De proyectos a proyectos

No hay una fórmula exacta para definir un proyecto en el futbol. Sin embargo, es una palabra que hemos leído y escuchado en estos meses, cuando nos referimos a la gestión de un grupo directivo en particular o al periodo que un director técnico mantiene el manejo de un club.

La realidad es que los proyectos tienen que ver más con la gestión completa del club. Es decir, el proyecto parte, se crea y se ejecuta desde la directiva. Así que debe tener metas establecidas en diversos órdenes: administrativas, deportivas, comerciales y operativas. Un proyecto debe ser integral en el futbol actual.

Un club moderno requiere que las diferentes áreas que lo componen trabajen hacia un objetivo en común, porque se requiere de todos para lograr los objetivos, y no se necesita ser un genio para entender que sin generación de ingresos, no se puede contratar o formar buenos jugadores, si no se alimenta la base de seguidores no se pueden hacer buenos negocios y, si no se opera bien al club, puede dar al traste con todo lo demás.



Y aunque mantengo que el futbol mexicano es eso, mexicano, y responde a nuestra realidad, por lo que es muy complejo querer emular lo que sucede en otros países, sí podemos ver claves que nos puedan ayudar a entender proyectos exitosos.

Por ejemplo, la renovación de Jürgen Klopp con el Liverpool hasta 2026. Los resultados deportivos lo avalan: está a punto de jugar su tercera final de Champions ¡En cinco años!, y esta temporada ya ganaron un título de cuatro posibles.

Y aunque todo esto son resultados deportivos, tenemos que ver que para conseguir estos resultados, lo han hecho con una gran gestión de recursos, al ser uno de los equipos top que menos ha invertido. Al contrario, ha encontrado la manera de contratar inteligentemente, ha ampliado su estadio, cambiaron de instalaciones de entrenamiento y mejoraron las instalaciones de formación de juveniles. Es decir, hay algo integral entre ingresos, operaciones y un romance con la afición que registra los niveles más altos de membresías.

En México, tenemos que empezar a seguir ese camino y hay equipos que parecen ir en ese sentido, como Tigres, Rayados, Santos, Atlas, que se ve de forma muy clara y patente que lo han estado haciendo. Hay otros que buscan ese camino, pero parecen ofuscarse cuando el resultado deportivo no se da y suceden cambios que suelen retrasar estas inercias para que se conviertan en positivas. Apostar todo por lo deportivo no es un buen camino, de 18 equipos sólo uno queda campeón. Hay que empezar a ver a mayor plazo.

