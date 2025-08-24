La Fiscal de hierro

A finales del año pasado el Congreso de la Ciudad de México, después de un proceso riguroso y abierto conducido por el Consejo Judicial Ciudadano, tuvo a bien designar como Fiscal General de Justicia a María Bertha Alcalde Luján.

Es oportuno destacar la trayectoria política y jurídica de quien hoy es la titular de la fiscalía capitalina: fue directora del ISSSTE. Designada Secretaria Ejecutiva Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; además titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; fue delegada de desarrollo de programas en Chihuahua; y también Comisionada en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Esta experiencia profesional es reforzada por su preparación académica, pues cuenta con una maestría por la Universidad de Nueva York y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El compromiso de trabajo que asumió con una publicación en su cuenta de Twitter o X, del 23 de diciembre del 2024, no quedó en palabras pues desde su toma de posesión el 10 de enero de 2025, su gestión ha sida discreta pero efectiva. Realizó cambios importantes en las fiscalías de la CDMX y ha sido intolerante con la corrupción, pues removió funcionarios donde existía tan solo el rumor de falta de honestidad.

Ser fiscal de la Ciudad de México no es una tarea fácil, es una encomienda ardua diaria como lo apunté mi colaboración del 18 de septiembre del 2022, titulada El difícil oficio de ser fiscal en México: "Este puesto está lleno de muchos obstáculos, ya que diría que al igual de ser uno de los cargos más atractivos, también es uno de los más expuestos de la política, al siempre juzgarse su actuar en la procuración de justicia...”

El tema se torna más complejo ya que ser fiscal en una de las ciudades más grandes del mundo demanda una alta responsabilidad. Los eventos vinculados con la tarea de procurar justicia surgen por doquier, y no dan para respiro alguno. En ese contexto, las capacidades, habilidades e inteligencia de la fiscal Alcalde Luján han dado buenos resultados y la convierten en la Fiscal de hierro.

Su proyección como la Fiscal de hierro descansa en la templanza con la que actúa, privilegiando la verdad y el esclarecimiento de los hechos en cada carpeta de investigación en aras de buscar justicia para las víctimas y seguridad en la CDMX.

Es el caso particular de la tragedia del 20 de mayo pasado debido a los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La connotación de este crimen es de una trascendencia como hace décadas no había vivido la capital del país, siendo por consiguiente un reto para las autoridades capitalinas para explicar el caso pero, sobre todo, capturar y procesar a los culpables para hacer justicia a las víctimas y sus familias.

La fiscal Alcalde Luján no se dejó intimidar por las fuertes presiones para que el asunto se resolviera en las primeras horas o semanas. Fue enfática en que se buscaría a los verdaderos culpables. Por ello fue determinada en realizar una investigación discreta, alejada del ritmo que imprimen los medios de comunicación.

Noventa días después de los hechos, la propia Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer la primera parte de los frutos de la investigación al informar a la ciudadanía que derivado de un importante operativo relacionado con los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, se detuvieron a trece personas, donde tres participaron directamente en el crimen y otras trabajaron con la logística.

Es de destacar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México que hizo posible estos resultados. Desde el inicio de la investigación, participan la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina.

Lo informado por la Fiscal de hierro esta semana sobre el doble homicidio no es menor al haberse reconstruido la dinámica del hecho; cuidar el proceso judicial para obtener órdenes de captura y arrestar a gran parte de los presuntos involucrados; y proteger el debido proceso en cuanto al móvil del crimen y otras líneas de investigación. Las investigaciones se nutrirán por los datos que los detenidos proporcionen sobre los aspectos pendientes pero que deben reservarse.

Es indiscutible que la labor de la fiscal Bertha María Alcalde Luján acredita su compromiso por resolver el caso, acompañada del Secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y del gabinete federal de seguridad.

Por ello, es muy claro el mensaje que las autoridades capitalinas trabajan, de la mano con el gobierno federal, a favor de la seguridad de la Ciudad de México pero particularmente, que la ciudadanía cuenta con una Fiscal de hierro que vela por la procuración de justicia.

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “Los filósofos en la era tecnológica. Los pitagóricos de hoy”.

@UlrichRichterM