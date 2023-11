¿Qué es la baja autoestima?

Afecta al 13% de mujeres y 9% hombres

(Fuente “Kantar” 9 marzo 2021)

Al hablar de baja autoestima nos referimos a la pobre percepción de cómo se califica una persona como no valiosas, sin ningún talento, su conducta, su apariencia, habilidades, autonomía, teniendo un juicio distorsionado de quiénes son.

TRATAMIENTO PROFESIONAL: PSICOLOGÍA.

La autoconfianza proviene de nuestras propias percepciones, del reconocimiento de los demás, del amor propio, etc.

La percepción de la autoestima inicia durante la infancia y adolescencia siendo en esas etapas donde se fortalecerá o se afectará. Inicialmente guarda relación con el trato de los padres y las pocas muestras de afecto y cariño. También influye el entorno social que califica su conducta, su aspecto físico, pensamientos, logros y fracasos

Ante este panorama, las personas con problemas de autoaceptación se transforman en jueces muy severos de sí mismos, críticos, llegando incluso a una extrema autocompasión; que trasciende al sometimiento y apreciación de ser inferiores.

La baja autoestima facilita la aparición de trastornos y problemas psicológicos, ejem:

· Indecisión, timidez e inseguridad

· No prestan atención a sus cualidades

· Sumisos, retraídos, no aceptan algún motivo de crítica

· Desvalorización de pensamientos

· Miedo a los retos y posibles fracasos

· Se rinden antes de tiempo

· Desconfianza de su vida y magnifican sus defectos

· Autodescalificación de sus logros y personalidad

· Culpan a otros de sus fracasos

· Pocos objetivos y pesimistas

ORIGEN DE UNA BAJA AUTOESTIMA:

1. CRIANZA: Una niñez y juventud desvalorada por los padres.

2. TEMORES: Generalmente irracionales que no aceptan su personalidad.

3. CAPACIDADES INDIVIDUALES: Recursos y aptitudes para sus logros.

4. FACTORES SOCIALES: Aislamiento social, descalificación ante los demás.

TRATAMIENTO:

La autoestima es uno de los aspectos más relevantes e importantes para un sano bienestar emocional y del desarrollo personal de los individuos, de ahí su importancia.

Cuando la autoestima está siendo causa de un daño mayor en la salud emocional de la persona, debe ser valorada y tratada por un profesional de la salud mental como: psicología o psiquiatría según sea el caso

Para mantener una sana autoestima debemos, sobre todo, evitar los pensamientos negativos y descalificaciones a nuestras cualidades. Debemos ser realistas de nuestras virtudes y defectos, sin autoexigirse metas por el momento no posibles de alcanzar, pero sí ser autocríticos, no autocomplacientes, aprender y corregir aquello que no hacemos bien.

Dentro de las medidas personales a tomar son el no compararnos con nadie que nos lleve a sentimientos de fracaso. “Ni lo intentes, tú no sabes nada de eso”.

Es muy importante tomar en cuenta que la autoestima no la define otras personas, sean quienes sen, tampoco los prototipos “exigidos” por una sociedad, somos nosotros los únicos responsables de definirla y fortalecerla, nadie más. Es por eso que la persona con baja autoestima debe establecer sus propios objetivos, sus proyectos, deseos, sus ideales y buscar un entorno social favorable, no destructivo.

El dialogo interno de alguien con baja autoestima debe estar enfocado en confiar en sí mismo, atreverse, reconocer que existe la capacidad de lograr los objetivos deseados; así como, el rodearse de gente entusiastas, con metas comunes y empáticas.

DR. RODOLFO GÁLVEZ ESTRADA CÉDULA PROFESIONAL 787391 UNAM