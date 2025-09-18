Columna vertebral y sus patologías

La columna vertebral es una estructura ósea hueca que contiene y protege a la médula espinal y a los nervios motores y sensitivos que de ella emergen e inervan a todo el cuerpo.
La columna Inicia su formación a la 3ra. semana de gestación, (21 días) partiendo desde la base del cráneo hasta la parte baja de la espalda. Contiene 33 vértebras y 4 curvas naturales que permiten equilibrar las cargas y movimientos del cuerpo.
ESPECIALISTAS: Ortopedia, traumatología, neurología, fisiatría, rehabilitación.
FUNCIONES:
La columna vertebral realiza múltiples funciones muy complejas entre las que se encuentran las de conservar la:
- Postura
- Estabilidad y equilibrio
- Movilidad (Marcha, flexión, y extensión, ponerse de pie, brincar, subir y bajar escaleras, levantamiento de objetos, etc.)
En el transcurso de la vida y el envejecimiento se irán presentando cambios estructurales y funcionales a causa de factores: Hereditarios, degenerativos, alteraciones congénitas, traumatismos, hernias, desplazamiento o fracturas de vertebras, compresión de nervios (Motores o sensoriales), enfermedades (Ejemplo, tuberculosis de columna vertebral), etc.
DEFORMIDADES DE LA COLUMNA:
Todas las deformaciones patológicas de columna son causantes de manifestaciones predominando el dolor y ciertos grados de discapacidades funcionales.
- Cifosis: “Joroba” (Puede ocasionar dificultad respiratoria por compresión torácica)
- Escoliosis: Curvatura lateral de la columna (Un hombro más bajo que el otro)
- Lordosis: Curvaturas excesivas hacía adelante (Lumbar o cuello). Glúteos como de “pato”
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE TRASTORNOS DE COLUMNA VERTEBRAL:
Estos dependerán de sitio, grado de afectación, tiempo de evolución, edad, sobrepeso y actividades:
- Dolor de intensidad variable según la zona afectada y grado de lesión
- Hormigueo y adormecimiento (Parestesias) en piernas, brazos y manos.
- Trastornos de la Marcha con pérdida del equilibrio
- Dificultad de agacharse, girar o levantar el cuerpo
- Debilidad
ESTUDIOS DE GABINETE Y LABORATORIO:
a).- Gabinete:
- Radiografías
- Resonancia magnética
- Tomografía computarizada
- Mielografía
b).-Laboratorio:
- Examen general de sangre y química sanguínea
- Marcadores tumorales
TRATAMIENTO:,
Dependerá del área, el grado o gravedad de la afectación, causas, sus manifestaciones, así como la edad de la persona.
CIRUGÍA:
- Retirar disco herniado
- Eliminar parte o toda una vertebra
- Corregir curvaturas o deformidades patológicas
- Fracturas: (Placas, tornillos, clavos)
- Fusión vertebral (Unir vertebras con injertos o dispositivos)
OBSERVACIONES:
De presentar cualquiera de los signos y síntomas señalados, es necesario acudir oportunamente con médico especialista para su diagnóstico, estudios y tratamiento indicado.
No hacerlo, puede ocasionar lesiones mayores, sufrir caídas, requerir aparatos ortopédicos, andaderas, silla de ruedas, postración en cama, dependencia de cuidados personales (Higiene, baño, traslados), cirugía, etc.