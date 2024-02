Una crisis silenciada: la salud mental de las juventudes LGBTQ+ en México

Por Gloria Luz Ruiz Ferrer

La falta de apoyo y aceptación puede tener consecuencias devastadoras, como lo demuestran los resultados de la nueva Encuesta sobre Salud Mental de Juventudes LGBTQ+ en México realizada por The Trevor Project. En este estudio se muestra que más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ que intentaron suicidarse no recibieron el apoyo que necesitaban. En contraste, quienes cuentan con redes de apoyo y sienten que sus identidades son aceptadas experimentan mejores resultados en su salud mental, lo que resalta la importancia de contar con sistemas de apoyo confiables y afirmativos.



La salud mental de las juventudes LGBTQ+ en México es una prioridad que no debe ser ignorada ni postergada, dada la alarmante tasa de riesgo de suicidio que enfrentan. De acuerdo con los resultados de la encuesta, más de la mitad de las juventudes LGBTQ+ consideraron seriamente el suicidio el año pasado, incluyendo 2 de cada 3 personas jóvenes trans y no binaries y casi la mitad de las personas jóvenes cisgénero.



Las barreras para acceder a servicios de salud mental son múltiples y complejas. Desde la falta de recursos, el estigma asociado o el temor a ser sometidas a “terapias” de conversión. A pesar de que en más de la mitad de los estados de la República Mexicana contamos con leyes que prohíben los ECOSIG, la información revelada por la encuesta muestra que estas prácticas se siguen llevando a cabo. La persistencia de esta práctica dañina afecta activamente a las juventudes LGBTQ+ y agrava esta crisis.



Es hora de alzar la voz y exigir un cambio real y tangible. Las juventudes LGBTQ+ necesitan sistemas de apoyo confiables y afirmativos, que se brinde capacitación adicional a lxs proveedores de atención médica y salud mental sobre sus experiencias y necesidades específicas, y políticas que protejan y promuevan sus derechos. La falta de competencia y sensibilidad en la prestación de servicios de salud mental puede llevar a experiencias negativas y dificultades de acceso para esta población.



La encuesta también destaca la importancia de abordar las experiencias de discriminación, violencia y riesgo de suicidio que enfrentan las juventudes LGBTQ+ en México. Particularmente, los datos revelados en el estudio ponen el foco en las experiencias de las juventudes trans y no binaries, entre quienes las tasas de factores de riesgo como la discriminación y otro tipo de violencias son mucho más graves y evidentes. En lo que va del 2024 se han registrado 6 transfeminicidos y diversos ataques en contra de la población trans y no binarie del país. Estos actos tienen un fuerte impacto en la percepción de la propia experiencia de vida de las juventudes LGBTQ+, incrementando la sensación de no pertenencia y miedo a ser ellas mismas.



La lucha por la vida de las juventudes LGBTQ+ nos concierne a todas las personas. No podemos permitirnos ser espectadorxs pasivos de esta batalla. Es hora de hacer eco con acciones coordinadas y decididas para proteger la salud mental y el bienestar de las juventudes LGBTQ+ en México y en todo el mundo. Debemos trabajar juntxs para erradicar la discriminación, garantizar el acceso a servicios de atención afirmativa y poner fin a prácticas como los ECOSIG. Solo así podremos crear un futuro más inclusivo y seguro para todas las juventudes LGBTQ+ de México. La salud mental ya no debe ser un privilegio.

Gerente de comunicaciones y relaciones públicas de The Trevor Project México.