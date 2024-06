Orgullo y permanencia: todas las identidades, todo el tiempo

Por Alex Lara,

Colaboradorx del programa de Intervención en Crisis The Trevor Project México

Cada junio las calles se llenan de colores y celebración. El mes del orgullo sí es una fiesta de diversidad y también un recordatorio poderoso de que todas las identidades LGBTQ+ son válidas, un mensaje que puede salvar vidas. Pero, ¿Cómo mantenemos la permanencia de nuestro orgullo y apoyo durante todo el año? ¿Qué pasa cuando los edificios son desvestidos de sus coloridos adornos y los gritos de protesta y celebración son, al separarse, opacados de vuelta por su entorno?

Recuerdo que cuando comencé a asistir a las marchas del orgullo experimenté con plenitud la sensación de pertenencia, de que me vieran y me aceptara una comunidad que comparte experiencias similares, fue algo que no había vivido antes. Sin embargo, para muchas personas, como me sucedió en aquellos momentos, esa sensación de apoyo desaparece una vez que el desfile termina. Para algunas otras, ni siquiera hay un desfile donde proclamar su orgullo.

Es importante reflexionar sobre cómo podemos extender el apoyo más allá de las celebraciones de un solo mes sobre todo con la crisis de salud mental que se vive actualmente en las juventudes LGBTQ+ a causa de la violencia, discriminación y acoso que viven constantemente.

Durante mi infancia, mi adolescencia y el inicio de mi adultez no habité en un hogar afirmativo, lo que repercutió directamente en mi forma de relacionarme con mi entorno y en mi derecho a la identidad, vivencias similares experimentaron el 22 por ciento de los jóvenes LGBTQ+ el año pasado de acuerdo con los resultados de la Encuesta de salud Mental de The Trevor Project México.

Otra experiencia que me marcó fue vivir amenazas o abusos físicos por mi orientación sexual y mi expresión de género, y, aunque esto pasó varios años atrás, descubrir que el año pasado el 28 por ciento de las juventudes encuestadas lo vivieron también, me hace consciente de la importancia de un apoyo continuo y vigente.

Con el paso de los años, elementos como las tradiciones culturales, las creencias espirituales y los valores sociales han demostrado tener la capacidad de impactar profundamente la vida de las personas. Pensemos, por ejemplo, en la educación que no solo es un proceso de adquisición de conocimientos, sino una tradición que enriquece las mentes y ofrece oportunidades significativas. De manera similar, los movimientos sociales como el de los derechos de las mujeres en México han dejado una huella duradera que va más allá de sus metas inmediatas.

Estos movimientos y tradiciones no solo logran sus objetivos específicos, sino que también crean una narrativa continua de resistencia, esperanza y transformación. La lucha por la igualdad de género y en contra de la violencia de género, por mencionar otro ejemplo, ha avanzado desde las primeras luchas por el voto hasta las actuales exigencias de igualdad. Este legado inspira y guía a futuras generaciones en la búsqueda de justicia social y derechos humanos.

En la misma medida, valores como la inclusión, el respeto y la aceptación pueden tener un impacto significativo y duradero en la vida de las personas, especialmente aquellas que enfrentan rechazo y discriminación. Más del 59 por ciento de las juventudes LGBTQ+ en México reportaron haber vivido discriminación en el hogar, el 58 por ciento en espacios educativos y el 40 por ciento en espacios públicos. Estos datos nos muestran que, aunque algunos lugares de desarrollo social han perdurado en el tiempo, también deben transformarse para ser más inclusivos y protectores.

Celebrar el orgullo es una tradición vital, pero nuestra misión es garantizar que el apoyo y la validación de todas las identidades LGBTQ+ perduren más allá de junio. Factores como la aceptación familiar y la presencia de comunidades afirmativas son cruciales, además de que asegurar recursos y servicios de apoyo continuos puede hacer una diferencia significativa.

Mantener el orgullo y el apoyo vivos a lo largo del tiempo no solo celebra la diversidad, sino que también salva y cambia vidas, reafirmando la validez de todas las identidades en cualquier momento de su existencia, porque todas las identidades existimos todo el tiempo.