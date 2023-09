Lo que es parejo es chipotudo: dificultades para crear un sistema ambiental legal internacional o la Constitución del mundo (1 de 2)

Apenas murieron los dinosaurios y la temperatura de la tierra comenzó a disminuir. A diferencia de esta tendencia de más largo plazo, desde el Holoceno (unos 10,000 años al presente) la temperatura ha aumentado y esa tendencia con sus fluctuaciones cíclicas se ha acentuado por el aumento de las concentraciones de CO2 explicadas por la producción industrial desde finales del siglo XVIII.

A diferencia de cambios previos del clima, somos responsables del actual. Las causas que provocan el aumento de la temperatura también disminuyen el área de los ecosistemas, contaminan el agua y la tierra. Como consecuencia la diversidad biológica cae y estamos entrando a una etapa nueva cuyo inicio será seguramente complejo para la vida y para la humanidad.

Ese origen y sus efectos son desiguales. La mayor parte de las emisiones de efecto invernadero se deben a los países industrializados. Las históricas y las presentes. Algunos de estos países no están dispuestos a intervenir para controlar esas emisiones aun cuando los efectos de su actividad no se circunscriben a ellos sino que son globales.

La industrialización ha estado asociada con actividades que comúnmente no identificamos con la competencia económica capitalista, pero que en realidad han sido una constante. Entre éstas el colonialismo, el esclavismo, la invasión, las guerras y las actividades terroristas.

No es un fenómeno antiguo, y en estas actividades han participado las empresas privadas o han sido motivados por los intereses de ellas. No estamos hablando de la antigua Compañía de las Indias. Una telefónica que vende sus productos y servicios en México participó en el golpe de estado de Irán y el de Chile. Los países europeos se repartieron continentes enteros y millones murieron. Dos guerras mundiales, dos organizaciones internacionales para acabar con las guerras y hoy la ONU no ha podido resolver el tema palestino que se encuentra entre los primeros que se plantearon. La violencia y no la legalidad. Ese es el abuso.

Me parece que el punto de inflexión para el estancamiento de ese organismo internacional fue el asesinato del noruego Dag Hammarskjold, Secretario General de la ONU en 1961. A principios de ese año fue asesinado Patrice Lumumba, presidente electo democráticamente en el Congo asesinado al defender los intereses de su pueblo frente a las mineras, las cuales se inventaron un país y un ejército con el apoyo de la CIA, y los gobiernos de Bélgica y Francia (esta proporcionó aviones de combate). En septiembre de ese año, cuando intentaba intervenir en el Congo para evitar la independencia de Katanga (el invento en cuestión), el noruego fue asesinado junto a 13 personas al ser derribado su avión por otro de origen francés y piloteado por un mercenario belga.

El asesinato de Lumumba ya fue reconocido por el operador de la CIA. Nadie ha sido castigado por él. No existe comisión de la verdad ni el Tribunal Internacional ha tomado el caso para su resolución. Los Estados Unidos no muestran vergüenza. La ONU, en su biografía oficial de Hammarskjold habla de accidente y The Guardian ha seguido el tema mostrando como los servicios de inteligencia británica y su gobierno han sido impunes y contrarios a cualquier comportamiento legal, democrático y humano al ocultar información y su participación.

Ante el estancamiento internacional, el IMJUS ha traído recientemente a México dos juristas que abordan el tema en lo general y el ambiental en lo particular. Estos son los italianos Felice Casson y Luigi Ferrajoli. Juan Antonio Araujo Riva Palacio retoma esto en un artículo de El Economista para tratar la legalidad ambiental internacional y la Constitución del mundo. Temas que me parece propone correctamente a tratar en esta coyuntura para dar contenido al debate político.