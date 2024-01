Mejoría salarial y mayor bienestar en 2024

Durante los 5 años que han transcurrido del presente sexenio se observan logros innegables en materia de recuperación salarial y mejoría en el bienestar de la población, por ejemplo, la recuperación del salario mínimo y la reducción de la pobreza y desigualdad, entre otros.

¿Pero ha habido una mejoría generalizada en las remuneraciones de los trabajadores? Es lo que pretendemos evaluar en estas líneas.

En términos reales, los salarios mínimos (SM) se han incrementado en 15.43% para este 2024 respecto de su nivel de enero de 2023, lo que lleva a un incremento de 91% desde enero de 2019 a enero del presente año. Se estima que el aumento de estos salarios beneficiará a 8.9 millones de personas trabajadoras aseguradas en el IMSS. El aumento significa pasar de 207.44 a 248.93 pesos diarios, es decir, 7,572 pesos mensuales.

Dado el valor de la canasta alimentaria más la no alimentaria en zonas urbanas, que definen el umbral de pobreza, de $144.24, el actual salario mínimo cubrirá en 259.9% dicha canasta, lo que representará una mejoría en las condiciones de vida de muchas familias.

Por otra parte, respecto del impacto del incremento en el salario mínimo en la inflación, tenemos que, para las empresas, cubrir el aumento actual representará un incremento de 2.1% en sus costos laborales. Además, se ha estimado por las experiencias anteriores que, por cada punto porcentual de aumento en el costo laboral, los precios se elevaron en 0.27 puntos. Así, con el costo laboral estimado para 2024, la inflación aumentaría en 0.58 puntos.

En cuanto al impacto en el empleo, la teoría ortodoxa indica que hay una relación inversa entre inflación y empleo, por lo que dado que, aunque bajo, sí hay un efecto en el incremento de precios, se debería esperar una reducción del nivel de empleo. Sin embargo, se ha encontrado que por cada punto porcentual de costo laboral el empleo se incrementó en 0.4 puntos. Así, con el costo laboral estimado para 2024, se esperaría que el empleo se incremente 0.84 puntos.

Los salarios contractuales de la industria manufacturera, si bien no han tenido el incremento registrado por el SM no han dejado de registrar aumentos reales: 2.85 en 2019, 1.89 en 2020, 0.12 en 2021, 0.14 en 2022 y 2.63 hasta abril de 2023. Pero, considerando que estos salarios tenían un nivel mucho mayor que los SM ($352.21 en 2018, 530.41 en 2023) se comprende que los trabajadores que perciben estos ingresos no han quedado en mala situación y que lo urgente era jalar a los que estaban en el fondo.

Hay varios retos que enfrentar en este tema. Uno se refiere a los ingresos de los trabajadores al servicio del estado, los cuales han estado mejorando de manera muy diferenciada, como el sueldo de los maestros, que se ha determinado no puede ser inferior a los $16,000. Pero, por otra parte, están los trabajadores de empresas públicas que en estos 5 años no han tenido incrementos positivos en sus salarios. Si bien, habría que hacer un análisis considerando las compensaciones que se agregan a los sueldos base y las prestaciones de este segmento de trabajadores.

Otro reto se refiere a lograr que los jóvenes se mantengan en la escuela, para que su ingreso al mercado laboral sea en mejores condiciones, porque el sueldo promedio de una persona con estudios de secundaria es de $5,200, mientras que el de un trabajador con licenciatura es al menos del doble.