Del Mazo, ¿el enterrador del Grupo Atlacomulco?

El verano de 2023, con los comicios que habrá para elegir gobernador en el Estado de México, podría marcar el fin de uno de los grupos políticos de más antigüedad y prosapia del viejo régimen del PRI: el mítico Grupo Atlacomulco. Si el priismo pierde, por primera vez en más de 80 años, la gubernatura mexiquense y ese estado termina en manos de Morena, se perdería no sólo el último bastión del viejo partido, sino también un territorio que ha sido símbolo de la resistencia priista ante el avance imbatible de la 4T.

Paradójicamente el actual gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, hijo de Alfredo del Mazo González, que fuera hasta su muerte líder del Grupo Atlacomulco y nieto de Alfredo del Mazo Vélez, uno de los fundadores de ese legendario grupo priista, podría convertirse en el último eslabón de esa agrupación política que ha dominado la política y el control del Estado de México durante las últimas siete décadas y que gravitó también en la política nacional con presidentes de la República como Adolfo López Mateos y Enrique Peña Nieto y con personajes de poder como Carlos Hank González, Isidro Fabela, Gustavo Baz, César Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo y Arturo Montiel, entre otros.

Las condiciones para el PRI en la próxima elección mexiquense no pintan muy favorables y el liderazgo histórico de ese partido en la entidad se ha desdibujado a partir del estilo y la personalidad de Alfredo del Mazo, que no se caracteriza precisamente por su presencia política ni por ser un gobernador fuerte como la mayoría de sus antecesores. El estilo particular del gobernador, junto a su política de no confrontar en nada al Presidente y mantener con él una relación “civilizada” que en ocasiones —como en su reciente discurso en la inauguración del AIFA— raya en la sumisión y la complacencia, hace pensar que, en un escenario electoral competido, Del Mazo podría actuar como lo han hecho casi todos los gobernadores del PRI ante López Obrador y entregar el estado sin pelearlo.

El avance de Morena en el Estado de México tuvo un freno importante en las pasadas elecciones de 2021, en donde la alianza PRI-PAN-PRD logró arrebatarle a Morena el llamado corredor azul, con más presencia panista que priista, y otros municipios importantes del Estado. Y aunque esa alianza podría volver a funcionar para enfrentar a Morena, que tiene fuertes pugnas internas para definir su candidatura, hoy no se ve un escenario tan claro de que panistas y priistas se vaya a poner de acuerdo para postular a un candidato o candidata exitosa.

Hay en este momento un aspirante declarado del PAN a la gubernatura mexiquense, que es el exalcalde de Huixquilucan y actual coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Enrique Vargas, quien tiene ya meses moviéndose con todo en pos de la nominación de su partido o de la Alianza Va por México en 2023. Sin embargo, en el PRI difícilmente le cederían la postulación a un panista en un estado tan emblemático para ellos y se menciona que, pensando en la posible candidatura morenista de la secretaria Delfina Gómez, hay al menos tres mujeres priistas que suenan para ser candidatas por el PRI o la Alianza: la diputada Ana Lilia Herrera, que aparece como la más fuerte en este momento y que ya compitió con Del Mazo en 2017 por la nominación; la también diputada federal Laura Barrera Fortoul y la actual secretaria de Desarrollo Social del gabinete delmacista, Alejandra del Moral, que sería la carta del gobernador.

Para que el PRI pudiera postular a una de esas tres mujeres, primero tendrían que convencer al PAN y al adelantado Enrique Vargas, de que la nominación debe ser tricolor, cosa que se ve difícil porque en los pasados comicios intermedios fue mucho mayor la votación panista que apuntaló a la Alianza va Por México, que la votación del partido tricolor. Además, Vargas trae toda una estrategia de promoción y posicionamiento que difícilmente va a aceptar detener a estas alturas.

Pero aun cuando el PRI lograra tener la candidatura aliancista, la desconfianza y el desaliento en las filas priistas se perciben muy fuertes, tanto que en el propio Estado de México hay rumores y versiones de que Alfredo del Mazo se prepara para “entregar la plaza” tal y como lo hicieron la mayoría de gobernadores priistas en los 15 estados que renovaron gubernaturas. La especie que circula en Toluca y se repite también en el gobierno federal, es que a Del Mazo le ofrecerían la embajada de México en Londres como una salida “digna” cuando termine su sexenio.

La realidad es que una Alianza sólida entre el PRI y el PAN sí podría competir y evitar que la entidad mexiquense se sume a la lista de 17 estados de la República que hoy ya gobierna Morena y que podría incrementarse en las elecciones de junio de este año en seis entidades. ¿De qué depende que la oposición pueda dar la pelea y frenar el avance morenista en un estado que, más allá de su historia priista, es estratégico por tener el padrón más grande de votantes a nivel nacional con 12.3 millones de electores? En mucho de la posición y la estrategia que defina el gobernador Alfredo del Mazo.

Porque Morena, con todo y que López Obrador tiene la mira puesta en el Estado de México desde 2017 y sabe que si gana esa entidad ya no habrá quien evite que su partido gane la Presidencia en 2024, está dividiéndose en las disputas internas por la candidatura en donde la favorita del presidente, Delfina Gómez, ya no se ve tan sólida después de las acusaciones del Tribunal Electoral federal que la sentenció como delincuente electoral por haberles descontado dinero a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para financiar ilegalmente a Morena en 2015. En contra de Delfina se mueven sus antiguos promotores del grupo Texoco, el senador Higinio Martínez; el director de Aduanas, Horacio Duarte, y más atrás aparecen los nombres de Alejandro Encinas, subsecretario de Segob, y Fernando Vilchis, alcalde morenista de Ecatepec.

Falta aún un año para que se definan candidaturas y proyectos que competirán por el Estado de México, que es joya de la corona en materia electoral, pero lo que se ve hoy es un PRI debilitado y desarticulado que dependería más de una alianza con el PAN y que, sin el liderazgo fuerte de un gobernador como Del Mazo, parece a la deriva. Por eso decimos que el 4 de junio de 2023, dependiendo del resultado de los reñidos comicios mexiquenses, Alfredo del Mazo Maza, el tercero de esa dinastía priista, podría convertirse en el último eslabón y al mismo tiempo en el enterrador del Grupo Atlacomulco.

NOTAS INDISCRETAS

Mientras acá al presidente sigue con sus interminables pleitos y batallas contra todo y contra todos, el canciller Marcelo Ebrard continúa en su gira por el Medio Oriente y la India. Después de haber estado en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde sostuvo reuniones con autoridades y empresas del rubro energético, ayer el funcionario mexicano llegó a Nueva Delhi, donde se reunió con el canciller indio Subrahmanyam Jaishankar, además de tener encuentros con organismos científicos y de salud de la India para establecer convenios de transferencia tecnológica y médica para la producción de vacunas y medicamentos en México, a partir de las investigaciones y conocimientos de ese país que es líder en la industria farmacéutica internacional. Junto con Ebrard llegaron a la India los titulares de la Cofepris, Alejandro Svarch; el titular de Birmex, Jens Lohman, y funcionarios del Insabi. Un dato interesante de esta gira del canciller es que invitó a varios empresarios para que lo acompañaran en sus reuniones de promoción de inversiones, tanto en los países árabes como en la India. Fueron grupos de seis o siete empresarios en cada país, pero cada uno de ellos pagó sus gastos de viaje y el gobierno mexicano solo les facilitó los encuentros y reuniones para promover negocios en el país. El viaje es parte de una estrategia que Ebrard ha impulsado desde la cancillería para elevar el nivel de la relación con la India y, claro, de paso, también promover la imagen de un funcionario que sigue siendo uno de los presidenciables de Morena… Los dados mandan Escalera Doble. Buen tiro.