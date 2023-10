Futbol injusto y cruel, pero maravilloso

Primer minuto del partido y gol de Bianca Mora en un tiro de esquina. La pelota pegó en el poste y se coló a la portería de Nicole Buenfil.

Lucharon, pelearon, metieron la pierna, se cayeron, se levantaron, cometieron faltas todo el partido, tanto las Xolas de Tijuana, como las del Atlético de San Luis.

El árbitro no supo qué hacer con tantas tarjetas amarillas. Me parece que le faltó una roja para aplacar a las futbolistas.

En plena Jornada 12, La Jauría está peleando por el cuarto lugar de la tabla, y las del noroeste de México luchan por un punto que les sume y las saque del fondo, antes de enfrentar los próximos partidos. Primero contra el Cruz Azul, de visita en La Noria, y después reciben a las Amazonas, que viven su mejor momento. Por si fuera poco, también a las Rayadas de Monterrey, que están en buena época.

Se empiezan a diluir los sueños de Liguilla para las potosinas, que habían tenido un inicio de temporada maravilloso, dando un partidazo contra Chivas y peleando frente al América, en casa.

Este lunes, el entrenador —Fernando Samayoa— experimentó lo que ningún director técnico debería vivir en un estadio, que se convierte en tu casa, pero en realidad sólo te la prestaron.

El futbol no es justo. Nunca lo ha sido. El Señor Futbol te da; claro, si entrenas más y tu técnico se prepara mejor, buscando nuevas estrategias, tácticas, rutas para ayudar siempre a las futbolistas. Samayoa fue abucheado por la afición y pidieron su renuncia.

En el mundo del futbol, si no ganas, si no anotas, eres el peor en un día, pero si el siguiente partido ganas y metes goles, eres un dios. Y no debes creértela, no debes creerte nada, ni sentirte el mejor. Aquí no cuenta la mentalidad ganadora, ni el esfuerzo, ni las ganas. ¡El futbol es ganar o ganar!

Me ha tocado como hija y periodista de futbol desde hace ya muchos años, ver llorar a técnicos, a futbolistas, a familias enteras. Hasta peleándose en los estadios y sufrir porque a tu esposo, o a tu padre, o a tu novio, le gritan de todo desde la tribuna.

Los niveles de la Liga MX Femenil ya exigen resultados buenos, y más si llevas tres temporadas al frente del plantel.

No hay más que entrenar y buscarle, y —por supuesto— guardar los recuerdos en tu mente y en fotografías, porque los momentos no vuelven.

Así le pasó al América femenil, que iba ganando 2-0 y Pachuca le metió cuatro en el segundo tiempo. Sí, tampoco te puedes confiar.

El futbol te da todo, pero te quita todo. Es pasajero. Es para valientes. Así es el Señor Futbol: Difícil, imperfecto, cruel, injusto o maravilloso.