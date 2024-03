Es ahora o nunca

Primero que nada, muchas gracias por sus felicitaciones por las narraciones que he realizado en la primera Copa Oro Femenil. Ha sido un honor relatar para ESPN los tres partidos de fase de grupos de Brasil. También me es grato recordarles que, hace dos semanas, aquí en EL UNIVERSAL pronostiqué que México le podía ganar a las estadounidenses. No presumo, pero las hemos seguido desde hace tiempo. Sabía que, hoy por hoy, tenemos la mejor Selección Femenil de todos los tiempos.

Ahora, México tiene la gran oportunidad de enfrentarse a la tercera mejor selección en el mundo. Lo que he visto de Brasil ha sido espectacular, con Geyse, la extremo; Bia Zaneratto, la volante creativa; y Ary Borges. Además, se suman al ataque Meneses Ferreira, la lateral volante por izquierda que hizo pedazos a las colombianas, y por derecha Rafaelle, la capitana.

Sí, el Tricolor de Pedro López tiene enfrente a una gran selección, pero las mexicanas también defienden bien, con Greta Espinosa y Cristina Ferral, así como los desbordes de Karen Luna y Nicolette Hernández. En la media cancha con Karla Nieto y Alexia Delgado, quienes recuperan rápidamente, así como la magia de Jacqueline Ovalle y Mayra Pelayo-Bernal, además de la gran Kiana Palacios. Se le puede ganar a Brasil. Hay que defenderse con 10 y atacar con 10. Espero una gran táctica del técnico, porque ya nos demostraron las mexicanas que le podemos ganar a quien sea. Pero atacando, no guardándose atrás, ni achicándose.

Canadá le ganará a Estados Unidos. Su férrea defensa y Julia Grosso, junto con Jessie Fleming en medio campo, son fuertes, además del dúo dinámico de Adriana Leon y Jordyn Huitema. Si juegan ellas, avanzarán a la final.

Suerte a México, esta tarde, contra la selección de Brasil.