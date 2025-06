Guía para conocer más sobre las juventudes trans’: apuesta para tejer alianzas de vida en vida

André Matías Taboada, vocero y colaborador de Intervención en Crisis de The Trevor Project

Este octubre se cumplirán 11 años de haber emprendido mi transición de género para comenzar a vivir mayormente alineado a mi identidad. En ese tiempo, aunque ya habían pequeños destellos de visibilidad acerca de las personas trans en ciertos noticieros y algunos periódicos, cuando buscaba información sobre personas que estuvieran viviendo algo similar a lo mío —especialmente de México—, era casi imposible encontrar algo al respecto.

Recuerdo entonces que mi mamá, cuando “salí del clóset” como hombre trans en el 2014, respondió que me aceptaba y al mismo tiempo me compartió que su mayor preocupación era la sociedad y su discriminación, pues el panorama le parecía violento y poco incluyente. Así fue que en el día a día noté que, en efecto, había bastante ignorancia en cierta parte de mis entornos; más aún, noté que a su vez abundaban las personas —como una docente a quien recuerdo con mucho amor, pues se sentó conmigo a hacerme notar su apoyo— dispuestas a des*aprender y ser aliades.

Por eso y más hoy celebro que existan espacios de divulgación donde podamos ejercer nuestro derecho a la expresión, como esta columna que justo ahora estás leyendo; también organizaciones como The Trevor Project México donde trabajamos para construir entornos más inclusivos y comprensivos para que las juventudes LGBTQ+ crezcan con mayor confianza para ser, amar, compartirse y expandirse EN VIDA.

Y quizá te preguntes, ¿hablar de esto es urgente? Pues sí, vaya que lo es. Porque mientras algunas personas desean ocupar su tiempo debatiendo si deberíamos o no respirar o tener derechos básicos como el acceso a la salud, a un nombre y a caminar sin temor a ser violentadxs, 2 de cada 3 juventudes trans y no binarias de nuestro país consideraron seriamente el suicidio —según reportó la Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México— y menos del 22% de las mismas declaró tener acceso a un hogar afirmativo.

Otro dato impactante es que del 77 % de quienes intentaron suicidarse, expresaron que la decisión estaba relacionada con su situación familiar y 60% con el ambiente escolar.

¿Qué nos dice esto? Que tu apoyo incondicional como persona adulta puede ser el cimiento que fortalezca su confianza y bienestar, pues tener acceso a lugares que apoyan a las personas LGBTQ+ —como un hogar— así como vivir en una comunidad que les acepte, son factores de protección VITALES que contrarrestar malestares como la depresión, la ansiedad y el suicidio.

Precisamente por eso creamos la Guía para Conocer más Sobre las Juventudes Trans y No Binarias , un recurso educativo que busca tender puentes entre las personas trans binarias y no binarias, y quienes les rodean (madres, padres, amigxs, docentes, empleadores y demás aliadxs). Porque no hay lugar donde un “te escucho, estoy contigo, agradezco que existas, no estás solx, yo te apoyo, yo te acepto, te amo, te espero, está bien ser tú, eres mi orgullo, te acompaño”, no haga la diferencia.

Éste 31 de mayo cumplo 8 años de haber podido acceder a la masculinización de tórax (mastectomía); y esto no habría sido posible sin el apoyo de mi mamá, mis hermanas, familiares, amistades y hasta de algunos docentes. Además, por supuesto, de la sensibilización y profesionalismo del cirujano y equipo médico que me operó. Incluyo a todxs ellxs en mi remembranza agradecida porque si bien mi familia no tenía todas las respuestas, poco a poco tejimos las oportunidades para recabar información de lo que implicaba la transición que yo estaba eligiendo (lo cual también me hizo ver lo importante de la paciencia); lxs médicxs invoucradxs se ocuparon de procurar siempre mi bienestar y comodidad respetando mi identidad y pronombres y honrando mi cuerpo. A la par ciertxs docentes fueron parte relevante de mi proceso de recuperación escuchándome y celebrando mi proceso junto a mí.

El cúmulo de estas muestras de afecto hizo la diferencia en mi autoestima en ese momento cumbre que significaba para mí una despedida y una bienvenida a una mayor comodidad para mi libertad —no sólo física sino también en mi manera de mostrarme al mundo y compartirme en plenitud—.

No todas las personas trans y no binarias tienen las mismas necesidades ni contextos, así como no todas las redes de apoyo se tejen de la misma forma ni en los mismos tiempos o espacios. Por ende te invito a que trascendamos el miedo a no saber y a entablar diálogos cada vez más humanos, compasivos y receptivos. No existen preguntas tontas o erróneas si detrás de ellas hay una intención genuina de acercar la ayuda y el corazón.

Necesitamos desdibujar la exclusión, el exilio, el desplazamiento, la invisibilización, la violencia; nos urge la cocreación de iniciativas que dignifiquen la existencia de toda disidencia para poder así hablar de nuestros talentos y ejercerlos, abrazar nuestros caminos y permitir más presentes y futuros brillantes para las juventudes LGBTIQ+ de nuestro país.

¿Contamos contigo?

Acerca de The Trevor Project

The Trevor Project es la organización líder en intervención en crisis y prevención del suicidio para las juventudes LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transg, queer y más). Cuenta con personal capacitado que atiende a las juventudes cuando se enfrentan a temas como salir del clóset, identidad de género, la depresión y la ideación suicida.

En 2024 publicó la Encuesta sobre Salud Mental de las juventudes LGBTQ+ en México, la primera en su tipo en América Latina que se puede consultar en https://www.thetrevorproject.mx/encuesta/2024/es/ .

Los servicios digitales de manejo de crisis en México TrevorText y TrevorChat son gratuitos, seguros y confidenciales, funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año a través de mensaje de WhatsApp al 55 9225 3337 enviando la palabra “Comenzar” o a través del chat del sitio de Trevor.

Síguenos en:

Facebook, Instagram, Tik Tok: @trevorprojectmx

Linkedin: @TheTrevorProject

Youtube: @TheTrevorProjectLatinoamerica