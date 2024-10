Fortalecimiento de la asociación México-Estados Unidos: el camino correcto hacia el crecimiento sostenible

Esta semana, como parte del US-Mexico CEO Dialogue, celebramos la larga relación entre México y Estados Unidos, basada en la proximidad y en profundos lazos estratégicos que han fomentado crecimiento económico e innovación. En un contexto de rápidos cambios, es esencial unirnos con valores compartidos y una visión conjunta para el futuro.

El US-Mexico CEO Dialogue ha servido durante años como un puente entre sectores público y privado, permitiendo que los líderes de ambos lados debatan sobre temas cruciales. Como CEO de Mexico Pacific, me enorgullece contribuir a estas conversaciones que darán forma al panorama económico regional en las próximas décadas. Empresas, gobiernos y comunidades son clave para forjar un camino no sólo hacia la prosperidad, sino también hacia un crecimiento inclusivo y sostenible.

Construyendo una Asociación Estratégica

La relación económica entre México y Estados Unidos es una de las más importantes del mundo. En 2023, México se consolidó como el mayor socio comercial de Estados Unidos, con un comercio bilateral que superó los 800,000 millones de dólares. Más del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, mientras que la inversión extranjera directa (IED) estadounidense representa casi el 40% de toda la IED en México. Estas cifras no sólo demuestran la magnitud de la relación, sino también el potencial de crecimiento futuro.

Sin embargo, las cifras no captan la totalidad de esta asociación. La fortaleza de la relación reside en alinear el crecimiento económico con el progreso social. En ambos países, estamos viendo una mayor demanda de proyectos que den prioridad a la sostenibilidad y la equidad social, especialmente ante retos globales como el cambio climático, la disparidad económica y la necesidad de fuentes de energía fiables y limpias.

Diálogo para la inversión y colaboración

Felicitamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su disposición a dialogar con la comunidad empresarial de México y Estados Unidos. Su apertura para colaborar con el sector privado envía un mensaje claro: México está comprometido a fomentar un entorno en el que las empresas pueden crecer, impulsando el desarrollo económico y defendiendo los principios de justicia social y sostenibilidad. Este espíritu de colaboración es crucial para asegurar que el crecimiento que generemos beneficie no sólo a inversionistas, sino también a los mexicanos, particularmente a aquellos en las regiones más necesitadas de oportunidades económicas.

El futuro de México es brillante, y es alentador ver que la administración Sheinbaum prioriza el diálogo necesario para asegurar que tanto el sector público como el privado contribuyan al progreso de la nación. La sinergia entre los esfuerzos del gobierno y las iniciativas del sector privado será clave para liberar el vasto potencial de México.

México: Un país listo para invertir

En Mexico Pacific, consideramos que México ofrece condiciones óptimas para el crecimiento sostenido y la inversión. Su posición geográfica, mano de obra calificada y un entorno regulatorio que proporciona estabilidad y certidumbre, está en una posición única para seguir atrayendo inversiones a gran escala en los próximos años. Estos factores crean un clima favorable para que empresas como la nuestra no sólo inviertan, sino que prosperen, contribuyendo al crecimiento del país en el largo plazo.

Nuestra confianza en el potencial de México se refleja en nuestro compromiso con su futuro. Mexico Pacific representa con orgullo la mayor inversión privada extranjera en la historia de México, con una inversión de 15 mil millones de dólares en la primera fase de nuestra planta de GNL Saguaro Energía y el gasoducto asociado Sierra Madre. Estos proyectos, que se ajustan a los objetivos energéticos y económicos más amplios de México, aportarán beneficios a largo plazo tanto a la economía nacional como a las comunidades locales, especialmente en Sonora y Chihuahua.

El Plan Sonora, impulsado por la administración Sheinbaum, es un ejemplo de cómo el crecimiento económico puede estar estrechamente vinculado a la responsabilidad medioambiental y la justicia social. Estamos orgullosos de formar parte de esta visión, contribuyendo a la transición hacia una energía más limpia y garantizando al mismo tiempo que los beneficios de nuestros proyectos lleguen a las comunidades en las que operamos.

La alineación entre la visión económica de México y el compromiso de Mexico Pacific con el desarrollo responsable es clara. Mientras contribuimos a la transición energética de México a través de proyectos como la Planta de GNL Saguaro Energía, estamos igualmente enfocados en asegurar que este progreso se logre de una manera que beneficie no sólo a la economía, sino también al medio ambiente y a las comunidades locales. Por eso hemos adoptado una filosofía que denominamos The Right Way o «El camino correcto», que guía todo lo que hacemos.

Este enfoque va más allá del cumplimiento de los requisitos normativos: refleja nuestro compromiso con las prioridades sociales, medioambientales y económicas de México. Creemos que los proyectos de infraestructura de esta magnitud no sólo deben contribuir a la seguridad energética y al crecimiento económico del país, sino que también deben dar prioridad al bienestar de las personas y del medio ambiente.

El Camino Correcto se basa en tres principios fundamentales:

1. Infraestructura diseñada conscientemente: Nos aseguramos de que nuestras instalaciones eviten los centros de población, las comunidades indígenas y las zonas ambientales protegidas, minimizando el impacto en los ecosistemas y poblaciones locales. Nuestro respeto por las comunidades y nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente son fundamentales para nuestro enfoque.

2. Compromiso con la inversión social: En Sonora y Chihuahua, realizaremos importantes inversiones en educación, sanidad y desarrollo comunitario para garantizar que los beneficios de nuestros proyectos sean sostenibles y de largo alcance. Reconocemos que el verdadero crecimiento debe abarcar oportunidades que mejoren directamente la vida de las comunidades a las que servimos.

3. Desarrollo de mano de obra calificada: A través de alianzas con organizaciones locales, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), estamos comprometidos con el desarrollo del talento local, proporcionando oportunidades de capacitación y desarrollo profesional que permitan a las generaciones futuras prosperar en el creciente sector energético de México. Mexico Pacific está profundamente comprometido en liberar el potencial de la fuerza laboral mexicana.

Construyendo nuevas oportunidades para las familias mexicanas

A medida que México se embarca en un nuevo capítulo de crecimiento sostenible y progreso social, las oportunidades que tenemos ante nosotros son inmensas. En Mexico Pacific, estamos comprometidos a trabajar de la mano con el gobierno mexicano, las comunidades a las que servimos y nuestros socios locales para contribuir a un futuro que beneficie a todos los mexicanos.

Nuestro enfoque, basado en los principios del desarrollo responsable, está plenamente alineado con la visión de la Presidenta Sheinbaum. Creemos que, al dar prioridad a la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la inclusión económica, México puede seguir siendo un líder en la transición energética mundial, garantizando al mismo tiempo que los beneficios del crecimiento se compartan ampliamente.

El futuro de México es brillante, y en Mexico Pacific estamos dispuestos a contribuir a ese futuro, trabajando junto a las familias mexicanas para fomentar la prosperidad económica, la responsabilidad ambiental y un impacto social duradero. Trabajando juntos -gobierno, empresas y comunidades- podemos garantizar que el camino de México hacia el futuro sea el de la prosperidad compartida, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento sostenible para las generaciones venideras.