López-Gatell vs. Narro ¿A quién le creemos?

Lo que empezó como un debate médico-científico y un intercambio sobre modelos estadísticos y epidemiológicos, se tornó anoche en una confrontación que tomó tintes políticos entre Hugo López Gatell y José Narro Robles. Tras varios días de cuestionamientos al manejo de la pandemia de Covid19 y a los modelos de medición y contención que ha aplicado, anoche el subsecretario de Salud le respondió al exrector de la UNAM y exsecretario de Salud que cuestionó en un tuit si realmente se “aplanó la curva” con las cifras de contagios cada vez más rápidos y altos entre los mexicanos.

“A ver cuénteme más, qué más dice el doctor Narro”, dijo sonriendo López Gatell en su conferencia diaria de Palacio Nacional a una reportera que le preguntó si le había mentido a los mexicanos como dijo el extitular de Salud. El coordinador de la estrategia contra la pandemia, lanzó dos dardos envenenados: “Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar”, comentó primero, para luego decir que respetaba la opinión del “doctor Narro, es un personaje respetable, fue secretario de Salud, fue rector de la Universidad Nacional y fue dirigente del PRI, me parece un individuo respetable”. Pero con todo y el respeto, López Gatell recordó más adelante: “307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones”.

El comentario en Twitter de José Narro se refería a las declaraciones que el subsecretario hizo en la víspera cuando anunció en la mañanera del 5 de mayo, junto al presidente López Obrador, que “ya hemos aplanado la curva de contagios” del Covid. “Con los datos de Hugo López-Gatell, llegar a los primeros 6 mil 500 casos positivos del Covid-19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevo 8 días. Acumular los terceros, sólo 6 días. Los 6 mil 500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?”, escribió el exrector de la UNAM.

Narro no ha sido el único médico ni científico que ha cuestionado los datos y el modelo de López Gatell; el grupo Científico de la UNAM para el coronavirus también ha puesto en duda las cifras oficiales realizando sus propios cálculos a partir de multiplicar por 8 el número de contagios en su Centro de Información Geográfica sobre Covid 19, en donde se reportan muchos más casos de los que informa la Secretaría de Salud.

También el exsecretario de Salud Julio Frenk, quien actualmente es rector de la Universidad de Miami, ha declarado que hay una “subestimación grande” de los casos reales de contagio en México. “El sistema de hacer muestreos con los sitios centinelas tiene una serie de fallas metodológicas: ha llevado a utilizar de manera muy cuestionable un multiplicador de 8, cuando otros expertos señalan que el multiplicador debe ser de 30 o incluso de 50 veces más de lo que se detecta. Se tiene una incertidumbre enorme que está deteniendo la eficacia, porque no sabemos dónde están los focos rojos realmente en el país, dada está reticencia inexplicable para mí de hacer más pruebas”, dijo.

Aunque López-Gatell había rehuido hasta ahora la polémica, ante la presión creciente por los cuestionamientos de médicos y científicos, el lunes pasado salió a explicar que en la Fase 3 ya no se estaba utilizando el “modelo centinela” porque no era práctico seguir aplicándolo y que sólo se había usado en las dos fases iniciales, al ser uno de los cuatro modelos epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Pero ayer, contrario al tono mesurado y contenido que suele manejar, el subsecretario de plano se metió al terreno político al referirse dos veces no sólo a la militancia priista del doctor Narro, sino al recordarle de los 307 hospitales que quedaron inconclusos durante su gestión como secretario de Salud.

¿Qué llevó a López-Gatell a envalentonarse y subirse al ring con Narro? Seguro algo tuvieron que ver las porras que López Obrador le dedicó el martes pasado en su mañanera, cuando el presidente lo defendió de los cuestionamientos de la prensa con la consigna de “No está solo, no está solo, no está solo”. Pero también la notoriedad y los reflectores que ha acaparado el subsecretario, con tanta exposición mediática, deben de haberlo engallado para responderle a un peso pesado como Narro. Recientemente algunas encuestas que miden la aprobación de los integrantes del gabinete presidencial ubicaron a Hugo López-Gatell como el funcionario mejor calificado del equipo de López Obrador, con niveles de aprobación del 55% por encima incluso del canciller Marcelo Ebrard, que tiene 35% y que solía ser el mejor evaluado en esas mediciones.

Veremos en qué termina este debate público que pasó de la ciencia y la medicina al terreno político y si la nueva estrella de la 4T resulta ser no sólo un carismático conferencista y speaker, sino un buen fajador y polemista político ahora que se subió al ring con sus críticos. López-Gatell se enfrenta a personajes que le llevan muchos años en experiencia, capacidad y trayectoria pública y académica; pero como ya lo dijo el presidente, ese a quien él cree inmune al coronavirus y “una fuerza moral”, “no está solo” y tendrá de sparring, en su esquina, al mejor fajador y provocador que haya conocido la política mexicana.

NOTAS INDISCRETAS…

Algo le pasa a don Porfirio Muñoz Ledo, la voz más autocrítica de la 4T, que primero lanza tremendas declaraciones en los medios y en el twitter y después se queja de que los “picapleitos internos” lo quieren echar a pelear con el presidente. Ayer, el diputado morenista comentó, por ejemplo, que “el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia: hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al Covid-19. Es urgente que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera y los órganos competentes del Estado para evitar la intermediación y hacer compras directas a los proveedores, ya sean países, gobiernos o compañías”. Más tarde se quejó, en su misma cuenta, de que “picapleitos internos y amarranavajas externos pretenden socavar la unión histórica de la 4T”. Y aclaró que las posiciones que él sostiene son solo las que expresa en sus cuentas personales, quejándose de que malinterpretaron lo que dijo en una entrevista a la agencia EFE. ¡Ah, que don Porfirio!, con las cosas tan fuertes que dice y no quiere que se hagan olas… El dirigente de la CATEM, Pedro Haces, respondió a los cuestionamientos que grupos de trabajadores de limpieza que han sido despedidos de varias dependencias del gobierno federal le hicieron en este espacio por no defender los derechos de al menos 60 mil empleados que fueron recortados por la austeridad que ordenó el presidente López Obrador. “Me uno a la preocupación por los recortes que se han llevado a cabo tanto en dependencias gubernamentales como en el sector privado. En CATEM nos propusimos desde el 17 de marzo pasado un decálogo que lleva varios avances: hemos logrado que todos los sindicatos pertenecientes a CATEM no estén cobrando cuotas. Estamos en diálogo permanente con empresarios y gobiernos para salvar empleos. Hemos implementado mecanismos para conservar empleos a través del trabajo a distancia . Hemos habilitado multilíneas para recibir denuncias y quejas de todos los trabajadores mexicanos, afiliados o no a la CATEM donde un grupo de abogados asesora a quienes lo solicitan”, comentó el dirigente sindical, quien aseguró que está recorriendo el país para apoyar no sólo a sus afiliados sino a todos los trabajadores afectados por despidos y recortes… Resulta que el abogado del empresario Jaime Sacal Micha, detenido por haber violado a su nieta durante cinco años, es José Ramón Cárdeno, quien fue secretario particular del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Este personaje fue el que “gestionó” el amparo para el abuelo pederasta con un Juez Federal en Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar, quien argumentando la emergencia sanitaria lo mandó a su casa ante el riesgo de que contrajera Covid en la prisión. Este abogado, fue quien expresó públicamente al término del mandato de Javier Duarte, cuando ya existían fuertes señalamientos y denuncias por los actos de corrupción y el saqueo que realizó Duarte en Veracruz durante su mandato, que “¡extrañaremos al gobernador!”. Así la justicia en nuestro país… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

