Una reflexión sobre la violencia hacia personas trans en México

El pasado 20 de noviembre, se conmemoró el Día de la Remembranza Trans, un día que, lejos de ser una celebración, en particular en México, nos obliga a mirar de frente la cruda realidad que enfrenta la comunidad trans tras los recientes actos de violencia que han dejado cicatrices imborrables en nuestra sociedad.

México se ha posicionado como uno de los países más peligrosos para las personas trans, ocupando el segundo lugar en América latina después de Brasil, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas. En el año 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTI+, y las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas, representando el 55.2% de estos casos.

Los datos de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no hacen sino subrayar la realidad cruel que enfrenta la comunidad trans en el ámbito laboral. Más del 60% de la población trans en México sufre discriminación en sus lugares de trabajo, y solo un escaso 5% logra ejercer alguna profesión. Este escenario de discriminación se entrelaza con otras formas de opresión, como el racismo, el sexismo y la xenofobia, creando un entorno hostil que perpetúa la marginación.

La violencia y discriminación no solo dejan cicatrices físicas, sino que también dejan marcas profundas en la salud mental de la comunidad trans. Datos de la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) de 2018 revelan que más del 70% de hombres trans y personas con identidades de género no normativas han experimentado ideación suicida. Entre las mujeres trans, la cifra alcanza casi el 60%, una estadística desgarradora que demanda una acción urgente.

Según la Encuesta Nacional Estadounidense Sobre La Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ de The Trevor Project, las juventudes trans y no binarias enfrentan tasas más elevadas de riesgo de suicidio en comparación con sus pares cisgénero. Aunado a esto, nos enfrentamos a una alarmante ola de legislaciones anti-LGBTQ+, con más de 600 proyectos de ley presentados este año, la mayoría dirigidos específicamente a juventudes trans y no binarias.