5 cosas que puedes hacer con tu Smart TV y seguro no sabías

Por extraño que parezca, tu Smart TV no es únicamente para ver televisión, y aunque la forma de verla ha revolucionado en conjunto con las aplicaciones de streaming, también hay otras funciones y cosas que puedes realizar en ella y que probablemente te estás perdiendo.



Recuerda que estamos hablando de un televisor inteligente, por lo tanto, las funciones que nos ofrece, así como las aplicaciones que se pueden instalar, son bastantes, básicamente hablamos de un dispositivo que ha tenido una evolución paralela con los teléfonos celulares.



Es por ello que, en la actualidad, no nos sorprende que entre un celular y una Smart TV exista cierta interconexión, lo que incluso apunta a ir en crecimiento, de manera que es posible encontrar cada vez más aplicaciones en común.

Una pantalla inteligente es un dispositivo que está conectado a internet, y que, por ende, tiene acceso a múltiples funciones, por lo que no está demás que las conozcas y las apliques de ahora en adelante.



Graba tus contenidos favoritos



Si estás fuera de casa y no puedes presenciar una transmisión muy esperada, o un contenido en específico que no se repetirá, con un televisor inteligente de gama media o alta, seguro obtendrás esta función.



El único requisito es adquirir un disco duro dado que la mayoría no graban con USB, y al integrar este dispositivo podrás grabar lo que quieras.



Ejerce control con tu Smart TV en otros dispositivos inteligentes



Puedes vincular otros dispositivos, como Alexa, y el Asistente de Google, por medio de tu Smart TV, por lo tanto, puedes ejercer control en todos los dispositivos inteligentes instalados en casa desde tu televisor inteligente.



Ejecuta comandos de voz en tu Smart TV



Es posible darle órdenes a tu televisor gracias a los asistentes de voz qué hay en la actualidad, muchas Smart TV tienen integradas, algunas de las peticiones más usuales, y prácticas, como reproducir música, controlar el volumen, abrir o cerrar cualquier aplicación, preguntar por noticias o eventos, e incluso, agregar recordatorios para la transmisión de ciertos programas.



Comparte contenido en tu Smart TV desde otros dispositivos



Existen aplicaciones que permiten enlazar contenidos al televisor, con el fin de visualizarlos en una pantalla más grande, como cuando reproduces una película de HBO en tu smartphone y con solo un botón envías la reproducción a tu Smart TV, lo que también puedes hacer con otras plataformas.



Centro de juegos en tu Smart TV



Conectar tu consola de videojuegos al televisor, es algo estilado desde sus inicios, pero al usar un televisor inteligente, podrás jugar algunos videojuegos que disfrutas en tu smartphone, por ello, es conveniente que explores la tienda de tu televisión.



De igual manera, si tienes un PlayStation o un Xbox, tu Smart TV reconocerá sus controles como mandos Bluetooth y permitirá que se usen para controlar los juegos.



Toma en cuenta que además, hay canales destinados a la transmisión de videojuegos.



También existe la posibilidad de conectar nuestro PC a algunos televisores, como los de Samsung de última generación, en donde no hay necesidad de usar cables, solo es necesario conectarse a la misma red WiFi.



