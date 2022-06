Nuevos gobiernos estatales, nuevas agendas territoriales

A los seis gobiernos estatales recién electos les corresponde ser la primera generación de autoridades en la aplicación de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT). La crisis en el manejo de nuestro territorio, observable en prácticamente todo el país, a través de situaciones que hemos normalizado en el paisaje mexicano como: cambios de uso de suelo de forestal a urbano, pérdida de cobertura vegetal, expansión urbana desordenada, basureros y escombro por doquier, contaminación y desecación de ríos y cuerpos de agua, mala calidad del aire, entre tantas otras realidades, demandan urgentes acciones y la determinación por parte de la autoridad en ejercer las atribuciones que le confiere la legislación urbana, territorial y ambiental.

Ante esta crisis, contamos con la herramienta legal y vinculante del Ordenamiento Territorial (OT) desde la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que la define como una política pública con el objeto de la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. Conviene recalcar que la ENOT, publicada en 2021 por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, SEDATU, es un instrumento de planeación que configura la dimensión espacial del desarrollo del país en un horizonte de veinte años de acuerdo con los artículos 24 y 25 de misma Ley.

La ENOT representa un gran adelanto para las nuevas administraciones estatales porque orienta el desarrollo en sus territorios. Por ello, cuando dichas administraciones realicen sus Planes Estatales de Desarrollo, podrán basarlos en las estrategias que les señala la ENOT. Más aún en la ejecución de sus Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como les mandata el Artículo 28 de la LGAHOTDU, los gobiernos estatales deberán observar en ellos los lineamientos generales de articulación y congruencia con la ENOT; el análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su ámbito territorial estatal, y el marco general de leyes, reglamentos y normas.

La tarea es significativa ya que en una investigación breve en los portales de los seis gobiernos salientes de esos estados no se logró identificar en tres de ellos sus Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En Tamaulipas no se encontró el programa1. En Hidalgo tampoco fue posible saber si existe o no el Programa Estatal ya que el sitio web no funciona2. Mismo caso en Durango3.

En tanto que en Aguascalientes4 se encontró un Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial 2013 – 2035 y un Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2013 – 2035 que por sus años y títulos se presume que no corresponden a lo indicado en la LGAHOTDU. Oaxaca es un caso diferente ya que cuenta con un Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, sin embargo, se observó que responde a la Ley Estatal de Planeación5.

Mención aparte para Quintana Roo que cuenta con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable de Quintana Roo publicado el 1 de marzo de 2022 en el Periódico Oficial del Estado6.

Por tanto, la tarea es muy grande para 5 estados: Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca ya que tienen que hacer o actualizar sus programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Quintana Roo tiene la gran oportunidad de pasar de la planeación a la acción decidida en favor del desarrollo sostenible de su territorio al ya contar con su programa estatal.

Estos 6 estados sintetizan el complejo mosaico territorial que es México. Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas tienen porcentajes arriba del 80% de población urbana de su total estatal. Durango tiene un 72% de población urbana. En tanto que Hidalgo y Oaxaca presentan un 57% y un 49% de población urbana respectivamente. Hay que recordar que se considera como población urbana a aquella población de localidades de 2,500 a más habitantes según INEGI.

La distribución de la población en esas entidades es igualmente muy contrastante ya que Oaxaca es la entidad que tiene el mayor número de localidades urbanas, con 200 y le sigue Hidalgo con 176. Es decir, los dos estados con menos población urbana tienen el mayor número de localidades urbanas. Un fenómeno de dispersión probablemente debido a sus territorios montañosos y accidentados. En contra parte, de los otros 4 estados, ninguno tiene más de 50 localidades urbanas: Durango tiene 50, Tamaulipas 46, Aguascalientes 41 y Quintana Roo 27.

¿Cómo van a abordar los nuevos gobiernos estatales sus complejos territorios? Hemos dicho que cuentan con el marco legal a nivel nacional en la LGAHOTDU y con la estrategia territorial en la ENOT. Sin embargo, la planeación no es suficiente. Es en la gobernanza territorial, cada vez más compleja y desafiante, donde se les exigirá una atención dedicada. No hay tiempo que perder. La crisis territorial y climática está afectando de manera palpable a sus poblaciones.

Se les recomienda: 1) seguir el Eje Nacional 3 de la ENOT llamado Gobernanza Territorial que trata de la consolidación de espacios de diálogo e inclusión, coordinación y concertación entre los diversos actores de la sociedad y las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y 2) ejercer el Artículo 19 de la LGAHOTDU, instalando entre sus primeras acciones de gobierno a sus correspondientes consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Sentar bases firmes para gobernanza territorial les permitirá conducir la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, cuentan con la Asociación Mexicana de Urbanistas, AMU, que puede ser un interlocutor confiable ante la sociedad en la problemática urbana de sus estados e interactuar con gremios afines e instituciones oficiales y privadas dedicadas al desarrollo urbano.

Vicepresidencia de Ciudades Bienestar AMU



[1] tamaulipas.gob.mx/seduma/planes-y-programas-de-ot/

[2] http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Version_Ejecutiva.pdf

[3] http://secope.durango.gob.mx/

[4] https://www.aguascalientes.gob.mx/seguot/sepdu/Progs.asp?Opc=1

[5] [https://www.finanzasoaxaca.gob.mx ›%20pdf%20›%20planes%0d]https://www.finanzasoaxaca.gob.mx › pdf › planes

[6] https://qroo.gob.mx/sedetus/programas-de-desarrollo-urbano