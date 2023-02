Choque Presidencia-Corte: más amparos y ataques por altos sueldos

En la refriega ya pública y abierta entre las presidencias de los Poderes Ejecutivo y Judicial habrá más confrontaciones y escarceos para medir fuerzas de uno y otro lado. Del lado de la Corte y los jueces, a los amparos recientemente concedidos en el tema del tramo 5 del Tren Maya, cuya construcción debe frenarse por orden judicial, y en la Ley Antitabaco con la primera suspensión otorgada a un grupo restaurantero de la CDMX, le seguirán más reveses judiciales para el gobierno federal en temas sensibles y prioritarios para la Presidencia, mientras que desde Palacio Nacional también preparan la contraofensiva.



El ataque que lanzarán desde el gobierno lopezobradorista contra los ministros tiene que ver con exhibir y cuestionar sus altos sueldos y prestaciones, que no fueron tocados por la Ley de Austeridad Republicana, y que son en este momento los más altos de los que perciben en los tres Poderes de la Unión. Los cuestionamientos incluyen también la existencia de 14 fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación (6 en la SCJN, 6 en el CJF y 2 en el TEPJF) cuya suma de fondos resulta en la cantidad de $20 mil 149 mdp y sus recursos principalmente se utilizan para mantener las prestaciones de los ministros, consejeros y magistrados durante toda la vida.





Un reporte que nos llega desde fuentes del gobierno federal enlista de manera detallada los sueldos, apoyos y prestaciones que reciben los ministros del Poder Judicial. Con el título de “Ministros Sueldos y Prestaciones”, el listado en una hoja excel desglosa las percepciones salariales de los integrantes de la Suprema Corte empezando por su sueldo mensual de 297,403.77; luego su aguinaldo cada diciembre de 40 días de sueldo por 586,092.53; su prima vacacional que reciben cada año por 95,474.68, equivalentes a 10 días de sueldo; los gastos para alimentación en restaurantes por 60,307.52 mensuales, que suman 723,690.24 pesos al año y un “Pago por Riesgo” de trabajo a cada ministro que es de 640,372.31 pesos y se les entrega cada año en el mes de junio.



Pero, de acuerdo con la información filtrada desde Palacio, hay más prestaciones para los ministros que también incluyen a su familia. Por ejemplo, el “Apoyo para Medicamentos”, en el que se incluye al ministro/a y a su cónyuge es de 188,099 pesos cada año, y el “Apoyo de lentes” que contempla a los ministros, sus cónyuges e hijos, es de 3,100 pesos anuales para cada uno de los integrantes de la familia.



El presupuesto para la contratación de personal en la oficina de cada ministro es de 5’540,930.32 mensuales. Hay un “estímulo por antigüedad” que es de 1,000 pesos mensuales y un “Pago de defunción” por 1’189,615.08 pesos y 30 mil pesos de “Ayuda de gastos funerales”.



En cuanto a los seguros de los que gozan las ministras y ministros de la Corte, el listado menciona un “Seguro de Vida” por 12 millones de pesos, y un “Seguro de Gastos Médicos” cuya cobertura incluye al cónyuge, hijos y familiares del primer grado del funcionario judicial por una suma asegurada de 30 millones de pesos en adelante. También gozan de un “Seguro de Separación Individualizado” que puede ser de un 2%, 4%, 5% o 10% del sueldo del ministro y en el que la SCJN aporta un porcentaje igual al que señale el ministro/a, es decir, que en total se abona el doble: 4%, 8%, 10% o 20%, con lo cual al cabo de 15 años que dura la gestión de los integrantes de la Corte pueden acumular hasta 20 millones de pesos para su retiro.



A todo eso se añaden los apoyos materiales que, según el listado obtenido, reciben los ministros y ministras: 2 vehículos blindados, que se renuevan cada dos años (Suburban o similar) y cuyo costo supera los 3 millones de pesos; “Apoyo para gasolina” por 22,000 pesos mensuales y señala también un “Apoyo para servicios de peaje en autopistas” que menciona como “ilimitado”.



Luego, en el documento aparecen varios conceptos de apoyos y prestaciones sobre los que ya no se reporta el costo al presupuesto pero se mencionan los conceptos como “algunos Ministros tienen servicio de escoltas del Servicio de Protección Federal (SSPC)”, o Seguro voluntario para autos y casa habitación, Área de atención a Ministros (reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro tipo de gestiones), Gastos de avión, hospedaje y alimentos en viajes oficiales al interior de la república y el extranjero, Gastos de avión, hospedaje y alimentos en viajes oficiales al interior de la república y el extranjero, Atención exclusiva en el aeropuerto para viajes oficiales y no oficiales (existe personal de la SCJN en el aeropuerto). “Hacen todos los trámites para que los ministros no pasen revisión ni hagan filas. Este servicio también es para sus familiares”, dice textual el documento en poder de esta columna.



Y sigue enlistando: 6 teléfonos celulares (2 para el ministro y 4 para familiares y/o personal de apoyo), con plan ilimitado de datos. Los equipos se renuevan cada año, y los anteriores se quedan en propiedad del ministro. 3 IPads con servido de datos para internet (ilimitado). Comedor de ministros en la SCJN, en los que pueden elegir a la carta y bebidas alcohólicas. Servicio de internet, computadoras e impresoras en sus domicilios, pagados por la SCJN. Algunos ministros solicitan servicio de videovigilancia en su domicilio. Pensión vitalicia. Con casi la totalidad del sueldo. En la jubilación tienen derecho a dos personas de apoyo que paga la SCJN. Cuando se retiran tienen derecho a un haber de retiro.



En fin, que parece que el presidente López Obrador, ante la pérdida de control que sufrió en la Corte y la independencia y autonomía que ha reivindicado para los jueces la ministra presidente Norma Piña, ahora le va a aplicar al Poder Judicial, especialmente a los ministros, la misma estrategia con la que intentó “destazar al INE”: primero una campaña intensa para exhibir y cuestionar sus ingresos, prestaciones millonarias y sus fideicomisos, y luego, es muy posible, reformas a leyes, sean constitucionales o reglamentarias (como el llamado Plan B) para tratar de golpear y debilitar al Poder Judicial. De ese tamaño viene la guerra entre poderes... Los dados abren semana con Serpiente Doble. Se vienen días intensos.



