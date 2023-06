Reviven a Paco Stanley: lo que faltaba en la sucesión presidencial

A la sucesión presidencial adelantada, que comenzó en 2021 pero tendrá su arranque formal el próximo lunes 5 de junio —justo un año antes que los mexicanos acudan a las urnas en el 2024—, se le sumará un ingrediente más al coctel explosivo que representa la lucha por el poder que se libra en México: nombres de aspirantes presidenciales, de presidentes y de personajes y empresas del más alto nivel político y económico en México, saldrán a relucir y serán mencionados en la trama y el desarrollo de un asesinato ocurrido hace 24 años, cuando el 7 de junio de 1999, a las 11:50 de la mañana, en la entrada del Charco de las Ranas sobre el Periférico Sur, mataron a Paco Stanley.

La serie documental “El Show. Crónica de un Asesinato”, producida por la Plataforma de N+ de Televisa y dirigida por el periodista, productor y escritor, Diego Enrique Osorno, revivirá el caso Paco Stanley, que en su momento fue un escándalo mediático y social con repercusiones políticas y que dejó entrever los linderos de la narcopolítica en México y cómo el narcotráfico ya desde entonces había penetrado a amplios sectores de la sociedad mexicana, incluido el del entretenimiento televisivo, cuyos personajes, junto a directivos de medios y políticos de aquel momento, terminaron apareciendo en el largo y cuestionado proceso judicial que se abrió en aquel momento, ya sea directa o accidentalmente.

La investigación para producir este documental seriado de 5 capítulos, que estuvo a cargo del director Osorno y su equipo, encontró datos nuevos y exploró por temas que nunca abordó la carpeta judicial que se abrió en la Procuraduría General de Justicia del entonces DF, bajo la administración del procurador Samuel del Villar, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, justo un año antes de la sucesión presidencial histórica del 2000, que ya para entonces estaba desatada y generaba fuertes choques entre el sistema del PRI que empezaba a agonizar y la derecha empresarial del PAN, que perfilaba ya su primer triunfo presidencial, y la primera vez que un partido distinto al priismo, gobernaría a este país.

Por ejemplo, la revelación de que hay una interesante conexión entre el asesinato de Stanley y el ataque con armas que sufrió un año después, el 22 de junio del 2000 y solo siete días antes de las votaciones presidenciales de aquel año, la conductora y periodista de TV Azteca, Lilly Téllez, quien junto con sus escoltas fue atacada aquella noche a balazos cuando se dirigía a su domicilio, tras salir del noticiero nocturno que conducía en la llamada televisora del Ajusco. Y, según comentan cercanos a la investigación periodística, la conexión tiene que ver con los calibres de las armas utilizadas en ambos ataques.

Junto con el nombre de Téllez, actual senadora por el PAN, aparecerán en la crónica documental los de personajes que entonces se perfilaban para disputar la jefatura de Gobierno del DF: Santiago Creel Miranda, quien después se convertiría en secretario de Gobierno de Fox; y Andrés Manuel López Obrador, que apoyado por Cárdenas y por la jefa sustituta Rosario Robles, se convertiría en el Jefe de Gobierno de la capital del país, despegando así la que sería su lucha de 12 años por la Presidencia de la República. Y en medio de los dos candidatos, el entonces presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien ahora se sabe por las revelaciones de los involucrados, que en aquella campaña apoyó la candidatura de Creel en contra de López Obrador, aunque después el tabasqueño ya como jefe de Gobierno electo, lo buscaría para ofrecerle un “borrón y cuenta nueva” y proponerle una relación política y de intereses que comenzó entonces y se mantiene 23 años después, cuando uno de los dos es Presidente de México y el otro el tercer hombre más rico de México.

Aunque no se sabe si el documental responderá a las grandes preguntas que 24 años después aún prevalecen: ¿quién mató a Paco Stanley, quiénes lo ordenaron y cuáles fueron los motivos para eliminar al carismático locutor y conductor de televisión que tenía fama de ser uno de los que controlaban el movimiento de droga en las televisoras mexicanas; lo que sí puede anticiparse desde ahora es que será una serie de calidad y seriedad, porque suma el talento periodístico y de producción de Osorno con la potencia de N+, la plataforma noticiosa de Televisa, con su infinito archivo fílmico que guarda en filmaciones y video los últimos 70 años de la historia de este país.

Será interesante ver el impacto que seguramente causará la serie documental en la sucesión presidencial, que justo está a punto de entrar en una fase de recrudecimiento en la disputa de poder que se libra, tanto al interior del partido gobernante, como entre el gobierno de López Obrador y sus adversarios políticos que aún, con una oposición política débil y extraviada, buscan arrebatarle el poder al mandatario y a su partido y evitar la continuidad presidencial y la instauración de un régimen de Partido de Estado autoritario con Morena, acaparando y manteniendo el poder por mucho tiempo, bajo la guía en los siguientes años de su líder fundador, que seguirá mandando a su sucesora o sucesor, desde su supuesto “retiro de la Política” en el rancho de Palenque.

La primera exhibición del documental en formato cinematográfico se hará este fin de semana en el Festival de Cine de Guadalajara, donde se mostrará el avance de la investigación, pero el estreno nacional en televisión y en horario estelar de su primer capítulo será en Las Estrellas el martes 6 de junio, a las 11 de la noche. Y para ver el resto de los capítulos, la serie completa de 5 episodios estará disponible en la plataforma de streaming de VIX, de la misma empresa Televisa.

Así que, por si algo le faltaba a la adelantada y caliente sucesión presidencial que se acelera a partir de ese mismo 5 de junio, revivirán fantasmas del pasado junto con las dudas que dejó la investigación oficial del asesinato de Francisco Stanley Albateiro, mejor conocido como “Paco Stanley”.

NOTAS INDISCRETAS…

La veda electoral que arrancó desde el primer minuto del jueves y según la ley dura hasta las votaciones del próximo domingo en Coahuila y el Estado de México, no evita que, bajo la mesa pública, la guerra electoral que tendrá su batalla final en los comicios de mañana continúe e incluso se recrudezca. En estos momentos, impedidos de poder realizar proselitismo, los cuarteles de campaña de los dos estados se atacan de manera sorda con publicaciones, filtraciones periodísticas y hasta con guerra sucia de último momento. El objetivo final es generar percepción entre los habitantes mexiquenses y coahuilenses, y de paso en el resto del país, que está pendiente de los resultados en estas que son las elecciones previas a la disputa presidencial del 2024, de que tal o cual candidata, candidato o cualquier partido o alianza electoral ya tiene ganado el poder o de que las derrotas de sus adversarios son inminentes, en los casos de los que llevan la ventaja en las encuestas, mientras que los que van atrás esparcen y fortalecen la idea de que “todo puede pasar y que las encuestas también se equivocan”. Parte de eso son los comentarios que salen de Morena y de la 4T sobre el Estado de México, donde se habla desde una embajada en Londres para el gobernador priista Alfredo del Mazo, como premio a que entregará el poder estatal a Morena; o que la ventaja de su candidata Delfina Gómez es tan amplia que ya es inalcanzable “porque los mexiquenses ya quieren un cambio”. Mientras, del otro lado, en el cuartel aliancista se asegura que “un buen grupo de coordinadores regionales de Morena en el Estado de México, encargados de la promoción y defensa del voto para la maestra Delfina Gómez, se comenzaron a acercar a mostrar su apoyo a la aliancista Alejandra del Moral; esto a tres días de que se lleve a cabo la jornada electoral”. Según esa versión que se escucha en las campañas de la priista Del Moral, los antiguos operadores de Gómez Álvarez aseguran que, al interior del movimiento cuartotransformista, tienen serios problemas para mantener cohesionada a su estructura, y sobre todo para movilizarla con contundencia el día de la elección, porque alrededor del 40% de sus promotores y simpatizantes estaban duplicados en sus registros. Y eso es justo la otra batalla que se recrudece y se intensifica en estos días de “silencio electoral para la reflexión de los votantes”: la lucha por piratearse o cooptar a colaboradores o militantes de base del partido adversario, que pueden ser desde coordinadores del voto, que saben movilizar grupos, colonias y municipios enteros para llevar votantes a las urnas, o los representantes de casilla de su competencia, con el fin de afectar su cobertura final de los centros de votación. Y a partir de ahí viene la lucha final en el llamado “Día D” de este próximo domingo, donde muchos factores aún pueden definir el resultado final de los comicios mexiquenses…Hablando de priistas embajadores, ayer le preguntaron a López Obrador si era cierta la versión de que invitó al priista Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, como nuevo embajador de México en Israel, y el mandatario, con el enorme colmillo político, ni lo negó ni lo confirmó. Pero eso sí, dejó muy claro que, después de años de que él y la izquierda, primero del PRD y ahora de Morena, criticaran y cuestionaran el uso de las embajadas como “premios políticos” para gobernadores o para cuates del presidente en turno, ahora en su sexenio él dice respetar el ascenso de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano, también llamados diplomáticos de carrera, en las embajadas y consulados, pero también cree que se deben de guardar algunas embajadas para políticos. Lo que ya no dijo es que si esos políticos son gobernadores de la oposición, sobre todo del PRI, y se le arrodillan y le entregan el poder en sus estados sin rebeliones ni resistencias, entonces ellos son los primeros merecedores de las mejores embajadas…El director del diario digital Acceso de Coahuila, Sergio Soto Azúa, fue ayer exonerado de las acusaciones de violencia política de género en contra de la alcaldesa de Muzquiz, Tania Flores Guerra, por los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila, quienes decidieron por unanimidad de votos que la violencia de género atribuida al ciudadano y director del citado diario por publicaciones sobre la alcaldesa Tania Flores que hizo en su cuenta de Facebook, fue “inexistente”, con lo que no hay delito que perseguir y las acusaciones que le hiciera la presidenta municipal de Muzquiz fueron más bien un ataque a la libertad de expresión de Sergio Soto Azúa, que cuestionó a la alcaldesa por temas que tienen que ver con su actuación pública y del uso de recursos en su municipio, y no por ser mujer o con ataques a su género...Y a propósito del festival Internacional de Cine Mexicano en Guadalajara, que arranca este sábado, será la primera edición de la que es considerada la “muestra filmográfica de América Latina”, sin la presencia de su promotor, presidente del Patronato y fundador, el ex rector de la UdeG, Raúl Padilla López, quien se quitara la vida el pasado 2 de abril. De hecho, en el festival harán un homenaje a la memoria del iniciador de este festín cinematográfico que cumple ya 37 años…Tuvieron que pasar 16 años para que las autoridades federales y estatales escucharan y atendieran a los mineros de Cananea, Sonora, que llevan más de tres lustros en huelga en contra de sus patrones de Grupo México. Ayer, luego de que los trabajadores mineros escalaran sus protestas y bloquearan carreteras e instalaciones de Sonora en los últimos días, y del respaldo que les dieron otras secciones del Sindicato Nacional Minero que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia, al grado de que se hablaba ya de un “conflicto minero nacional”, la Secretaría del Trabajo federal y el gobierno estatal de Sonora anunciaron que iniciarán negociaciones con los mineros para retirar los bloqueos y encontrar una solución definitiva a las demandas que llevaron a los trabajadores de la mina Buena Vista del Cobre, del Grupo de Germán Larrea, que pertenecen a la sección 65 del mencionado sindicato minero. Veremos si la presión de la carretera federal que atraviesa a Sonora y llega hasta la frontera con Estados Unidos y, sobre todo la amenaza de escalar el conflicto minero a nivel nacional, pueden resolver esta huelga que cumple, en un mes, 16 años…Escalera doble para el fin de semana. El lunes vuelven a girar los dados.