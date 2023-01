5 alternativas a Chrome que deberías tener en cuenta

Tener un navegador seguro podría ser más importante de lo que imaginas, solo detente unos segundos y piensa en que ese portal de información, que utilizas todos los días o de forma constante, entre más lo usas, más información obtiene sobre tus búsquedas y, por ende, de ti.



No es necesario caer en la paranoia, pero quizá sea propicio implementar nuevas medidas y filtros en cuanto al navegador web que piensas usar, recuerdas que las precauciones que tomes hoy, en cuanto a la seguridad, te lo agradecerá tu yo del futuro.



Las opciones que te presentaremos a continuación podrían salirse un poco de las más habituales, como Google Chrome, Mozilla o Firefox, por ejemplo, esto no significa que no sean navegadores seguros, de hecho, son de los más desarrollados actualmente, pero también existen otras buenas opciones, de las que deseamos contarte.

Cada navegador tiene sus pros y contras



A pesar de contar con un antivirus, contar con un navegador seguro es muy importante, pues la protección que ofrece un antivirus suele reaccionar después de una amenaza, y aunque a veces contar con este tipo acciones puede ser suficiente, no siempre es así, y contar con un navegador con alta fidelidad en cuanto a la privacidad.



Esto no quiere decir que un navegador seguro te va a brindar inmunidad en la web, pero es un hecho que vas a disminuir muchísimos riesgos, recuerda que cada navegador cuenta con sus beneficios, y sus adversidades, al final tú tendrás la última decisión con base en tus gustos y necesidades, estas son algunas opciones:



Brave



Brave está focalizado en la privacidad, por lo que bloquea anuncios, cookies y otros rastreadores, teniendo como principal enmienda proteger a tu dispositivo.

Al igual que otros sitios, este navegador depende de los ingresos publicitarios, por lo que podrán salir en pantalla anuncios para apoyar a sus patrocinadores.



Es posible descargar este navegador en tu computadora o smartphone con Google Play o App Store.





DuckDuckGo



Este navegador se ha vuelto muy popular, sobre todo en usuarios al pendiente de la seguridad e integridad del dispositivo. Esta aplicación también está disponible para smartphone, así que, si llegaras a usarlo desde este dispositivo, también estarías aumentando la privacidad de tu celular.



Puedes descargar este navegador en tu computadora o smartphone con tu tienda iOS o Android.





Avast Secure Browser



Este navegador se construyó a partir de la plataforma de código abierto Chromium de Google, en ella podrás encontrar múltiples herramientas de seguridad, así como de privacidad.



Lo más interesante de esta app es que cuenta con un bloqueo automático contra anuncios, rastreadores y huellas digitales del navegador.



Podrás instalar este navegador en tu computadora, y encontrarlo en tu tienda iOS o Android.





Chromium



Y hablando de, Chromium, un proyecto de código abierto de Google consiguió solidificar sus bases a través de muchos navegadores de alta seguridad, como VG Secure Browser, Microsoft Edge y Chrome. Esta app fue creada originalmente como opciones de herramientas para un navegador independiente.



Puedes descargar este navegador desde su página web.





Epic



Sus características están enfocadas en cuidar la privacidad, opciones que se activan desde su instalación, consiguiendo bloquear los anuncios, así como rastreadores y huellas digitales del navegador, de igual manera, no cuenta con el “autocompletado”, ni sincronización automática.



Es posible descargar este navegador en tu computadora o en tu smartphone con Google Play.





Navegador Tor



El navegador Tor cuenta con un sistema de servidores proxy, o nodos, que se encargan de cifrar el tráfico para esconder la identidad de sus usuarios mientras estos se encuentran navegando. Este servidor da acceso a redes con altos rangos en cuanto al tema privacidad.



Descarga este navegador en tu computadora o en tu smartphone con Google Play.

