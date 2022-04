En la actualidad la Protección de datos personales se encuentra con diversos factores que generan resistencia y obstaculizan que la misma cobre vigencia de manera general en nuestra sociedad y, por lo tanto, sea más efectiva y pueda llegar al ciudadano de a pie.



En este sentido, la implementación de un nuevo proyecto que genere un Sistema Universal de Acceso a la Protección de Datos Personales, apoyado en un Sistema Universal de Reconocimiento de la Personalidad, que haga posible que cualquier persona, a través de medios digitales y en el lugar donde se encuentre se le garantice el Acceso remoto al RESULTADO de su ejercicio de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), tanto en el sector público como en el privado, representaría poner en operación un sistema institucional por el cual se haga posible acreditar de manera fácil y expedita la personalidad de un individuo, ya que, ni en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) relacionada al ámbito público, ni en el sistema PRODATOS, relacionado al ámbito privado, encontramos esa posibilidad.



Esto último es contrario al mandato legal que se establece en el artículo 95 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el cual se determina que el titular de datos personales podrá acreditar su identidad a través de Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo cual también puede ser aplicado en el ámbito privado, y cuya posibilidad al día de hoy no existe, con lo que se deja a la sociedad mexicana en un estado de indefensión al no poder ejercer plenamente el derecho de protección de datos personales con tal instrumento.



Así, por ejemplo, imaginemos un caso hipotético en el que Doña María N., que vive en el sur de la Ciudad de México y que trabaja en el Poniente de la Ciudad, realizó una Solicitud de Derechos ARCO, en este caso de Acceso, a una Dependencia del Gobierno (Sujeto Obligado de Transparencia) que se ubica en el Centro de la Ciudad, el cual le respondió poniendo a su disposición una constancia con la condición de acreditar en sus instalaciones su personalidad para hacer la entrega; esa constancia es muy importante para ella, pero todos los días, excepto el domingo, trabaja de 9 a 17 horas, además es madre soltera y ama de casa; por lo que en las horas que habilitó la Dependencia jamás tiene oportunidad de recoger este documento que probablemente le ayudaría a mejorar alguna circunstancia que le apremia o que por algún motivo le apoyara a elevar su calidad de vida, y que no puede completar debido a la resistencia u obstáculo que enfrenta, por su horario de trabajo, la distancia y la necesidad de no hacer a un lado su única fuente de ingresos. Claramente esto le impide ejercer de manera efectiva su derecho fundamental de protección de datos personales.



Parecería una broma de mal gusto, pero es anécdota, y es la situación que enfrentan todas las miles o millones de personas que en México ejercen sus Derechos ARCO. Es increíble que en pleno siglo XXI y atravesando una pandemia que ha impulsado los medios digitales y remotos, acelerando un crecimiento que se vería hasta dentro de 10 o 15 años, aún no se haya activado un sistema seguro, que permita a todos los individuos en México acceder de manera digital y remota a sus Datos Personales, los cuales no son una concesión graciosa de un tercero, sino nada más y nada menos que un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna.



De esta forma, de cristalizarse un Sistema Universal de Acceso a la Protección de Datos Personales Doña María N., podría haber acreditado su personalidad por vía remota y recibido, por ejemplo, en su teléfono y de manera digital, la constancia que tanto había anhelado y que le ayudaría en su beneficio a cambiar su realidad, y así la realidad de todos y cada uno de los individuos que en México ejercen la Protección de sus Datos Personales, reconocidos en el artículo 16 segundo párrafo de la Carta Magna como Derechos Fundamentales.



Lo anterior llevaría a la Nación a alcanzar verdaderamente una nueva y efectiva Era en el Derecho de Protección de los Datos Personales.

Experto en Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información