Israel contra todos: sin escrúpulos

El reciente ataque del ejército israelí contra una misión diplomática internacional en Yenín, Cisjordania, confirma lo que muchos gobiernos han preferido ignorar por comodidad o cálculo geopolítico: Israel no respeta los límites del derecho internacional, ni siquiera cuando se trata de diplomáticos extranjeros de 32 países. Entre los agredidos se encontraba el embajador de México en Palestina, Pedro Blanco Pérez. Las fuerzas israelíes dispararon cerca de sus vehículos sin previo aviso, sin señalización ni advertencia previa, y luego justificaron el hecho alegando que la delegación “invadió una zona no autorizada”. Esa explicación no solo es inaceptable: es cínica. Este incidente no solo viola el Artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, sino que también representa una escalada en la imprudencia de las acciones israelíes en la región.

La presencia de México en Palestina no es simbólica ni improvisada. Es el reflejo de un compromiso con el derecho a la autodeterminación, con la defensa del multilateralismo y con la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Desde 2012, México reconoce al Estado de Palestina, y mantiene una representación oficial ante la Autoridad Nacional Palestina. México ha votado en la ONU a favor de resoluciones que defienden el derecho internacional y los derechos humanos, sin romper nunca con ninguna de las partes. Esta misión tiene como objetivo construir puentes, acompañar procesos de diálogo y fortalecer vínculos culturales y humanitarios. Atacar a esta delegación es atacar la neutralidad diplomática y los principios que México ha sostenido durante décadas.¿Qué mensaje manda entonces Israel al atacar a diplomáticos de un país que no representa una amenaza, que incluso mantiene canales activos de diálogo con su gobierno?

En lo que va de mayo, las fuerzas israelíes han intensificado su ofensiva militar en Cisjordania, especialmente en Yenín, donde han muerto más de 40 palestinos en operativos que, según organizaciones internacionales como Human Rights Watch, han violado sistemáticamente el principio de proporcionalidad y el respeto a la población civil. En Gaza, los bombardeos no han cesado: más de 35,000 personas han muerto desde octubre de 2023, la mayoría civiles, mujeres y niños. La destrucción masiva de infraestructura humanitaria, hospitales y centros educativos no es un daño colateral: es un patrón de conducta.

La respuesta internacional ante el ataque a la misión diplomática no se hizo esperar. España, Francia, Italia y otros países europeos también tenían representantes en esa misma delegación y exigieron explicaciones formales al gobierno de Netanyahu. La Unión Europea condenó el hecho como una violación del derecho internacional y un acto inaceptable contra funcionarios protegidos por la Convención de Viena. ¿Qué legitimidad puede reclamar un Estado que dispara contra representantes de países aliados o neutrales?

México ha actuado con firmeza. La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió una explicación inmediata y formal a Israel. Pero esto no puede quedar ahí. Es momento de replantear el nivel de las relaciones bilaterales. Un Estado que dispara contra diplomáticos pierde autoridad moral y política. Israel no puede seguir actuando como si estuviera por encima del orden internacional.

¿Hasta dónde se permitirá este desprecio por el derecho, por la vida y por la comunidad internacional? El mundo no puede normalizar la violencia contra civiles, ni la violencia contra quienes aún creen en la diplomacia. No estamos ante un caso aislado: estamos ante la degradación absoluta del marco civilizatorio que supuestamente guía a las relaciones entre Estados.

No se trata de tomar partido ideológico, sino de trazar una línea ética. La misión diplomática mexicana en Palestina representa esa línea. Defenderla es defender no solo a sus funcionarios, sino al valor mismo del diálogo en un mundo cada vez más militarizado. Hoy no basta con condenar: hay que actuar. Porque quien dispara contra la diplomacia, también está disparando contra la paz.