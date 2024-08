El terremoto de ‘Heroico’

El pasado 5 de agosto de 2024 el presidente López Obrador ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una reforma para sancionar las novatadas o ‘potreadas’ en el sistema educativo militar, mediante una modificación al Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. [1]

La reforma, aunque redundante (pues ya el Código de Justicia Militar, el Reglamento General de Deberes Militares, el Código Penal Federal y los reglamentos de cada plantel educativo militar las prohibían), se publica en el contexto de las reacciones producidas por la película ‘Heroico’, filme dirigido por David Zonana que denuncia la existencia de prácticas de violencia sexual, económica, física y psicológica en nombre de ‘hacerse machito’ y prepararse para ser soldado.

Los planteles educativos militares y navales tienen una eficiencia terminal promedio que ronda en promedio el 40%. Es decir, casi uno de cada tres cadetes no egresarán como oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Armada [2]. Las causas más usuales de solicitud de baja y deserciones son bien conocidas por la Universidad Naval y por la Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (DN-14): extorsiones, golpizas, agresiones sexuales, tratos denigrantes, privación del sueño, etc.

La existencia de maltratos y violencia física no sólo afectan las cifras de reclutamiento, retención y eficiencia terminal de los planteles de formación de oficiales, sino que afecta a la tropa y la marinería en general.

De acuerdo a la respuesta de la SEMAR a la solicitud de transparencia 330026623000257 dos de cada tres marinos que abandonaron la carrera de las armas entre el 2000 y 2023, lo hicieron por vía o de desertarse o de solicitar su baja. La Armada tiene un promedio de 80 mil vacantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Entre el 2000 y 2023 han causado baja de la Armada casi 61 mil elementos, de los cuales, 24,021 de ellos se desertaron y otros 22,579 solicitaron su baja. En pocas palabras, casi la totalidad del personal de la SEMAR ha abandonado su profesión en las últimas dos décadas. [3]

Las cifras son aún más alarmantes al interior de la SEDENA. Entre 1985 y 2022 se han desertado 402 104 soldados y otros 82 820 han solicitado su baja voluntariamente. Si consideramos que SEDENA (Ejército + Fuerza Aérea) tiene en promedio 250,000 vacantes, eso significa que en las últimas cuatro décadas se han desertado dos ejércitos y fuerzas aéreas completos, cifra que abiertamente contradice la afirmación de que la vida militar sea gratificante y dignificante. [4]

Estas estadísticas también desafían la narrativa de que resulta indispensable destinar las utilidades de megaproyectos de obra pública como el Tren Maya para financiar las pensiones de los militares. Los soldados y marinos no se jubilan. En su mayoría se desertan o piden su baja.

La reforma Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para prohibir las ‘potreadas’, aunque bien intencionada, está destinada a ser letra muerta. Aunque la Universidad Naval y la Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea conducen inspecciones regularmente en un afán de disuadir la práctica de las novatadas, los cadetes e instructores han encontrado formas de eludir dichas inspecciones.

Algunos de los casos más prominentes de violencia física, psicológica y sexual en el sistema educativo militar y naval han sido la violación de un cadete en la Escuela Médico Militar entre 2012 y 2013 por el cual la CNDH emitió la recomendación 2/2016 a la SEDENA [5], la violación de la cadete Mary de la Escuela Mecánica de Aviación Naval (caso en el cual tuvo que intervenir personalmente el presidente López Obrador) [6]y el asesinato en el Centro Nacional de Adiestramiento del cadete de artillería Jorge Eduardo Sánchez Ortega en 2017 según obra en las carpetas de investigación CI/FGJM/274 2017-1, CI/FGJM /112/2017-III, CI/FGJM/66/2017, CI/FGJM/281/2017-2 y CI/FJGM/SC/325 2018/2, homicidio que ocurrió mientras el actual director de la Agencia Nacional de Aduanas, el general André Georges Foullon Van Lissum, fungía como director del Heroico Colegio Militar.[7]

Sin una reforma administrativa y de cultura institucional al interior de las Fuerzas Armadas, de poco servirá la reforma publicada para prohibir las novatadas. Mientras a los hombres y mujeres del instituto armado se les inculque como valor supremo la violencia como forma de relacionarse con los otros y consigo mismos, México seguirá peleando una guerra en lugar de construir la paz.

Sin embargo, sí hay algo rescatable de la publicación de esta reforma. La película de ‘Heroico’ sí cimbró lo suficiente a las personalidades de Palacio Nacional y de Lomas de Sotelo como para intentar mostrar un gesto de buena fe y de intento de reforma. A los apologistas de las novatadas, que las justifican para poder ‘aguantar las balaceras’ y ‘hacerse hombre’ el gobierno federal hoy les dice que no, que a los ojos de la ley, cometer estas novatadas es tan ilegal como ser sicario o halcón. El soldado o marino que las comete no es un militar, sino un delincuente, un cobarde que abusa de su poder frente a quienes no pueden defenderse, y como tal, no tiene cabida entre las filas de la profesión del honor.

Profesor de Derecho de la Seguridad Nacional. Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.





