por supuestas compras en línea con tarjetas de crédito.

- Ofrecimiento de créditos con mínimos requisitos.

- Cuando se identifiquen como familiares, amistades, socios o autoridades.

- Para la localización de un familiar o amistad a través de las redes sociales.

De igual manera se nos indica que podemos recibir asesoría especializada comunicándonos a la línea directa al número 55 5242 5034, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

