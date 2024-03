Lo local también es nacional

1.- Desde 1988 en este país hemos aprendido, a la mala, los costos de que las dirigencias nacionales de la izquierda electoral antepongan las candidaturas presidenciales por sobre las locales.

2.- Lo local es igual de importante, solo que está fraccionado, por eso se aprovechan y han impuesto candidatos y candidatas que representan lo peor de la cultura del PRI.

3.- Por rechazar a esa clase de priistas es que la gente sigue votando por Morena.

4.- Los candidatos de hechura priista la mayor parte de las veces han sido un lastre y terminan por traicionar.

5.- Enorme injusticia y falta de honor de la dirigencia nacional y de la Comisión Nacional de Candidaturas. No han respondido como están obligados, aunque sea para notificar el procedimiento más pequeño. En el caso de Hidalgo, la responsabilidad formal es del presidente del partido Marco Antonio Rico Mercado, pero la responsabilidad política es del gobernador Julio Menchaca y de Cesar Cravioto.

6.- Han engañado prometiendo procesos que no se cumplieron. Faltaron al estatuto y a las bases de la convocatoria.

7.- Existe abuso de poder, del presupuesto. ¿Se pude condicionar el agua? ¿Qué no defendemos derechos?

8.- Deben transparentar el procedimiento. No hemos transitado por esta vía para terminar nuevamente como en el PRD y con los mismos actores. Ya destruyeron ese proyecto, ahora vienen por este. Exigimos que para Pachuca y el resto de los municipios den a conocer las encuestas, su metodología, respaldo y resultados.

9.- Para nosotros es un golpe fuerte colectivo y personal. No debería de ser de otra forma. Los que hemos decidido participar desde siempre en nuestras comunidades nos aferramos a esta tierra que queremos, mientras, con ligereza, no lo comprenden los que para estos no es más que un negocio.

10.- Aquí sí ponemos nuestro nombre. La guerra sucia la dan los que operan desde las sombras. Demos la cara y combatamos el abuso y la falta de democracia.

11.- Apoyemos a Claudia Sheinbaum porque representa un proyecto de izquierda, pero también queremos que la izquierda llegue al municipio.

12.- Mantengámonos organizados.

13.- Con Andrés Manuel López Obrador se derrotó al PRI, lo logramos. Sí es posible hacerlo. Lo podemos volver a hacer.

No hemos parado de luchar y seguiremos haciéndolo. Debemos derrotar dos veces al PRI: una afuera y otra adentro.