5 tips de seguridad en línea para este regreso a clases

El día e hoy los estudiantes de educación básica regresaron a las aulas y con ello, los nuevos retos y experiencias para los jóvenes y niños en el colegio. Si bien los programas educativos actuales no incorporan de manera oficial el uso de dispositivos electrónicos o el acceso a Internet, el relacionamiento con los compañeros a través de redes sociales o las consultas de información para resolver tareas específicas sin la debida supervisión, puede exponer a los niños y adolescentes a diversos riesgos.

Según cifras nacionales, más del 26% por ciento de los usuarios de Internet en México son menores entre seis y 17 años, pero como afirma el informe anual elaborado por Kaspersky Lab sobre la seguridad de los niños, los pequeños y los jóvenes no necesariamente recurren a recursos aptos para su edad.



De acuerdo con la compañía, México ocupa la tercera posición (5.45%), solo después de Japón (7.82%) y Brasil (7.34%), en intentos de menores por ver pornografía. Además, en un período de 12 meses, dos de cada diez niños mexicanos enfrentaron al menos una amenaza en línea o entraron en contacto con virus y programas maliciosos.

Aunque prohibir el acceso a la información en línea no es la solución, sí es recomendable que los padres empleen soluciones de seguridad y herramientas que les ayuden a orientar a sus hijos para garantizar que su experiencia digital sea segura y positiva.

“La lista de materiales escolares ya no es la única preocupación de los padres en el regreso a clases. Tanto estudiantes de edad escolar hasta de secundaria comenzarán a hacer uso del Internet para investigar, aprender y divertirse, por lo que la solución ante las vulnerabilidades a las que se exponen en línea no está en prohibirles el uso de dispositivos electrónicos y la conectividad, sino en acompañar adecuadamente su navegación tanto de forma recreativa como educativa según su edad”, comentó Judith Tapia, Gerente de Ventas B2C de Kaspersky en México. “La cantidad de información que reciben nuestros hijos es cada vez mayor, por lo que debemos tomar todas las medidas necesarias para protegerlos de los riesgos a los cuales están expuestos cuando se mantienen en línea”.



Con la finalidad de orientar a los padres para que a su vez, ellos guien a sus hijos en el uso de Internet, Kaspersky compartió cinco consejos para que este regreso a clases no sea una preocupación:

1.- Configura el acceso restringido a sitios web con contenido no deseado y explícale a tus hijos por qué no deben publicar la dirección precisa de su casa o hacer check-in en redes sociales cada vez que visita un lugar. Esto podría generar que los cibercriminales empleen la información con fines delictivos.

2.- Ten cuidado con el uso de aplicaciones. Hay aplicaciones que son potencialmente peligrosas, por ejemplo, aquellas que contienen escenas de violencia. Por eso es importante que los padres restrinjan las aplicaciones que un niño puede instalar o abrir en los dispositivos. Además, varias aplicaciones solicitan permisos de acceso a sus contactos, localización y cámara así que asegúrese de modificar el acceso en la sección de configuración para evitar el acceso no deseado.

3.- Ubica las computadoras en áreas familiares comunes y no dejes a los niños utilizar los dispositivos electrónicos lejos de ti.

4.- Enséñales a tus hijos a decir NO a los desconocidos. Asegúrate de que entienda que solo debe hacerse amigo de las personas que conoce en la vida real. La única excepción podrían ser las páginas de figuras públicas o comunidades.

5.- Establece límites. Cuando hables con tus hijos asegúrate de que sepan lo que es y no es aceptable. También hazlos conscientes de las consecuencias que tiene el ir a donde no deberían y de utilizar la tecnología cuando no deberían.



Es recomendable considerar soluciones de seguridad que ayuden a proteger los dispositivos de los estudiantes. Kaspersky Internet Security es una herramienta de seguridad integral para equipos basados en Windows, OS X y sistemas operativos Android, y brinda a los jóvenes la libertad de disfrutar de Internet en su máximo potencial desde una amplia gama de dispositivos (portátil, teléfono inteligente y tableta).

Para los más pequeños, la herramienta Kaspersky Safe Kids cuenta con funciones que le permiten a los padres un mejor monitoreo de la actividad en línea de sus hijos, saber su ubicación física, bloquear acceso a sitios web inapropiados, y regular la cantidad de tiempo que pueden utilizar sus computadoras o dispositivos móviles.

La información recibida mediante Kaspersky Safe Kids ofrece a los padres la oportunidad de hablar con su hijo de manera más específica para corregir posibles errores, o intervenir en el momento adecuado para ayudar y proteger.