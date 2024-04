19 tinacos por segundo. O un plan de emergencia hídrica

Hemos llegado al límite y por eso esta elección no es como las otras. Hablo de los límites económicos de nuestra Ciudad, que vive muy por debajo de la riqueza que genera y no está aprovechando el trabajo ni el talento de sus jóvenes; hablo de los límites políticos al que nos ha orillado el autoritarismo y la sumisión al poder federal, y hablo también de los límites físicos que años de negligencia, corrupción y despilfarro, han situado a la capital del país en una condición crítica.

No es asunto del futuro, pues en la Ciudad estamos a punto de vivir la peor crisis de agua en un siglo, producto de la indolencia y la imprevisión de gobiernos anteriores, pero sobre todo, las del gobierno actual.

¿Por qué digo esto? Porque desde 2017, después del temblor, sus daños y sus grietas abiertas obligaron a revisar seriamente la infraestructura sobre la que descansa nuestra urbe y lo que arrojaban los estudios es que el agua y la red hídrica habían llegado a un límite, que la escasez crónica en la que ya vivían los habitantes de Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco y Venustiano Carranza se iba a expandir como una mancha siniestra hacia otros territorios de la capital.

Teníamos todos los elementos para prever la crisis hídrica inminente de este año. El gobierno de la “científica” ignoró esa advertencia que provenía de ingenieros hidráulicos, geólogos, especialistas y centros de investigación. La infraestructura material y ese bien público que es el agua, nunca estuvieron en las prioridades de planes y gastos de esta ciudad. Lo que tuvimos es la receta típica del sexenio obradorista: primero repartir dinero preferentemente a tus clientelas a costa de descuidar agua, Metro, hospitales y todo lo demás.

El resultado de tal irresponsabilidad lo tenemos enfrente, un escenario no visto por su magnitud y gravedad desde los años 20 del siglo pasado. Sin agua: por el envejecimiento de la red que la distribuye, por renunciar a reparar las enormes fugas del sistema, por no invertir en nuevas plantas potabilizadoras, por no reforzar las existentes, en fin, por no gastar siguiendo el sacramento de la austeridad suicida.

Cuatro datos ilustran el tamaño de la irresponsabilidad: la Ciudad de México desperdicia 49% del agua que llega a sus viejas tuberías, en tres años los reportes por fuga de agua crecieron 169%, cada segundo se desperdicia el equivalente a 19 tinacos, mientras el gasto en la gestión y mantenimiento del agua es 30% menor al de 2018. ¿Cómo no iba a ocurrir esta crisis?

Hay que actuar y hacerlo ya. El plan de emergencia para rescatar el agua, está listo —lo tengo claro— e incluye 1) un programa de renovación de la infraestructura hidráulica en los puntos más críticos, y en los primeros 100 días, la detección de las principales fugas para resolverlas (programa cero fugas); 2) Instalar en cada alcaldía, por lo menos cinco plantas potabilizadoras que funcionen acompañados de proyectos de captación de agua de lluvia a nivel doméstico y comunitario; 3) Emprender la limpieza de todos los ríos y lagos de la Ciudad con sistemas eficientes de filtración y purificación del agua para su reinyección al acuífero; 4) La mayor reforestación del sur de la Ciudad en toda su historia; 5) Un fondo exclusivo para la gestión del agua en el Valle de México, transparente y auditable, pues requerimos una inversión anual adicional de 13 mil 500 millones de pesos en los próximos 20 años. Las colonias más ricas serán solidarias con las zonas más pobres. 6) Y acompañar todo eso de una nueva cultura del cuidado del agua en la Ciudad con mas disciplina y conciencia ciudadana.

La emergencia hídrica exige un plan que responda al mejor conocimiento científico disponible y a una deuda que ya heredamos a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Para mí, constituye una urgencia absoluta en la que se juega la calidad de vida de la ciudadanía y la viabilidad de nuestra ciudad. Mi plan es invertir, construir, aprender y reencontrarnos con el agua.