Emprender: el poder de imaginar un futuro distinto y atreverse a construirlo

Antes de que existiera una sola tienda, un servicio, un logotipo o una marca, hubo algo más poderoso: alguien que se atrevió a imaginar. Eso es el emprendimiento. Una chispa que nace cuando una persona se niega a aceptar que las cosas “tienen que ser así” y empieza a soñar con un futuro distinto. No solo soñarlo… sino trabajarlo, moldearlo, levantarlo día a día, a veces con miedo, muchas veces con dudas, pero siempre con valentía.

Hoy, en el Día Mundial del Emprendimiento, quiero celebrar ese acto profundamente humano y poderoso: la capacidad de imaginar otro camino… y atreverse a caminarlo. Porque sí, emprender es una decisión técnica, económica, estratégica. Pero, antes que nada, es un acto de fe.

Fe en que las cosas pueden mejorar.

Fe en que tu talento puede transformar.

Fe en que tu historia vale la pena ser contada a través de lo que creas.

Los datos nos recuerdan por qué es tan importante: según el Global Entrepreneurship Monitor, en América Latina más del 70% de quienes emprenden lo hacen para cambiar su realidad, no solo para sobrevivir. Eso significa que estamos rodeados de personas que están apostando, cada día, por un presente más digno y un futuro más justo.

Y no es sencillo. Emprender en nuestra región es desafiar muchas veces al sistema: al acceso limitado a créditos, a la desigualdad de oportunidades, a la falta de redes de apoyo. Pero aun así, lo hacemos. Seguimos creyendo. Seguimos creando.

Yo he conocido mujeres que empezaron con una libreta y una idea, y hoy lideran equipos. Hombres que con sus manos construyeron no solo un negocio, sino un legado. Jóvenes que con una laptop y un sueño están cambiando industrias. Cada uno de ellos me recuerda que lo más valioso no es el tamaño del negocio… sino la fuerza del propósito.

Porque cuando emprendes, no solo generas ingresos. Generas esperanza. Demuestras que sí se puede. Que aunque el camino sea incierto, hay algo en ti que no se rinde. Que el mundo se puede transformar, paso a paso, desde lo que tú decides construir hoy.

Así que, si estás soñando con emprender, este es tu llamado: hazlo. Con miedo, con dudas, pero hazlo.

Porque el mundo necesita más personas que no solo se conformen con lo que hay, sino que se atrevan a imaginar lo que puede ser.

Y tú puedes ser una de ellas.

CEO de Unlocked AI