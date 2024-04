Juventudes trans con diagnóstico negativo en salud mental

La salud mental de las juventudes trans en México se encuentra, en la mayoría de los casos, muy deteriorada por condiciones como la depresión y ansiedad; además de que presentan los índices más altos de actos de discriminación, amenazas o violencia física y de recbir advertencias constantes de ser sometidxs a “terapias” de conversión.



Datos de la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+, encabezada por The Trevor Project México, señalan que dos tercios de las juventudes trans y no binaries (67%) consideraron suicidarse el año pasado. Los chicos y hombres trans reportaron las tasas más altas de consideración seria del suicidio (75%) y de intentos de suicidio (52%) en el último año, en tanto que hasta 54% de las chicas y mujeres trans consideraron llevar a cabo este acto y 39% lo intentaron.



En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans este 31 de marzo, resulta necesario recordar que las juventudes trans que reportaron menores tasas de intentos de suicidio son quienes reciben apoyo al momento de expresar su identidad de género por parte de su círculo cercano de familiares y amigxs, al tiempo de que sus pronombres son respetados.



Las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género es diferente a la que les fue impuesta al nacer, precisa la Guía para ser Aliadxs con la Juventud transgénero y no Binaria elaborada por The Trevor Project.



André Matías, hombre trans de 33 años que se encuentra cursando la carrera de Psicología Transpersonal, refiere que los prejuicios y rechazo que viven constantemente las juventudes trans, muchas veces en sus hogares y escuelas, son elementos que juegan en contra del bienestar mental de ellxs y que influyen en los intentos de suicidio.



“Es un grito de desesperación o ayuda silencioso. En los momentos en que yo llegué a hacerlo era porque no podía hablarlo con nadie más, aunque yo sabía mi identidad desde muy chiquito, pero no sabía con quien platicar o a quién acudir porque no sabía que había más personas como yo”, cuenta André.



La salud mental de este subgrupo de las juventudes LGBTQ+ presenta un diagnóstico poco favorable. Por ejemplo, los chicos y hombres trans reportaron los índices de depresión (75%) y de ansiedad (64%) más elevados frente a sus pares con otras identidades de género. En el caso de las chicas o mujeres trans se reportó depresión en el 59% de ellas y ansiedad en 51%.



El estudio encabezado por The Trevor Project México también brinda información en torno a las autolesiones, un acto que han realizado en el último año hasta 90% de los chicos y hombres trans y 75% de las mujeres trans. Cabe destacar que aunque las autolesiones son una práctica que aunque no necesariamente se realiza con la intención de suicidarse, podría ser fatal o indicar un factor de riesgo de suicidio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Pese a este panorama tan adverso, acudir a terapia tampoco generó resultados positivos, toda vez que para 58% de los chicos y hombres trans resultó inutil, al tiempo en el que este sector de la población fue el que reportó que vivió con mayor frecuencia actos de discriminación con hasta 61% de los casos.



El acompañamiento de las juventudes trans por parte de profesionales de la salud o en espacios educativos con un enfoque interseccional y sistémico es fundamental para procurar la salud mental de ellxs, afirma André Matías.



“Me gustaría decirles a lxs jóvenes trans que su identidad es posible. Sé que habrá momentos en los que se sientan solxs pero vale la pena quedarse y es muy importante pedir ayuda a amigxs, familiares a quienes le tengan confianza y lo mejor es que ahora hay organismos como The Trevor Project que ofrecen este apoyo tan importante”.

The Trevor Project es la organización líder en prevención del suicidio e intervención en crisis para las juventudes LGBTQ+