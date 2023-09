Samuel propone a su esposa Mariana para el 2024

En una reunión con la cúpula nacional de Movimiento Ciudadano, llevada a cabo esta semana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso que si él no puede ser candidato a la Presidencia de la República, ante las amenazas y presiones de la mayoría opositora en el Congreso de su estado, su esposa Mariana Rodríguez Cantú podría ser la candidata presidencial del partido emecista y competir en contra de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Ante las complicaciones que le traería pedir licencia al cargo de gobernador para ser postulado como abanderado presidencial de MC y el riesgo de que la mayoría del PRI y PAN en el Congreso de Nuevo León nombren a un gobernador interino contrario a él, que podría investigarlo o incluso que impidieran regresar al cargo pasada la elección presidencial si pierde en esos comicios, el mandatario neoleonés le propuso a Dante Delgado que considere postular como su candidata para 2024 a la modelo, influencer y empresaria, que sería una candidata atractiva para el electorado joven y para las clases medias del país.

Fuentes cercanas a la plática que tuvieron el gobernador de Nuevo León y la dirigencia nacional emecista, comentaron a esta columna que tras analizar los diversos escenarios que se presentarían en el estado, en caso de que Samuel pidiera licencia, hubo uno que en particular le preocupa al joven mandatario, que ya estaba más que dispuesto para aceptar la postulación naranja en la contienda presidencial. Y en ese escenario que le presentaron sus estrategas y abogados, el problema no sería que la mayoría de priistas y panistas en el Congreso local le negaran la licencia, sino más bien que, después de concedérsela, los dos partidos opositores decidieran el nombre de quien ocuparía interinamente la gubernatura.

Y ahí el riesgo es que propongan y voten, con su mayoría legislativa, a un interino contrario al proyecto de Samuel, que podría intentar abrir expedientes y acusaciones en contra del gobernador con licencia y, además de eso, lo más grave sería que, a la hora que García intentara regresar a su cargo, si no gana la elección presidencial, esa misma mayoría opositora podría impedir que retomara su encargo, lo que generaría un problema político y de gobernabilidad grave para Nuevo León, y una situación por demás delicada para el actual gobernador y su equipo político.

Ese escenario llevó a que el gobernador de Nuevo León reevaluara su decisión de aceptar la postulación presidencial que le ofreció Dante Delgado y a que el mismo Samuel García planteara como una opción, que pidió analizar y considerar, la candidatura presidencial para su esposa empresaria e influencer. Con Mariana en la boleta —les habría dicho el gobernador a los dirigentes emecistas— el movimiento podría competir contra las dos mujeres que serán candidatas por Morena y por el Frente Amplio por México, y podría lograrse el objetivo de que MC presentara una candidatura joven, disruptiva y una tercera opción o una tercera vía para el electorado mexicano.

Hasta donde informaron las fuentes, la propuesta de Samuel García fue escuchada por Dante Delgado y la cúpula emecista, que ofrecieron valorarla y analizarla, aunque no le dieron aún una respuesta a su planteamiento.

Mariana Rodríguez Cantú fue estratega y asesora en 2018 en la campaña de su esposo por la gubernatura y se ha convertido también en un personaje clave y muy visible en su gobierno. Su influencia en las redes sociales y los negocios que a partir de ello ha emprendido la joven modelo y empresaria, la han convertido en un personaje conocido a nivel nacional y que ya había sido mencionada como posible candidata al Senado, aunque no se le veía como un prospecto presidencial.

Dante Delgado ha dicho en varias ocasiones que su partido postularía, para el 2024, a “candidatos jóvenes, frescos y disruptivos”, que conecten con el electorado más joven de este país y que tengan una visión moderna y de futuro para el país. Y entre los nombres que el mismo dirigente emecista llegó a mencionar siempre estuvieron Samuel García, el diputado y coordinador de la bancada federal de MC, Jorge Álvarez Maynes, y en algún momento también mencionó a Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey. De mujeres sólo ha mencionado a la senadora jalisciense Verónica Delgadillo y en alguna ocasión también a la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo; pero nunca el líder y fundador de MC mencionó a Mariana Rodríguez como una presidenciable.

¿Será que Dante y MC se ponen “fosfo, fosfo” y atienden la propuesta de Samuel García para sustituirlo como aspirante presidencial? Sin duda eso sería pasar de lo disruptivo a lo que podría ser una aventura política, muy llamativa, mediática y que podría atraer votos para el partido naranja en 2024, pero al final no dejaría de ser una aventura.

NOTAS INDISCRETAS…

Hace un mes, el 23 de agosto pasado en la Payne Arena, de Hidalgo, Texas, se presentó en concierto el popular Grupo Frontera. Miles de personas de México y Estados Unidos abarrotaron el antiguo estadio State Farm para ver al grupo de música regional y, entre el público, en un palco VIP se vio al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado de su fiel asesor, abogado y escudero político, Roberto Gil Zuarth. Los que los vieron disfrutando del espectáculo masivo, nos dicen que a Cabeza, que tiene más de un año sin pisar territorio mexicano, se le veía de lo más contento y hasta cantando los éxitos del popular grupo. Incluso después del concierto lo vieron en las calles aledañas de la arena que se ubica a unos kilómetros de la línea fronteriza con México, muy cerca de Reynosa, Tamaulipas, la ciudad natal del exmandatario estatal panista. Eso sí, Cabeza de Vaca no se acercó ni por error a la frontera y, más bien, después del concierto se fue a McAllen, en donde tiene una de sus residencias. Desde la última semana de septiembre de 2022, previo a la toma de protesta de su sucesor en la gubernatura, el morenista Américo Villarreal, el exgobernador Cabeza huyó a Estados Unidos y no ha vuelto a poner un pie en territorio mexicano; qué tanta sería su prisa por huir antes de que perdiera el fuero como gobernador y su miedo a que lo detuviera la Fiscalía General de la República por la orden de aprehensión que tiene vigente, que ni siquiera se presentó a entregarle la banda estatal al nuevo gobernador. La mayoría de los reportes periodísticos y de inteligencia lo ubican viviendo en Dallas, pero la realidad es que Cabeza se mueve libremente por varias ciudades de Texas en las que tiene propiedades y lo mismo baja a McAllen, que lo ven comiendo en Houston, reuniéndose con sus asesores y abogados en San Antonio, o de plano cantando música del Grupo Frontera en Hidalgo, Texas. Total, la justicia puede esperar y al panista el gobierno de López Obrador nomás no le pudo echar el guante…Tras el destape de Omar García Harfuch para la Ciudad de México, muchos comenzaron a acelerarse, lo mismo en la oposición que dentro de Morena. Por ejemplo, en las filas morenistas los más radicales y rudos del partido gobernante, que no quieren al ex secretario de Seguridad, a quien no le reconocen militancia ni compromiso con el movimiento lopezobradorista, no sólo cerraron filas en torno a Clara Brugada, que comenzó a tapizar la ciudad de carteles y lonas con su imagen y nombre que aparecieron por muchas colonias, sobre todo en las alcaldías donde no conocen a la alcaldesa de Iztapalapa. Pero más rudo aún son las versiones que han venido difundiendo periodistas afines a la 4T, sobre un “inminente” destape del controvertido doctor Hugo López Gatell, que según dicen se prepara para inscribirse como aspirante en el proceso interno de Morena para la ciudad. López Gatell está claramente identificado con los grupos más radicales de la 4T y, de confirmarse su entrada a la contienda interna, claramente sería una maniobra para tratar de frenar a García Harfuch y para que el llamado “Doctor Muerte” apoyara a Clara Brugada. Porque pensar que el cuestionado médico que politizó la tragedia del Covid en México, donde murieron más de 800 mil mexicanos, el que afirmó que “el presidente López Obrador no puede contagiar (el Covid) aunque lo tuviera porque él es una fuerza moral, no una fuerza de contagio”, el mismo que les dijo a los mexicanos que no se pusieran el cubrebocas y que mintió y manipuló las cifras de contagios y muertes, tendría alguna posibilidad de ser candidato a Jefe de Gobierno, sería tan absurdo y ridículo como la actuación de López Gatell durante la pandemia…Por cierto que también en la oposición capitalina se movieron las cosas con la irrupción del “baticandidato” Harfuch. La lucha por la candidatura del Frente Amplio por la CDMX, en la que se ve al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y por ahí al priista de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, podría dar un giro si es que son ciertas las versiones de que entre los dirigentes del Frente se ha comenzado a manejar el nombre de Margarita Zavala como una posible candidata para la CDMX. La diputada federal sin duda tiene cartel y fue la diputada federal más votada por el PAN en los comicios de 2021 en la capital del país y sus niveles de conocimiento superan con mucho a cualquier otro aspirante. ¿Se imaginan que si a Margarita Zavala la hicieran candidata, todo lo que dirían de ella en las mañaneras de Palacio? En una de esas hasta el presidente López Obrador le terminaría haciendo la campaña, tal y como ya lo hizo con Xóchitl Gálvez. ¿Será que en el Frente opositor capitalino deshojan la Margarita y consideran a Zavala?... Los dados cierran semana con Escalera Doble.