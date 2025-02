Cambiemos el paradigma de competir con bajos salarios

Cambiar mentalidades lleva tiempo, el paradigma que basa la competitividad de nuestra economía en bajos salarios, se mantiene por inercia, aunque es indefendible. Por lo pronto, las reacciones a raíz de mi texto anterior sobre ingreso digno son en su mayoría positivas (EL UNIVERSAL 14/2/2025), incluyendo las que llegaron gracias al amable posteo de Javier De la Calle en su cuenta de LinkedIn.

Varias personas coinciden e incluso añaden argumentos de respaldo para sustentar el argumento planteado hace dos semanas: en muchas empresas y ramas económicas de nuestro país, un paso indispensable para aumentar la productividad es acabar con los salarios de pobreza. Es decir, lo contrario de lo que dice el mito.

Hoy aclaro algunas confusiones y dudas. Empiezo por lo más sencillo: el ingreso digno no es un aumento general de salarios. Es únicamente ajustar los salarios más bajos.

Visto esquemáticamente la adopción del ingreso digno tiene son dos “escalones”: el primero es erradicar los salarios de pobreza, es decir los que están por debajo del costo de dos canastas básicas. De ahí que la primera meta o “KPI” es: nadie con menos de 9,400 pesos libres al mes. Pero ese no es el objetivo final.

El segundo paso es llevar a quienes menos ganan al siguiente nivel, al salario digno. El ingreso digno para una familia de 4 personas en 2024 son 25 mil pesos, por lo que el monto de referencia del salario digno eran 12,500 pesos al mes. En breve, desde Vida Digna, la iniciativa empresarial por ingreso digno se actualizará el monto para este año, estimo que rondará los 14 mil pesos al mes, libres.

Alcanzar este segundo paso requiere un proceso. La mayoría de las empresas requieren meses o años (pocos), lo importante es iniciar el camino y aplicar medidas para mejorar la productividad. El objetivo final es que todas las personas con trabajo formal en la iniciativa privada vivan con decoro y sin penuria. La intención es que este logro sea fruto de la decisión empresarial.

El ingreso digno no es un aumento general, pues quienes hoy ganan más de 14 mil pesos no requieren ajustes. En todo caso, sus incrementos salariales deben estar relacionados con su desempeño. El salario digno es un umbral de base, un “piso” para quienes menos ganan, no aplica a todos, solo a la parte baja del escalafón. Es el monto mínimo que debe ganar el personal a cargo de las tareas menos calificadas, porque son personas, con derechos, no cosas o “recursos”.

La segunda confusión es respecto a la distinción con el salario mínimo legal, que es obligatorio por ley, mientras que el ingreso digno es una decisión voluntaria. El ingreso digno no sale de una ley o decreto del gobierno, es una iniciativa empresarial.

Porque además el salario mínimo en casi todo el país no cubre ni va a cubrir el monto necesario para el ingreso digno. En 2025 el mínimo son 8,364 pesos al mes. Para 2030 el gobierno tiene como meta un salario mínimo que alcance para 2.5 canastas básicas, lo que a precios de hoy equivale a 11,650 pesos. El monto es menor y está bien que así sea, al menos por los próximos años. De hecho, hay que detener ya el incremento del mínimo en la frontera, para evitar efectos negativos.

Los datos duros que muestran el margen que tienen muchas empresas para adoptar el ingreso digno están en mi texto anterior. La buena noticia es que cada día se suman nuevas empresas y organismos a esta iniciativa.

El cambio de paradigma está a la vista: México puede y debe crecer y competir con innovación, con capacitación, con productividad, con un mercado interno más dinámico, no con mano de obra barata.

Lograr ingreso digno es una iniciativa empresarial. La tarea del gobierno sería quitarle obstáculos, alentarlo y facilitarlo, sin imponerlo. De posibles acciones del gobierno hablaremos en otra colaboración pronto.

Consultor internacional en programas sociales. @rghermosillo