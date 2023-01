Embarazo en adolescentes, riesgos y muerte en México

Lamentablemente México, de acuerdo a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ocupa el primer lugar mundial de adolescentes embarazadas llegando a 340 mil al año y ocurre entre los 10 a 19 años de edad, lo que conduce a una diversidad de situaciones adversas que les afectarán a lo largo de su vida social y económica, así como un mayor riesgo de muerte. En 2019 murieron 659 adolescentes embarazadas siendo más común en áreas marginadas, es decir en la población de menos recursos.

Los mayores impactos adversos son en salud, deserción escolar, desventajas socioeconómicas, perpetuación de la pobreza, ser madres solteras, mayor violencia intrafamiliar, feminicidios, prostitución, etc.

No siempre los riesgos y señales de alarma se advierten y no son tratados oportunamente. Ellos a causa de inmadurez orgánica, descuido, desconocimiento o por restarles importancia.

CONTROL PRENATAL:

El Control Prenatal consiste en la supervisión médica periódica de 5 a 8 consultas; el hacerlo evita eventos indeseables e inesperados tanto a la Madre como al Bebé. Aquí se incluye la toma de Ácido Fólico, vitaminas, hierro y estudios de ultrasonido.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE ALARMA?

Ellos advierten de un alto peligro: Sangrados transvaginales, fiebre, dolor de cabeza, manos, pies y párpados hinchados, zumbido de oídos, presión arterial alta, ausencia de movimientos del producto, infecciones vaginales, infecciones urinarias, no crecimiento del útero, diabetes, etc.

PUERPERIO:

El periodo del puerperio o “Cuarentena” requiere de 3 consultas más. En esta etapa se identifican posibles riesgos como son la existencia de restos placentarios, infecciones, hemorragias, fiebre, involución anormal del útero, patologías existentes, anemia, posibles desgarros y atención de intervenciones quirúrgicas realizadas.

TAMIZ METABÓLICO.

El recién nacido debe ser explorado totalmente y evaluar su estado de salud, peso, talla, integridad y en consultas posteriores, su crecimiento y desarrollo e indicación de vacunaciones, así como la toma de Tamiz Metabólico entre el 3er. y 5to día del nacimiento que identifica posibles trastornos metabólicos que pueden afectar la vida y salud al recién nacido en el corto o largo plazo.

EL GRAN RETO DEL SECTOR SALUD: La población adolescente requiere una sólida orientación y un gran compromiso por las diferentes instituciones de salud públicas y privadas enfocadas en la educación sexual, planificación familiar, contar con una infraestructura suficiente y capacitada, asesoría de la población adolescente, responsabilidad que compromete también al entorno familiar.

La muerte materna es un indicador mundial de gran importancia que permite calificar la calidad de la atención médica que brinda un país a su población, su oportunidad y su calidad a través de implementar medidas públicas adecuadas de salud, contar con los recursos necesarios y formar parte relevante en su agenda de gobierno.

El sector salud en México enfrenta un gran reto al ocupar el primer lugar en embarazos de adolescentes. De continuar esa tendencia, México tendrá cada vez más un mayor número de adolescentes embarazadas, mayor pobreza, marginación, madres solteras, pobre calidad de vida e incremento de la violencia de género, feminicidios, etc.