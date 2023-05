El requerimiento judicial a Google

El pasado 27 de abril la Juez Décimo Civil de la Ciudad de México, acordó la petición de iniciar la ejecución de la sentencia definitiva dictada en contra del Gigante Tecnológico Google Inc., por haber ocasionado daño moral debido a la omisión de retirar de su plataforma de Blog Spot un blog que contenía fake news, no obstante de haber sido requerido en múltiples ocasiones, incluso el emplazamiento o notificación del juicio constituye una interpelación judicial (Artículo 259 Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal). Google ha perdido el juicio en primera instancia y luego ante el Tribunal de Apelación, quedando pendiente el amparo promovido por el coloso tecnológico, donde no pidió la suspensión del fallo decretado en su contra, por ello se solicitó se continuara con la ejecución de la condena por daño moral y daños punitivos que ya está cuantificada, es decir, determinada.

El requerimiento cayó en el corazón del motor de búsqueda porque éste precedente pone de manifiesto que su plataforma Blog Spot y el motor de búsqueda Google, sí es generador de responsabilidad por daño moral dada la afectación a la dignidad humana, cuando sea omiso en atender las peticiones de los cibernautas o de cualquier ciudadano al estar en presencia de fake news.

Además, alertó a la inteligencia artificial de Google, que no le ha servido para medir las consecuencias legales, mediáticas y del precedente o antecedente que constituye el fallo dictado en el juicio citado.

Pero a su vez, ni la comentada inteligencia artificial de la empresa que dirige el hindú Sundar Pichai detectó la falla de sus motores al no haber pedido, como repito, desde el inicio la suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria por daño moral y daños punitivos, entre otras.

Por lo tanto, el motor de búsqueda de Sergey Brin y Larry Page recibió un requerimiento judicial que demuestra que el mundo del internet no es impune.

El propio Eric Schmidt exdirector general de Google señaló sobre el internet: “Lo que comenzó como un medio de transmisión de información electrónica (entre ordenadores del tamaño de una habitación) se ha transformado en un elemento omnipresente y polifacético de energía y expresión humana. Es algo intangible y en estado constante de mutación, que crece sin cesar y que se hace más complejo a medida que pasa el tiempo. Es una fuente de beneficios tremenda y a la vez algo potencialmente diabólico, y simplemente estamos empezando a presenciar su impacto en el escenario mundial”.

En el supuesto que no cumpla voluntariamente y no tenga la suspensión, se procedería el embargo de “Google”, por ello anda buscando urgentemente en el mundo del internet una fianza.

Así que se activaron los motores del mayor buscador de internet de cómo impedir la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del coloso tecnológico “Google”.