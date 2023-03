8 funciones ocultas de tu iPhone

Los smartphones cada año muestran nuevas actualizaciones para poder competir dentro del mercado, y el modelo de Apple, el iPhone, constantemente añade tecnología para sorprender a sus usuarios. Es por ello que hoy en Tech Bit te queremos enseñar algunas funciones ocultas que seguramente desconocías.

Aprende a sacarle todo el provecho a tu iPhone con estas funciones que están disponibles en las últimas versiones de teléfono inteligente, solo considera que muchas solo están presentes para las ediciones más actuales de iOS.

Leer también: Cómo recargar tu tarjeta del metro con tu celular



Imagen: Unsplash

8 funciones ocultas para sacarle todo el provecho a tu iPhone

1) Cierra aplicaciones. Una de las herramientas que seguro más vas a utilizar es el cerrar varias aplicaciones al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es deslizar tu dedo hacia arriba, esto te abrirá todas las pestañas de apps que tengas abiertas. Para cerrarlas al mismo tiempo tienes que colocar varios dedos en la pantalla y deslizarlos hacia arriba.

2) No molestar. Otra función muy utilizada en iPhone, o cualquier otro smartphone, es la posibilidad de silenciar llamadas, mensajes e inclusive notificaciones con la opción de “No molestar”. Para utilizarla lo único que tienes que hacer es dirigirte a Configuración, luego a Enfoque y finalmente a No molestar, ahí vas a poder seleccionar a qué hora quieres que se active e inclusive escoger de qué aplicaciones o contactos quieres recibir notificaciones y de cuáles no.



Imagen: Pixabay

3) Toma fotografías con el botón de volumen. Una de las mejores funciones que puedes aprovechar en iPhone es la posibilidad de tomar fotografías con tan solo apretar el botón de volumen, dándote una oportunidad más cómoda para capturar momentos.

4) Filtrar fotografías. Apple es una de las empresas de tecnología más avanzadas y en una de sus más recientes actualizaciones el iPhone te permite reconocer escenarios por lo que es más sencillo buscar una fotografía con solo utilizar el buscador, ya sea que escribas la palabra “Perro”, “Montaña” o “Playa”, tu celular reconocerá los fondos o elementos de la imagen deseada.

5) Oculta fotos. Puedes evitar que otras personas vean tus fotos de manera muy sencilla, lo que tienes que hacer es abrir la app de fotos de tu iPhone, seleccionar las que no quieres que vean y tocar el ícono de “Compartir”, se desplegará un menú donde podrás escoger “Ocultar foto”. Y listo, así nadie podrá ver lo que no quieres.



Imagen: Pexels

6) Crea PDFs. Una de las funciones más increíbles que tiene incluida la nueva versión de iOS es la posibilidad de crear archivos PDF al instante con solo tomar una foto. Lo que tienes que hacer es tomar una fotografía de lo que desees convertir, después pulsa en la imagen en miniatura y seleccionar la opción de “Página Completa”, esto te permitirá convertirla a PDF sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.

7) Escanea documentos desde la app de notas. Ahí te va otra gran función que puedes usar en tu iPhone, y esa es la posibilidad de escanear documentos desde la aplicación de notas. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la app, una vez que hayas abierto una "nota nueva" toca el ícono de “+” que se encuentra en la parte superior, escoge la opción de “Escanear documentos” y listo, ya tienes tu documento.

8) Desliza para deshacer. Otra función muy útil es poder deshacer o rehacer cuando estás redactando un mensaje. Para poder activar esta función sin necesidad de estar eliminando carácter por carácter, lo que tienes que hacer es deslizar tres dedos hacia la izquierda para “Deshacer” o tres dedos a la derecha para “Rehacer”.



Imagen: Pexels

Una función extra que amarás de tu iPhone

Como dato extra también hay una función que puedes activar en casos de emergencia y hace que tu iPhone borre todos los datos después de 10 intentos fallidos de ingresar la contraseña de manera incorrecta.

Pasados los 5 intentos fallidos, el celular te pedirá un minuto de espera antes de volver intentar, al sexto intento fallido te pedirá cinco minutos y así sucesivamente hasta llegar al intento número 10, que serían alrededor de 3 horas de espera, pero después se borrarán todos los datos del celular.

Para activar esta función en el iPhone solo tienes que dirigirte a Configuración, Touch ID y contraseña, luego introduce tu código de acceso y ahí puedes activar la función de “Borrar datos a la posición de encendido” para asegurar, en caso de robo o extravío, que tus datos estén seguros.

Leer también: Qué pasa si aprietas 5 veces el botón de encendido del celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters