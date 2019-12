5 funciones de Gmail que quizá no conocías

¿Cuánto tiempo pierdes revisando tus correos? No eres la única persona que pasa demasiado tiempo atendiendo su bandeja de entrada, alrededor del mundo, las personas en edad de trabajar invierten grandes cantidades de tiempo en esta tarea.

De acuerdo con la investigación que encabezó Google, Make it work: The future of collaboration and productivity, en países como Estados Unidos, 55% de los trabajadores considera que las grandes cantidades de correo electrónico se ubican como una barrera para desempeñar otras tareas dentro de su trabajo.

En respuesta a estos resultados, Google informó que ha trabajado en herramientas basadas en inteligencia artificial para eliminar las tareas repetitivas y así los usuarios puedan sacar el mejor provecho de su cuenta de Gmail.

Auto-recordatorios

Hoy Gmail posee mayores capacidades gracias a las nuevas tecnologías. Una de ellas es que Gmail ahora automáticamente posiciona los correos al principio de la bandeja de entrada que después de varios días no se les ha dado seguimiento, para que no se te quede nada traspapelado.



Manda tus correos a “dormir”

Una de las funciones que nos sirven para priorizar nuestra atención en los correos es la herramienta “Snooze” o “Posponer correos”. Ésta permite remover de la bandeja de entrada los correos que seleccione el usuario para después programar una fecha nueva, de manera que en el momento indicado vuelvan a aparecer en la bandeja de entrada.

En la versión de escritorio, Gmail ofrece esta solución en la parte superior de cada correo a través del icono de reloj. El usuario puede seleccionar verlo más tarde, al día siguiente, el fin de semana o incluso personalizar el momento en que el mail aparezca de nuevo en la bandeja. En la versión móvil, la opción se encuentra disponible a través de los tres puntos que se localizan en la esquina superior derecha.



Gmail predice lo que escribirás

Dos de las funciones inteligentes que recientemente agregamos a Gmail son Smart Compose y Smart Reply. Estas dos funciones permiten completar oraciones con la sugerencia automática de Gmail y proporcionar posibles respuestas para los mensajes entrantes.

Para comenzar a utilizar Smart Compose es necesario ir a la Configuración de Gmail y seleccionar Redacción Inteligente y Activar sugerencias de escritura. Para utilizar Smart Reply sólo es necesario cambiar a la nueva versión de Gmail. Esta herramienta ha permitido que cada semana, los usuarios ahorren 1,000 millones de caracteres no escritos.

Organización detallada

El correo puede ser visto por los usuarios como un guardarropa. Para tenerlo bien administrado, una opción es utilizar los filtros y las etiquetas. Los filtros nos servirán para organizar cada uno de nuestros correos en las etiquetas. Por ejemplo, el usuario puede seleccionar que cada uno de los correos que venga de cierto destinatario o en el que se mencione una palabra específica se administre con una etiqueta en particular de manera automática. Para realizar este proceso es necesario ir a Configuración, seleccionar la opción de Filtros, Crear Nuevo Filtro y seleccionar las opciones.



Organice un evento en Calendar desde Gmail

Según Make it work: The future of collaboration and productivity, 69% de los trabajadores en el mundo gastan alrededor de una hora diaria en cambiar de una aplicación a otra. Para evitar esto, desde Gmail puedes utilizar otras aplicaciones de Google. En el lado derecho de la pantalla de Gmail se ubica una barra que integra otras aplicaciones que pueden ser controladas desde Gmail, entre ellas Calendar y Tasks. Sin salir de Gmail, el usuario puede organizar un evento en su agenda o marcar un recordatorio.