Estimada Presidenta Claudia Sheinbaum

Le escribo para compartir una profunda reflexión sobre un caso que, aunque doloroso, es representativo de las fallas sistemáticas durante el sexenio que acaba de terminar. Me refiero a la situación de Alejandro Cerpa, un hombre que se vio atrapado en un sistema que no supo impartir justicia con equidad ni con humanidad.

Lamentablemente no se logró el indulto para Alejandro ni para ninguna otra persona durante el pasado sexenio, y casos como el suyo continúan siendo ignorados por la burocracia y las complicaciones del sistema. Alejandro, un hombre trabajador y dedicado a su familia, fue condenado a 45 años de prisión por un crimen que no cometió. A pesar de que ni las pruebas ni los testigos lo señalaban, las irregularidades del sistema lo atraparon en una pesadilla legal de la que, después de más de 15 años, no ha podido salir.

Es necesario que recordemos, todos y todas, pero sobre todo aquellos que tienen el poder de tomar decisiones y que están al frente del país, que las personas que pasan por este sistema tienen nombres, apellidos, familias y vidas que se ven destrozadas por estas decisiones basadas en corrupción, en inhumanidad y que están llenas y plagadas de injusticias. Estas injusticias donde personas inocentes terminan pagando por un delito que no cometieron.

En este país se generan las políticas públicas más fácil de lo que se implementan. Es más, seríamos un país distinto si lo que se escribe en papel fuera la realidad que vivimos en el campo; en la calle y el día a día en las diferentes instituciones que garantizan los Derechos Humanos básicos y la democracia. No se trata de protagonismo, ni de reivindicar una causa para generar impacto mediático, como muchos pueden pensar. Se trata de algo mucho más esencial: si algo necesitan las personas que hemos encarcelado injustamente es que muchos seamos su voz afuera y que repliquemos la misma hasta que se haga justicia… más de 100,000 personas a través de Change.org han sido la voz de Alejandro Cerpa firmando la petición de indulto.

Ayer terminó un sexenio y la vida de Cerpa, así como de muchas personas inocentes, continúa en prisión sin deberle nada al Estado. Personas que no tuvieron acceso a abogados por ausencia de recursos y que hoy viven las terribles consecuencias de un sistema penal elitista y corrupto. Hoy se cierra el capítulo de esta historia sin que le hayamos puesto nombre y apellido a eso que tanto se defendió que fue la reforma judicial.

La reforma fue necesaria, pero más necesario es el poder mostrar los nombres y no los números de quienes fueron víctimas de un sistema completamente impune. De nada sirve la amnistía o el indulto si quienes están en prisión no tienen acceso a estas herramientas legales.

Ayer, fue un día histórico donde por primera vez una mujer tomó protesta a la Presidencia del país. Lo que distingue a los gobiernos a nivel internacional que han sido encabezados por mujeres como Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, se han caracterizado por ser gobiernos mucho más humanistas, mucho más empáticos, cercanos no solamente con la gente sino con las necesidades de los grupos más vulnerables.

Hoy vamos a tener una mujer presidenta y entender que esas diferencias van a ser clave para poder gobernar a favor de la equidad y la justicia con las características que tanto nos hacen diferentes a las mujeres y a los hombres.

Sin duda en este sexenio se crearon oportunidades como la amnistía, herramienta a la que desafortunadamente no todos tienen acceso por tema de recursos y desinformación; aún hay mucho por hacer tras la reforma judicial como la que hoy llega a nuestro país.

Estimada Presidenta Claudia Sheinbaum, le pido que hoy volvamos a ponerle nombre a las víctimas del sistema judicial y dejar de permitir que el acceso a la justicia en este país sea para quienes pueden pagar abogados privados y mordidas corruptas.

Ayer se hizo historia. En México se abandera a la primera mujer presidenta.

Me ilusiona saber que mi hija va a ver esa imagen y sabrá que no existen límites.

Ni una sola persona injustamente encarcelada más. Ni un Alejandro Cerpa más.

Desde la sociedad civil seguiremos haciendo la lucha también,

Saskia Niño de Rivera Cover

Presidenta de Reinserta